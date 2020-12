OPTUŽEN DA JE NA FACEBOOKU PRIJETIO PREMIJERU: ‘Drago mi je šta ni Plenković nije likvidiran jer tog g****** ću ja rišit’

Kada je malo nakon tog napisanog posta uhićen i pritvoren, branio se da je bio revoltiran, onim što je on smatrao nepravdom

S.M. (48) optužen je zbog prijetnje, a optužnicu je protiv njega podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Prema optužnici, 48-godišnjak je 14. listopada na svom Facebook profilu napisao post u kojem je zaprijetio premijeru Andreju Plenkoviću. Povod za pisanje tog posta, po tužiteljstvu, bio je događaj od 12. listopada kada je Danijel Bezuk pucao po zgradi Vlade i policajcima koji su tu zgradu čuvali, pri čemu je jedan od policajca teško ranjen.

MILANOVIĆ I PLENKOVIĆ ODLAZE U PETRINJU: Posjetit će područje koje je najviše stradalo u potresu

” Ne podnosin pandure ali mi je drago što je oni pandur na Markovon trgu preživija. Drago mi je šta ni Plenković nije likvidiran jer tog g****** ću ja rišit. Naravno da ću ga ubit legitimno, dakle nakon šta “pukne puška”. P.S. za događaj na Markovu trgu je odgovoran upravo udbaški okot Plenković”, napisao je na svom Facebook profilu 14. listopada, zbog čega je sada zaradio optužnicu.

Produljenje istražnog zatvora

Kad je malo nakon tog napisanog posta uhićen i pritvoren, branio se da je bio revoltiran, onim što je on smatrao nepravdom. Tvrdio je tada da je 1997. otpušten iz vojske i to na temelju lažne izjave. Navodno se obraćao svim institucijama no nitko nije reagirao i pomogao mu. Preživljava od socijalne pomoći i nije član niti jedne političke stranke, a na svom Facebooku za sebe je napisao “uvik san razmišlja pravaški”.

Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da mu se produži istražni zatvor u kojem je od uhićenja polovinom listopada. Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.

SEIZMOLOG KUK: ‘Riječ je o poznatom epicentralnom području, potres koji je 1880. razrušio Zagreb dogodio se tamo’