OPTIMIZAM SE POLAKO VRAĆA U METROPOLU: Zagreb nema novozaraženih: ‘Epidemiološka situacija je povoljna’

Drugi dan zaredom nema novozaraženih koronavirusom u Zagrebu: ‘Epidemiološka situacija je povoljna. Nastavljamo s oprezom i postupnom reaktivacijom sustava’

U Zagrebu je epidemiološka povoljan jer već dva dana zaredom nema novih osoba zaraženih koronavirusom, izvijestio je danas zagrebački Stožer civilne zaštite uz poziv građanima na nastavak odgovornog ponašanja.

“Epidemiološka situacija je povoljna, protekla dva dana nismo imali ni jednog novog pozitivnog bolesnika. Kroz trijažne ambulante prošlo je 95 osoba, od toga za dva su određene mjere samoizolacije, a 33 su upućena na testiranje. Nastavljamo s oprezom i postupnom reaktivacijom sustava”, rekao je novinarima gradski pročelnik za zdravstvo Vjekoslav Jeleč.

Zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Sandra Šikić kazala je da je u zavodu testirano 178 osoba, ukupno 8186. U Zagrebu su 472 oboljela, oporavila se jedna osoba više te je ukupna brojka oporavljenih 408.

O stanju nakon potresa

Pomoćnik pročelnika za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata Dario Krnjaković kaže da je broj terenskih procjena statičara oštećenih zgrada u potresu 17.908, a jučer su pregledali 233 zgrade. Vatrogasci su imali ukupno 4637 intervencija, a GSKG je do sada obavio 1432 hitne intervencije.

Provode se i radovi na sanaciji štete dimnjaka kojima prijeti urušavanje, a sanacije se izvode i na trasama tramvajskog prometa, od Zapadnog kolodvora, Republike Austrije, Hanuševe, Jagićeve, Jukićeve, Glavnog kolodvora, Kneza Mislava do Borongaja, kako bi se omogućio prijevoz građana.

Načelnik PUZ-a Marko Rašić izvijestio je da su u 24 sata ukupno utvrdili da četiri osoba krši mjeru samoizolacije, a ukupno je pod mjerom samoizolacije 2414 osoba. Također su na policijskim punktovima zatekli 21 osobu bez adekvatne propusnice.

Bandić uputio sućut poginulima

Gradonačelnik Milan Bandić uputio je sućut obiteljima poginulih u zrakoplovnoj nesreći kod Biljana Donjih te poručio kako je uvjeren da je sada već bivši potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević ostavku podnio iz “duboko moralnih razloga”.

Na pitanje što će uslijediti ako se raspusti Hrvatski sabor bez donošenja Zakona o obnovi grada Zagreba, Bandić je odvratio kako ne bi bilo dobro da se to dogodi. “Prije mjesec i pol dana sam bio oprezan i govorio sam da to treba donijeti, dok su neki govorili da će to biti za tjedan dana ili idućeg tjedna. Najbolje bi bilo da se zakon donese prije raspuštanja, ako se ne donese pomagat ćemo u sklopu postojećeg zakona”, zaključio je Bandić.

