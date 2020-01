OPTIMISTIČNI HAJDAŠ-DONČIĆ NAKON POBJEDE MILANOVIĆA: ‘Mislim da SDP ima šansu za pobjedu na parlamentarnim izborima’

On vjeruje u dobar rezultat stranke kao i u to da će zadržati unutarstranački mir do izbora

Član izbornog stožera Zorana Milanovića, SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić izrazio je u ponedjeljak uvjerenje da SDP nakon pobjede njihovog kandidata na predsjedničkim izborima ima veliku šansu pobijediti i na parlamentarnim izborima.

“Mislim da će SDP na parlamentarnim izborima dobro proći, mislim da imamo šansu da pobijedimo. Nadam se da ćemo dobiti mogućnost da počnemo bolje i kvalitetnije, nego što radi HDZ, upravljati resursima Hrvatske”, kazao je Hajdaš-Dončić nakon svečanog prijema u povodu pravoslavnog Božića.

On vjeruje u dobar rezultat stranke kao i u to da će zadržati unutarstranački mir do izbora. “Parlamentarni izbori su veoma blizu, SDP će ući u parlamentarne izbore jedinstven i mislim da imamo velike šanse da pobijedimo”, ustvrdio je.

S obzirom na jučerašnji govor HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović u kojem je pružila ruku novoizabranom predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, predloživši da se nađu i prije nego što bude službeni prijenos vlasti, novinari su Hajdaša-Dončića upitali postoji li mogućnost da primopredaja vlasti bude ranije, prije veljače.

“Sve će to ići svojim tokom. Operativno će na razini stožera dogovoriti te vjerujem da će sve ići vrlo brzo. Ja tu nisam skeptik”, kazao je.