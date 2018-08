OPASAN OTPAD NA HRVATSKOM OTOKU: ‘Noćnim trajektima stižu šleperi puni azbesta’

‘Ako znamo da otok Brač ima 400 četvornih kilometara te ako se odloži još ovih dopuštenih 1574,19 tona azbesta, to znači da će nam otok biti zatrpan opasnim otpadom. U prosjeku 40 tona otpada na 10 četvornih kilometara otoka’.

Već mjesecima Bračani traže odgovor na pitanje zbrinjava li se kod njih, nedaleko Pućišća, opasni otpad i to onaj azbestni i dovozi li se ondje čak i iz Istre. Sve to nakon što su čuli da im se on noću trajektima dovozi na otok na kojem žve od turizma. U Županijskoj skupštini vijećnicima, koji su za to pitali rečeno je da Županija nadležna samo za odlagališta neopasnog otpada dok su spalionice, centri za gospodarenje otpadom i odlagališta opasnog otpada, odnosno komunalna poduzeća kojima je Fond za zaštitu okoliša i energetiku prepustio tu aktivnost po dingerencijom države.

Tim tragom pitanje o opasnom otpadu u Saboru je postavio i SDP-ov brački zastupnik Arsen Bauk, kojem su potom iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike odgovorili da na Braču ne postoji ne postoji građevina za gospodarenje otpadom u kojoj se može skladištiti otpad koji sadrži azbest. Potom su i dodali: “No što se tiče odlaganja ove vrste otpada, prema podacima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, na odlagalištu neopasnog otpada brdo Košer, upravitelja Michielija Tomića, postoji izgrađena kazeta za azbest preostalog kapaciteta 1574,19 tona na koju građevni otpad koji sadrži azbest odlažu ovlaštene osobe za sakupljanje ove vrste otpada.”

Zatrpani opasnim otpadom

Regionalni vjećnik Mate Martinić zbog tog je zabrinut. “Ako znamo da otok Brač ima 400 četvornih kilometara te ako se odloži još ovih dopuštenih 1574,19 tona azbesta, to znači da će nam otok biti zatrpan opasnim otpadom. U prosjeku 40 tona otpada na 10 četvornih kilometara otoka”, upozorava.

Nikša Michieli Tomić, vlasnik tvrtke “Michieli-Tomić” d.o.o., iz Gornjeg Humca na Braču potvrđue da su kazetu od Fonda preuzeli još 2010. te da o njoj brinu i imaju sve potrebne dozvole, posjeduju dokumentaciju i poštuju propise.

Sustav pitke vode prolazi azbestnim cijevima, pa što?

“Na plohu zbrinjavamo azbest dopremljen samo od ovlaštenih sakupljača, a kazeta je trenutno popunjena 65 posto. Kada se popuni u cijelosti ili kada se otvori županijski regionalni centar za gospodarenje otpadom, kazeta se zatvara i sanira. Po ugovoru zbrinjavamo otpad iz Splitsko-dalmatinske županije, a i s područja drugih županija koje ovlašteni sakupljači prikupe. Ovakvo sakupljanje azbesta nema nikakve opasnosti za ljudsko zdravlje, opasna je samo azbestna prašina!”, govori za Slobodnu Dalmaciju Michieli Tomić.

Vlasnik komunalnog društva i odlagališta “Košer” pojašnjava i da se on i njegova tvrtka s pedesetak uposlenih brine o komunalnom otpadu svih sedam bračkih općina, dok jedino grad Supetar ima svoje odlagalište. “Ova problematika je ljudima nepoznanica i bauk, no još jednom ću ponoviti da njihovo zdravlje ni u jednom trenutku nije ugroženo ako se s azbestom pravilno postupa. Pa cijeli otočni vodovodni sustav pitke vode prolazi azbestnim cijevima”, kaže Michieli Tomić dodajući kako se sve radi po pravilima.

No, Bračanima je najveća nada puštanje u rad centra za gospodarenje otpadom u Lećevici kako bi se kazeta za azbest, odnosno ploha u konačnici i zatrpala. Zadnja procjena za to je kraj 2021. godine.