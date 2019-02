OPROST DUGA MILIJUNAŠIMA: ‘Siromahe s vilama na zagrebačkim bregima tjerat ću do Strasbourga da plate svoje račune’

Bandić, čini se, ipak neće pustiti milijunaše da se samo tako izvuku

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić prokomentirao je oprost dugova bogatim sugrađanima rekavši kako neće kaznitione koji su “pogriješili i donijeli tu sramotnu odluku o oprostu dugova milijunašima”, no one koji svjesno ne plaćaju račune gonit će “i do Strasbourga”.

“Za greške koje su napravili službenici snosit će moralne konzekvence. Neću nikoga smjenjivati. Neoprostivo je da ljudi koji imaju vile po zagrebačkim bregovima nisu platili režije. To je prije svega moralno pitanje. Nitko ne govori o zakonu koji je manjkav i ne navodi imovinski cenzus”, rekao je jutros Bandić, javlja N1.

“Čovjeka koji živi rad i solidarnost staviti na naslovnicu da je oprostio dugove – to je budalaštima i spin, vjerojatno je bio neki veći cirkus na državnoj razini pa je trebalo stavit na naslovnicu ovo”, prokomentirao je Bandić.

‘Slučajno’ zaboravili

“Oprostio sam kolegama koji su pogriješili, koji su pomogli tim nesavjesnim siromahima s tri, četiri, pa i pet milijuna vrijednim vilama, koji su slučajno zaboravili platitit račune”, dodao je sarkastično.

“Do Strasbourga ću ih tjerati ako ne plate svoje račune, ali mislim da imaju toliko morala da plate”, zaključio je.

Radi se o priči vezanoj za onu od kraja listopada kad je zagrebački gradonačelnik rekao rekao da Grad Zagreb otpis duga blokiranim građanima provodi prema zakonu, a da od bogatih ljudi očekuje da plate što duguju Gradu i Zagrebačkom holdingu.