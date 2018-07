OPREZ! Zbog opasne bakterije s tržišta povučeno povrće za francusku salatu

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je u utorak potrošače o povlačenju proizvoda Chira Francuski mix mađarskog proizvođača Pentafrost, koji na tržište stavlja Lidl, zbog postojanja sumnje o mogućem mikrobiološkom odstupanju vezano za bakteriju Listeria monocytogenes.

Radi se o proizvodu s rokovima trajanja i LOT brojevima: do 07.10.2018; LOT L6 280, do 15.10.2018; LOT L6 288, do 31.08.2018; LOT L6 243, do 26.11.2018; LOT L6 330, do 28.11.2018; LOT L6 332, do 25.11.2018; LOT L6 329, do 12.12.2018, LOT L6 346.

Navedeni proizvodi povlače se radi mjera predostrožnosti zbog obavijesti mađarskog proizvođača Pentafrost, radi postojanja sumnje o mogućem mikrobiološkom odstupanju vezano za bakteriju Listeria monocytogenes, u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Bakterija Listeria monocytogenes je patogeni mikroorganizam koji se prenosi hranom. Posebno su izloženi oboljenju stariji ljudi, trudnice, novorođenčad i odrasle osobe slabijeg imuniteta. Može se naći u hrani koja nije termički obrađena ili koja je kontaminirana iz okoliša. Preporuča se hranu dobro termički obraditi ili oprati prije konzumacije.

Obavijesti o povlačenju i opozivu proizvoda subjekata u poslovanju s hranom Lidl Hrvatska d.o.o., Bani 75, Zagreb, Ministarstvo poljoprivrede je zaprimilo putem HR RASFF sustava.

Detaljniji podaci o povratu proizvoda dostupni su na službenim stranicama Lidla: https://www.lidl.hr/hr/Obavijest-kupcima-6823.htm.