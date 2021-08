Prošlo je gotovo mjesec dana od spajanja zadnjeg segmenta čelične konstrukcije Pelješkog mosta. Trenutno se radi na njegovom opremanju, a most će biti završen početkom iduće godine. U tijeku je postavljanje ograde za zaštitu od vjetra, nanošenje antikorozivne zaštite i završava se betoniranje razdjelnog pojasa između dva prometna traka.

"Osim što je ovo jedno od najvećih gradilišta u Europi, posebno je to što most Pelješac prije svega rješava pitanje spajanja teritorija RH s obzirom na to da smo jedina država u EU čiji je teritorij odvojen granicama druge države", rekao je Davor Perić iz Hrvatskih cesta za HRT.

Mega projekt svjetskih razmjera

Most je sagrađen na seizmički vrlo aktivnom području, izložen je jakim vjetrovima, prvi put u svijetu ovdje su se ugrađivali piloti u jednom komadu u tlo.

"Govorimo o mostu koji je zaista u svjetskim razmjerima jedan mega projekt, mislim da nas svrstava u pet mostova koji su sagrađeni od početka ovo stoljeća i zaista jedinstven po svim karakteristikama", rekao je Igor Džajić, član Uprave Instituta IGH.

Daljnji razvoj turizma

Očekuje se da će prometna povezanost olakšati život, poslovanje, a možda i potaknuti doseljavanje i daljnji razvoj turizma.

"Što se tiče turizma, bit će povećanja, ali ne toliko. Da bi ljudi ostali u nekom kraju, trebaju imati profitabilnu aktivnost ne samo dva mjeseca u godini, nego barem deset mjeseci u godini. Da bi imali 10 mjeseci efikasnu aktivnost u nekom kraju, onda moraju imati neke druge uvjete", rekao je ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.