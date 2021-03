OPORAVLJA SE OD INFARKTA, ALI IPAK IDE NA IZBORE; Ostojić: ‘Triput san umra, ali ne znam što je čudno ako ću se kandidirati’

‘Kažu mi liječnici da ne smijem biti u stresu, ali oni možda ne razumiju da izbori za mene nisu stres, nego zadovoljstvo’, kaže Ostojić koji je koncem siječnja pretrpio infarkt, a usto prebolio i tešku upalu pluća u kombinaciji s Covidom-19 bivajući na respiratoru i u induciranoj komi

Nakon što je krajem siječnja pretrpio infarkt, a u bolnici potom obolio i od Covida-19 u kombinaciji s teškom upalom pluća te završio na respiratoru i u induciranoj komi, potpredsjednik SDP-a i predsjednik splitsko-dalmatinske organizacije te stranke Ranko Ostojić oporavlja se u Opatiji. Tamo je za Novi list otkrio da usprkos svim zdravstvenim tegobama ide na lokalne izbore kao kandidat za splitsko-dalmatinskog župana. On u tome ne vidi išta čudno,

“Triput san umra, ali ne znam što je čudno ako ću se kandidirati za župana. To mi nije stres, to mi je zadovoljstvo. Tek da sjedim doma pred televizijom, bio bih u stresu i pogibelji”, kazao je Ostojić.

Život mu već treći put visio o koncu

Kada je rekao da je “triput umra” nije pretjerivao, jer mu je, osim prije nekoliko mjeseci, život još dvaput visio o koncu. Prvi put 2014. godine, kada je zbog manjeg zahvata završio u kritičnom stanju zbog sepse, a potom iz sličnog razloga i tri godine kasnije. Oba puta vodio je borbu za život jer je sklon hipersenzitivnoj reakciji na upalu, a ovoga puta nije uopće primijetio da ima upalu pluća. Štoviše, danima je bio u Glini i Sisku, pomažući stradalima u potresu.

“Stvarno ne znam što je čudno u mojoj odluci da se kandidiram za župana. Imam ja veliko srce i mogu sve to. Nije stvar u tome da SDP u Splitu ne bi mogao imati boljeg kandidata za župana, nego nije baš da se netko otima za to. Nema drugih imena u optjecaju, a i situacija za SDP na jugu na izborima nikad nije laka, da se ne lažemo. Uvijek za SDP dolje treba snažna odskočna daska, a moje ime ipak to jest”, kazao je Ostojić za Novi list.

Danima poslije otkrio da je pretrpio infarkt

Ispričao je i kako je pretrpio infarkt, a da ga nije osjetio.

“Kad sam se vratio iz Gline, jedne večeri, to jest u noći oko tri ujutro, osjetio da dišem kao riba na suhom. Pomislio sam što je sad ovo, ali tek ujutro me odvela hitna jer sam čekao da se javim svojoj obiteljskoj liječnici, nisam ih htio buditi usred noći. Nekako nisam mislio da je nešto strašno. Doktori su malo doživjeli šok kad su vidjeli da je taj infarkt bio par dana ranije, a i da imam tešku upalu pluća. A što mogu kad nisam kašljao, nisam je primijetio”, rekao je.

U šali kaže kako liječnike još nije pitao smije li se kandidirati na lokalnim izborima.

“Kažu mi da ne smijem biti u stresu, ali oni možda ne razumiju da izbori za mene nisu stres, nego zadovoljstvo”, kaže.

