OPRALA KOLINDINU VIZIJU ŽIVOTA U JUGOSLAVIJI: ‘Jela sam razne vrste jogurta, išla redovno na vjeronauk i putovala bez problema’

Nakon nezavisnog predsjedničkog kandidata Miroslava Škore, na jučerašnje izjave predsjednice Kolinde Grabar Kitarović o željeznoj zavjesi i životu u Jugoslaviji, osvrnula se i zastupnica Mosta Ines Strenja Linić. Ova Riječanka, koja je tri godine starija od predsjednice, na Facebooku je podijelila fotografiju posjeta Majke Tereze te zaključila kako možda nije živjela u istoj državi kao i Kitarović.

Jogurt i vjeronauk iza željezne zavjese

“Jer mada sam starija pune tri godine, jela sam razne vrste jogurta, išla redovno na vjeronauk i putovala bez problema, redovno u Trst, u par navrata i dalje. Slavila Božić i sve blagdane redom, glumila naravno za polnoćku i dan danas se družim s tim ‘klincima’ iz Kresnikove. Roditelji mi nisu bili članovi SKJ i s obzirom na to da su bili radnici, nisu mi mogli omogućiti da završim srednju školu u Los Alamosu jer je to ipak bilo za one dubljeg džepa”, komentirala je Strenja Linić dio ranijih predsjedničinih izjava.

“A osim zavjesa koje smo kupovali redovno u Trstu, za željezne nisam znala niti se iza nje ‘skrivala’. Onda je došao rat. Nisam ni stigla do Fulbrightove stipendije, vjerujem da je zaslužena, imala sam druge prioritete u životu. Naravno ne da nosim pušku, već da budem s našim dečkima koji se hrabro bore i maštaju tamo gore u Lici o suncem okupanoj Rijeci i nekim dragim ljudima koji ih čekaju doma. Biti liječnik tada s njima najveći je privilegij koji može mladi liječnik imati u svom životu. Iskreno”, nastavila je mostovka s packama.

Koliko je daleko Jelenje od Korza?

“I sad se pitam jesmo li nas dvije zbilja živjele u istoj zemlji? I je li baš toliko daleko to Jelenje od riječkog Korza? Moju fotku iz tog vremena, 1979. (ja, druga s desna🙃). NK Rijeku neću vam ni spomenuti. Vjerujem da vam je sve jasno”, zaključila je Strenja Linić.