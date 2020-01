RENATO PETEK O NAJAVI POJEFTINJENJA ODVOZA OTPADA U ZAGREBU: ‘Bandić je izgubio kompas’

Renato Petek smatra da je gradonačelnik ‘potpuno izgubio kompas jer je prije nepunih mjesec dana branio odluku o cijeni fiksnog dijela odvoza otpada od 68,5 kuna’

Oporbeni gradski zastupnik Renato Petek u utorak je ustvrdio da je gradonačelnik Milan Bandić izgubio kompas u gospodarenju otpadom, jer najavljuje smanjenje cijene odvoza otpada iako odluka o novoj naplati još nije ni stupila na snagu. Pod pritiskom javnosti i loših rezultata predsjedničkih izbora Bandić najavljuje promjenu odluke koja nije još ni uvedena 1. veljače, kada bi trebala krenuti nova naplata, istaknuo je Petek na konferenciji za novinare reagirajući na jučerašnju najavu gradonačelnika da će do 1. travnja doći do smanjenja cijene odvoza otpada u Zagrebu za 25 do 30 posto.

Smatra da je gradonačelnik ‘potpuno izgubio kompas jer je prije nepunih mjesec dana branio odluku o cijeni fiksnog dijela odvoza otpada od 68,5 kuna’.

Nova netransparentna zapošljavanje u Čistoći

Upozorio je i da Zagreb uopće nije spreman za novo gospodarenje otpadom jer nema evidenciju za svih 400.000 korisnika, a ni 110.000 spremnika za miješani komunalni otpad nije čipirano. Stoga smatra da će se od 1. veljače moći uvesti samo fiksni dio cijene odvoza otpada, bez varijabilnog, jer Čistoća neće moći dokazati u kojem je trenutku kojem korisniku prazni spremnik.

Petek je posebno upozorio na nova netransparentna zapošljavanje u Čistoći, u kojoj su od početka ove godine zaposlena tri koordinatora s koeficijentima 6,2, odnosno plaćom od oko 17.000 kuna.

“Jedan od njih je general Vlado Šindler, a dva druga koordinatora su Branimir Vulić i Ante Glavan. Nije jasno na temelju kojih natječaja i čijih odluka su oni zaposleni, a nije jasno ni kako oni pridonose većoj čistoći grada u kojemu vlada kaos oko spremnika za smeće”, ustvrdio je.

Istaknuo je i da je na zatvorenom dijelu prošlotjedne sjednice Vlade za novog ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša imenovan Siniša Kukić, blizak Milanu Bandiću. Smatra da bi to posljedično moglo značiti i više sredstava za Zagreb iz tog fonda koji godišnje raspolaže s 1,5 milijardi kuna.

‘Koalicija s Bandićem jedini je način da HDZ ostane na vlasti’

Renato Petek (Naprijed Hrvatska- Progresivni savez) osvrnuo se i na novu situaciju između Stranke rada i solidarnosti Milana Bandića i HDZ-a, koje su u koaliciji i na gradskoj i na državnoj razini istaknuvši da iz HDZ-a svakodnevno izlaze informacije o nezadovoljstvu gradonačelnikom. Smatra da će se razvoj “partije šaha između HDZ-a i Bandića” vidjeti već u petak u Saboru na izglasavanju nepovjerenja ministrici Blaženki Divjak kao i 6. veljače na donošenju GUP-a u Skupštini.

“To će ovisiti o procjeni HDZ-a je li im Bandić i dalje poželjan partner i mogu li nositi sve njegove terete. No, koalicija s Bandićem jedini je način da HDZ ostane na vlasti u Zagrebu”, kaže Petek.

Vezano uz postupanju Gradske uprave u vezi bolnice Srebrnjak i optužbe za nadriliječništvo, Petek upozorava da je u Poliklinici Suvagu 2016. i 2017. također utvrđeno nadriliječništvo i brojne nepravilnosti, no tamo nije bilo smjene ravnatelja ni kaznene prijave. Petek se upitao i je li tomu tako zato što je djelatnica Suvaga, a sada ravnateljica te ustanove, Katarina Pavičić Dokoza, navodno u rodbinskim vezama sa zamjenicom gradonačelnika Jelenom Pavičić Vukičević.

