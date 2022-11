Hrvatski sabor danas je održalo aktualno prijepodne – vrijeme za postavljanje zastupničkih pitanja Vladi Republike Hrvatske. Pitanja Vladi postavljalo je 40 saborskih zastupnika, a ždrijebom je određen njihov redoslijed. Prva pitanje postavila je zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov, a zadnja nezavisna zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj.

Grmoja: 'Kako se osjećate kao čovjek koji štiti kriminalce?'

Nikola Grmoja postavio je pitanje premijeru Andreju Plenkoviću. Podsjetio ga je da ga je prije četiri godine podsjetio na višemilijunske prijevare u veleposlanstvima Republike Hrvatske.

"Želim obavijestiti da je Visoki upravni sud RH prije dva dana donio pravomoćnu presudu, na koju ne postoji mogućnost žalbe, kojom se diplomat Damir Sabljak vraća na posao nakon četiri godine vašeg progona. Kako se osjećate kao čovjek koji štiti kriminalce, a progoni nevinog čovjeka?", upitao je Grmoja.

"Ja ću, budući da ste se vi potrudili, ovo rješenje proslijediti ministru Grliću Radmanu pa će on reći svoj stav o tome", rekao je Plenković.

"Poštovani premijeru, solidno skrivate svoje osjećaje s obzirom da ste četiri godine kršili zakon i progonili čovjeka koji je razotkrio korupciju", rekao je Grmoja.

Penava: 'Zašto ste tako kratkovidni?'

Pitanje je postavio i zastupnik Ivan Penava. Na početku je poručio Plenkoviću kako je on i Vlada koju vodi tvorac lex Agrokora.

"Razina nerazumijevanja i nemara koji kao Vlada pokazujete za gospodarstvo, dovela je do zatvaranja tisuća radnih mjesta, što zorno pokazuje koliko efikasno razarate industrijski potencijal RH i doprinosite razornom raseljavanju Hrvata. Pozivam vas da odgovorite hrvatskom narodu zašto ste tako kratkovidni pa razarate industriju koja je generacijama stvarana. Zašto, zašto, zašto i sto puta zašto?", rekao je Penava.

"Vi kao bivši HDZ-ovac koji je sve što je napravio u Vukovaru napravio zahvaljujući našoj Vladi, vi ste nekada davali srčane intervjue da ovakve Vlade kao što je naša nema. Da nije bilo drugih ljudi iz HDZ-a, ne biste nikad bili gradonačelnik, to znate bolje nego ja", rekao je Plenković.

Mrak Taritaš: 'Vi ste htjeli stvoriti svoj novi Agrokor i svog novog Todorića?'

Anka Mrak Taritaš postavila je pitanje vezano uz Agrokor.

"Opet je isplivalo jedno ime koje često vidimo, a to je Pavao Vujnovac. Upravo je on taj koji vodi igru. Je li to ono što ste htjeli? Je li to ono čemu je vodilo sve, da stvorite svoj novi Agrokor i svog novog Todorića?", upitala je Mrak Taritaš.

"Vi me, otprilike, poznajete toliko koliko i Grmoja. Kažete da mi stvaramo što, svog Todorića? To me iznenađuje, pogotovo od vas koja ste bila članica Vlade, da uopće takvo nešto izgovorite. Mi smo kao Vlada krenuli u listopadu 2016. Najveća hrvatska kompanija kolabira pred našim očima otprilike siječanj, veljača 2017. godine. Tada kompanija koja je zadužena 7 milijardi eura se ruši pred našim očima, nema namirnica, kreću blokade, agencije ruše rejting kompaniji, destabilizira se hrvatsko gospodarstvo i mi radimo zakon ne samo da bismo pomogli toj kompaniji, nego i svim kompanijama povezanima s njom", rekao je Plenković.

"Gospodin Vujnovac i njegova kompanija je samostalno, samoinicijativno kupovala dionice od drugih. Nije kupovala od države. To morate pitati njega, ne Vladu pitati. Ovo što se sada dogodilo, gdje su mirovinski fondovi imali ambiciju da uđu u udio Sberbanka, i na kraju odustali, to je pitanje za njih, ne za nas", rekao je Plenković.

Grbin: 'Dokad ćete širiti laži i podmetati ih pod istinu?'

Peđa Grbin podsjetio je Plenkovića na obećanja koja je dao.

"Obećali ste svašta, realizirali malo toga", rekao je Grbin, podsjetivši na sporost obnove i rast korupcije. Dokad ćete širiti laži i podmetati ih pod istinu?", upitao je Grbin.

"Ja mislim da nisu vas izabrali za šefa SDP-a da pola stranke izbacite. Izbacili ste ih pola. I sad vi takav imate zamjerke na nas. I to gle u kojim okolnostima. Mi dobijemo izbore 2016., pobijedimo Milanovića… I sad vi to nama govorite u momentu u kojem, gle čuda, Hrvatska prema EK-u ima rast od 6 posto. To nam govorite u situaciji kada imamo zaposlenih u kolovozu ove godine milijun i 632 tisuće. Kad nam je stopa zaposlenosti na skoro 69 posto, kad nam je stupanj razvoja došao sa 61 na 70. Pa onda to govorite u momentu kad smo mi već digli minimalac sada za iduću godinu skoro na razinu koju smo obećali do kraja mandata", rekao je Plenković, a onda mu je odgovorio Grbin:

"Govorite o rastu danas, ali ne govorite o padu iz 2020. koji je bio drugi najveći u EU. Onda bi i rast trebao biti drugi najveći u EU da to kompenziramo. Govorite o tome da smo došli na 70 posto razvoja Europske unije po glavi stanovnika, a ne govorite zašto. Pa zato što nas je 10 posto manje, čovječe božji. Pa zato što nas je 10 posto manje i ima nas tri milijuna i 800 tisuća. Naravno da se nezaposlenost smanjila je radna snaga otišla u Irsku, Njemačku i tko zna gdje ne. Otišla je! Plaća je manja, mirovina je manja. Ono što ste vi priuštili ovoj državi, ne da tri prethodnika nisu napravila, nego niti jedna Vlada Hrvatskoj nije donijela ono što ste vi donijeli. S jedne strane laži, a s druge strane ljudi koji jedva spajaju kraj s krajem. Zato ili počnite raditi i prestanite lagati ljude ili naprosto - odite", rekao je Grbin.

'Svatko tko ima hrvatsko državljanstvo ne treba radnu dozvolu'

Zastupnika Milana Vrkljana (Za pravednu Hrvatsku) zanimalo je koliko je izdanih radnih dozvola za naše iseljeništvo jer je poznato da nešto manje od četiri milijuna Hrvata živi u Hrvatskoj, a isto toliko Hrvata živi izvan Hrvatske.

"Svatko tko ima hrvatsko državljanstvo ne treba radnu dozvolu", odgovorio mu je Plenković te podsjetio da je mijenjan zakon kako bi se olakšalo dobivanje hrvatskog državljanstva. A što se tiče ljudi iz trećih zemalja, dodao je, oni nadomještaju praznine na tržištu rada.

Raukar Gamulin: 'Zašto dosad preko DORH-a niste pokrenuli postupak?'

Urša Raukar Gamulin postavila je pitanje premijeru Plenkoviću, a vezano uz ugovore koje je potpisao Ivo Sanader oko Ine i MOL-a.

"Molila bih vas da nam razjasnite i predočite razloge zašto dosad niste preko DORH-a pokrenuli postupak da se utvrdi ništetnost tog ugovora. Hoćete li to učiniti i kada ćete to učiniti? Smatramo da se radi o izvanrednom hrvatskom interesu naročito u jeku energetske krize, od čega profit ubire MOL na štetu hrvatskih građana", rekla je Raukar Gamulin.

Plenković je rekao da je Vlada upoznata s pravnim aspektom toga pitanja.

Hrebak: 'Opskrbljivači šalju obavijest da ih ne zanima odluka Vlade o garantiranoj cijeni plina'

Dario Hrebak rekao je da pojedini opskrbljivači šalju školama i vrtićima obavijest da ih ne zanima odluka Vlade o garantiranoj cijeni plina.

Ministar Davor Filipović podsjetio je da je Vlada Ini naložila da se sav raspoloživi plin proda HEP-u po cijeni od 41 euro, koji bi potom išao institucijama. Nakon toga, rekao je, pojavilo se 120.000 ljudi koji u ostali bez opskrbljivača.

"U tom periodu opskrbljivač Međimurje Plin se pojavljuje u javnom prostoru, govore da nema plina, zazivaju reakciju Vlade. Pozivamo ih u ministarstvo, gdje potpisuju zapisnik u kojem stoji da imaju plina. A onda se preko HERA-e javljaju i kažu da plina ipak nemaju", rekao je Filipović pa dodao:

"Mi kažemo 'u redu, i vama stavljamo taj plin na raspolaganje'. Što se događa zadnjih par dana? Oni kažu da neće uzimati taj plin za 11. i 12. mjesec. Jer žele da im HEP osigura plin na virtualnoj točki trgovanja, a ne da im se da u njihovom distributivnom području."

"Osobno mi je neshvatljivo da se tako nešto može događati. Od 11 opskrbljivača samo jedan pravi problem. Svi ostali sjeli su za stol s pojedinom školom, vrtićem, bolnicom i dobrovoljno su raskinuli ugovor. Rekli su neka bolnica ili vrtić plaćaju više, a mogli su plaćati 41 euro. Nejasno mi je kako ti čelnici lokalne samouprave u čijem vlasništvu je taj Međimurje Plin, mogu dopustiti da se njihovoj djeci u vrtićima, njegovim prijateljima, rodbini u bolnicama to naplaćuje. Ovo je pitanje za čelnike jedinica lokalne samouprave koji su većinski vlasnici te firme", rekao je Filipović.