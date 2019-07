OPORBA ŽESTOKO PO VLADI, A PERNAR TVRDI: Bio Kuščević u Vladi ili ne, ništa se neće promijeniti. On je mala ribica…’

Maras tvrdi da je Plenkovićeva Vlada ‘najkorumpiranija i aferama najopterećenija’ hrvatska Vlada

SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras ustvrdio je danas kako je aktualna Vlada “najkorumpiranija i aferama najopterećenija” hrvatska Vlada te ponovio kako više nema većinu u Saboru. Kad odbijemo pet HNS-ovaca – većine više nema, izračunao je Maras pitajući se zašto u sabornici nema ministra uprave ili premijera kako bi odgovorili može li Vlada dalje funkcionirati, s obzirom na aferu Kuščević.

Ovo je najkorumpiranija i aferama najopterećenija Vlada, ustvrdio je Maras, nabrajajući afere ministara Marića, Kuščevića, Tolušića, Žalac…

I sada bi Vladi, koja nema podršku u Saboru, prepustili da uredbama uređuje pojedina pitanja, rekao je raspravljajući o prijedlogu da se Vladi dade ovlast da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora kad on ne zasjeda.

Ako HNS ozbiljno misli, oni nemaju većinu, suglasio se Ivan Lovrinović (PH) koji drži da ključnu ulogu sada moraju odgirati nacionalne manjine. Pozvao ih je da odstupe od “trgovačke Vlade” i tako učvrste uvjerenje većinskog naroda da manjine funkcioniraju “u jednom smjeru”.

BAČIĆ OTKRIO SUDBINU KUŠČEVIĆA: ‘Ostavili smo još vremena da Plenković i Kuščević rasprave otvorena pitanja’

Kuščević je ‘mala ribica’?

Jedini koji može raspetljati sadašnju situaciju je hrvatski narod, ne manjine, uzvraća Ivan Pernar koji kaže da je šteta koju je napravio Kuščević “sitna” u usporedi sa štetom koju su Hrvatskoj napravile strane banke. “Kuščević nije svetac, ali bio on u Vladi, ili ne, ništa se neće promijeniti, Kuščević je mala ribica u priči o upravljanju našom zemljom”, ustvrdio je zastupnik.

Taj zakon, u ime Kluba SDP-a, podržava Saša Đujić. To je tehnički zakon koji ovlašćuje Vladu da donosi određene odluke iz djelokruga Sabora kad on ne zasjeda, do sada ni jedna Vlada to nije zloupotrebljavala, iako bi, možda, detaljnije trebalo propisati te ovlasti, rekao je.

MINISTAR KUŠČEVIĆ NAKON SJEDNICE VLADE: ‘Svoju nevinost dokazao sam zakonom i argumentima’

Nespretno regulirano snimanje iz zraka

Zastupnici su se suglasili s izmjenama Zakona o obrani koje uređuju postupak osnivanja međunarodnih vojnih zapovjedništva to jest osnivanje centra za obuku helikopterskih posada u Zemuniku te donose normativni okvir i pravila djelovanja u kibernetičkom prostoru za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH.

Nikola Grmoja (Most) upozorava da je nespretno regulirano snimanje iz zraka, posebno dronovima. Ispada da će se svaka snimka dronom morati dostavljati Državnoj geodetskoj upravi na odobrenje, a ta Uprava nema za to dovoljno ljudskih potencijala, kaže zastupnik i predlaže da se to odnosi samo na snimanje vojnih lokacija i građevina.

Sabor je raspravio i izmjene Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koje će pridonijeti jasnijim i jednostavnijim postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, što će u konačnici dovesti do lakšeg pristupa tržištu rada.