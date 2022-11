Hrvatski sabor održava aktualno prijepodne – vrijeme za postavljanje zastupničkih pitanja Vladi Republike Hrvatske. Pitanja Vladi postavlja 40 saborskih zastupnika, a ždrijebom je određen njihov redoslijed. Prva pitanje postavlja zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov, a zadnja nezavisna zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj.

Tijek događanja:

Grmoja: 'Kako se osjećate kao čovjek koji štiti kriminalce?'

Nikola Grmoja postavio je pitanje premijeru Andreju Plenkoviću. Podsjetio ga je da ga je prije četiri godine podsjetio na višemilijunske prijevare u veleposlanstvima Republike Hrvatske.

"Želim obavijestiti da je Visoki upravni sud RH prije dva dana donio pravomoćnu presudu, na koju ne postoji mogućnost žalbe, kojom se diplomat Damir Sabljak vraća na posao nakon četiri godine vašeg progona. Kako se osjećate kao čovjek koji štiti kriminalce, a progoni nevinog čovjeka?", upitao je Grmoja.

"Ja ću, budući da ste se vi potrudili, ovo rješenje proslijediti ministru Grliću Radmanu pa će on reći svoj stav o tome", rekao je Plenković.

"Poštovani premijeru, solidno skrivate svoje osjećaje s obzirom da ste četiri godine kršili zakon i progonili čovjeka koji je razotkrio korupciju", rekao je Grmoja.

Penava: 'Zašto ste tako kratkovidni?'

Pitanje je postavio i zastupnik Ivan Penava. Na početku je poručio Plenkoviću kako je on i Vlada koju vodi tvorac lex Agrokora.

"Razina nerazumijevanja i nemara koji kao Vlada pokazujete za gospodarstvo, dovela je do zatvaranja tisuća radnih mjesta, što zorno pokazuje koliko efikasno razarate industrijski potencijal RH i doprinosite razornom raseljavanju Hrvata. Pozivam vas da odgovorite hrvatskom narodu zašto ste tako kratkovidni pa razarate industriju koja je generacijama stvarana. Zašto, zašto, zašto i sto puta zašto?", rekao je Penava.

"Vi kao bivši HDZ-ovac koji je sve što je napravio u Vukovaru napravio zahvaljujući našoj Vladi, vi ste nekada davali srčane intervjue da ovakve Vlade kao što je naša nema. Da nije bilo drugih ljudi iz HDZ-a, ne biste nikad bili gradonačelnik, to znate bolje nego ja", rekao je Plenković.

Mrak Taritaš: 'Vi ste htjeli stvoriti svoj novi Agrokor i svog novog Todorića?'

Anka Mrak Taritaš postavila je pitanje vezano uz Agrokor.

"Opet je isplivalo jedno ime koje često vidimo, a to je Pavao Vujnovac. Upravo je on taj koji vodi igru. Je li to ono što ste htjeli? Je li to ono čemu je vodilo sve, da stvorite svoj novi Agrokor i svog novog Todorića?", upitala je Mrak Taritaš.

"Vi me, otprilike, poznajete toliko koliko i Grmoja. Kažete da mi stvaramo što, svog Todorića? To me iznenađuje, pogotovo od vas koja ste bila članica Vlade, da uopće takvo nešto izgovorite. Mi smo kao Vlada krenuli u listopadu 2016. Najveća hrvatska kompanija kolabira pred našim očima otprilike siječanj, veljača 2017. godine. Tada kompanija koja je zadužena 7 milijardi eura se ruši pred našim očima, nema namirnica, kreću blokade, agencije ruše rejting kompaniji, destabilizira se hrvatsko gospodarstvo i mi radimo zakon ne samo da bismo pomogli toj kompaniji, nego i svim kompanijama povezanima s njom", rekao je Plenković.

"Gospodin Vujnovac i njegova kompanija je samostalno, samoinicijativno kupovala dionice od drugih. Nije kupovala od države. To morate pitati njega, ne Vladu pitati. Ovo što se sada dogodilo, gdje su mirovinski fondovi imali ambiciju da uđu u udio Sberbanka, i na kraju odustali, to je pitanje za njih, ne za nas", rekao je Plenković.

Grbin: 'Dokad ćete širiti laži i podmetati ih pod istinu?'

Peđa Grbin podsjetio je Plenkovića na obećanja koja je dao.

"Obećali ste svašta, realizirali malo toga", rekao je Grbin, podsjetivši na sporost obnove i rast korupcije. Dokad ćete širiti laži i podmetati ih pod istinu?", upitao je Grbin.

"Ja mislim da nisu vas izabrali za šefa SDP-a da pola stranke izbacite. Izbacili ste ih pola. I sad vi takav imate zamjerke na nas. I to gle u kojim okolnostima. Mi dobijemo izbore 2016., pobijedimo Milanovića… I sad vi to nama govorite u momentu u kojem, gle čuda, Hrvatska prema EK-u ima rast od 6 posto. To nam govorite u situaciji kada imamo zaposlenih u kolovozu ove godine milijun i 632 tisuće. Kad nam je stopa zaposlenosti na skoro 69 posto, kad nam je stupanj razvoja došao sa 61 na 70. Pa onda to govorite u momentu kad smo mi već digli minimalac sada za iduću godinu skoro na razinu koju smo obećali do kraja mandata", rekao je Plenković.