OPORBA ŽESTOKO NAPALA VLADU ZBOG ULJANIKA: ‘Plenković bi mogao biti upamćen kao onaj koji je ubio brodogradnju u Hrvatskoj’

‘Predsjednik Vlade doveden je u poziciju da će, ako se ugasi brodogradnja, biti upamćen u povijesti Hrvatske da je ubio brodogradnju’, poručio je zastupnik IDS-a Giovanni Sponza

Nakon što je premijer Andrej Plenković poručio kako Vlada ne može podržati restrukturiranje brodogradilišta, saborska je oporba u četvrtak prozvala vladu da izbjegava odgovornost, kupuje vrijeme te ne donosi odluke.

“Danas smo čuli izjavu predsjednika Vlade identičnu onoj koju slušamo već dvije godine. Kupuje vrijeme, odgađa odluku i prebacuje je na Trgovački sud, bježi od odgovornosti, a agonija radnika se nastavlja. S obzirom na to da je brodogradnja danas najveća industrijska grana u Hrvatskoj, pitam premijera zašto nije primijenio isti model kao i za Agrokor, iz razloga što je Agrokor privatna firma, a država je u Uljaniku najveći pojedinačni vlasnik od 25 posto”, zanimalo je IDS-ova Giovannija Sponzu.

‘Stečaj Uljanika bit će kraj brodogradnje u Hrvatskoj’

Brodogradnja, istaknuo je, veže veliki broj ljudi, desetke tisuća članova njihovih obitelji.

“Zašto ne govorimo o ogromnim negativnim štetnim posljedicama za državu i društvo. Mi smo bili predložili predsjedniku Sabora da se o Uljaniku raspravlja na identičan način kao što se raspravljalo o Agrokoru i da se temeljem tog zakona primijeni isti model koji je vrijedio za Agrokor. Zašto to nije učinjeno, to je pitanje za njih“, napomenuo je.

Institut za javne financije je, kako je rekao, po vrlo konzervativnoj metodi izračunao da građani Istre svake godine u državni proračun uplaćuju milijardu kuna više nego što se vraća po bilo kojoj osnovi. “Dakle, građani Istre već su otplatili dug Uljanika“, komentirao je Sponza navode Vlade da restrukturiranje stoji minimalno 7,5 milijardi kuna.

“Ako Uljanik bude išao u stečaj, to znači kraj brodogradnje te da je brodogradnja u Hrvatskoj mrtva. S obzirom na izjavu ministra financija da Uljanik treba ići u stečaj i na izjavu ministra gospodarstva da Uljaniku treba dati šansu jer je jedino brodogradilište koje nije restrukturirano, predsjednik Vlade je doveden u poziciju da, ako se ugasi brodogradnja, bit će upamćen u povijesti Hrvatske da je ubio brodogradnju”, poručio je IDS-ovac.

‘Stečaj će negativno utjecati i na Dalmaciju’

Sponza je mišljenja i kako je restrukturiranje puno manji trošak od stečaja.

“Osim toga, najveći prihod države je porez na dohodak i što će sutra biti ako ti ljudi budu na cesti. Odluku treba promišljati dugoročno i strateški. U Hrvatskoj je ključni problem da Vlada ne donosi odluke, bježi od odgovornosti, nema viziju i ne može sagledati dugoročne efekte. Kada bi se na takav način promišljalo, onda bi odluka sigurno bila restrukturiranje, a ne stečaj”, poručio je dodavši kako će stečaj negativno utjecati i na Istru i na Primorsko-goransku županiju, a prelit će se i na Dalmaciju i na Brodosplit i Brodotrogir.

Za Sponzu politička odgovornost nije na IDS-u nego “jedino i isključivo na državnoj razini jer sve zemlje u svijetu koje imaju brodogradnju stoje iza nje, donose brze odluke, u povoljnim uvjetima kreditiraju brodogradnju, a kod nas država, koja je pojedinačno najveći vlasnik nikada nije kontrolirala i nadzirala brodogradnju”. To je njihov krimen i njihova odgovornost, zaključio je.

‘Troškovi restrukturiranja manji od 7,5 milijardi kuna’

SDP-ov Branko Grčić ističe kako je očigledno da je Vlada sebi uzela još nešto vremena.

“Prije sedam dana smo još rekli da zahtjevi potencijalnog partnera nisu realni jer su doslovno tražili da država posuši sve dugove privatne firme, a oni bi onda ušli i nešto radili. Za državu je to pod takvim uvjetima neprihvatljivo. Međutim, i dalje treba inzistirati na tome da se dogodi određeni vid restrukturiranja i mislim da Vlada još uvijek traži eventualno način da to napravi”, poručio je Grčić.

Po mojoj procjeni, dodao je, troškovi restrukturiranja bit će manji od 7,5 milijardi kuna, a ima i prostora da se ti troškovi reduciraju. “Ako se restrukturiranje dogodi ima puno prostora da se smanji trošak državnih jamstava jer je ostalo pet ili šest brodova koji su izgrađeni između 30 i 90 posto i čijim dovršetkom se bitno mogu smanjiti sadašnji inicijalni troškovi jamstava. Očekujem da će Vlada dobro razmisliti i krenuti u tom pravcu”, apelirao je.

“Naša je Vlada vrlo hrabro i odgovorno ulazila u određene procese restrukturiranja i omogućili minimalno pet godina života za ta brodogradilišta i kooperante. To što se poslije događalo, kako je Uprava Uljanika gospodarila sredstvima, kao što vidite koristila je sredstva 3. maja za neke svoje potrebe i nenamjenski trošila novac što je potpuno neprimjereno, za to ni naša, ni Oreškovićeva ni Plenkovićeva Vlada nije mogla intervenirati. Radi se o privatnoj firmi, o Upravi koja snosi svu odgovornost za gospodarenje tim sredstvima”, ocijenio je Grčić.

Pretpostavlja i da je Trgovački sud u Rijeci odgodio odluku jer nitko ne želi preuzeti odgovornost za nekakav ružni ishod cijele priče. “Očigledno se daje još nešto vremena da se proba naći konstruktivan izlaz iz ove situacije, dakle, restrukturiranje, a po kojem modelu to ćemo vidjeti”, ustvrdio je SDP-ovac.

‘Trgovački sud čeka političku odluku’

Mostov Tomislav Panenić ocjenjuje da Vlada godinu dana sve radi kako bi sada izašla s informacijom ‘ne idemo u restrukturiranje’.

“Kod nas je uvijek problem što stečaj znači likvidaciju, umjesto stečaja s preustrojem, da se utvrdi može li se iz onoga što je preostalo, poslovanja ili imovine, nastaviti s nekom vrstom proizvodnje, no kod nas to uvijek završi s praznim halama, napuštenom proizvodnjom, ugašenim radnim mjestima. Tek kad dođe stečajni upravitelj moći će se realno utvrditi što je stvarno ostalo”, smatra Panenić.

“To je Vlada Andreja Plenkovića, ako su njemu svi ministri do sada dobri, ako nitko nije napravio niti jednu pogrešku po njemu, ako on ima puno povjerenje, onda je on u biti najviše odgovoran. On bi trebao odgovarati za sve propuste,ako će on nastaviti braniti ministre, to je njegov stav, no iz svega ovoga vidimo da nije to brod koji plovi u istom smjeru, više liči na Uljanik“, odgovorio je Panenić na pitanje hoće li Most tražiti ostavku ministra gospodarstva.

Nije mogao reći je li stečaj skuplji od restrukturiranja jer nema sve podatke, ali, napominje, „mogu govoriti o kaznenoj odgovornosti uprave, revizora, a bojim se da će ovim činom biti vrlo teško utvrditi je li postojala i kolika je politička odgovornost“.

„Vidim samo da Trgovački sud također ne radi svoj posao, čekaju političku odluku i mislim da je premijer danas iznio ‘ne stojimo više iza mogućeg restrukturiranja’, nema tu puno više manevarskog prostora za Trgovački sud nego da jednostavno samo proglase stečaj, to je pitanje trenutka“, smatra Panenić.

