OPORBA ŽELI ISTRAŽNO POVJERENSTVO ZA KORUPCIJU I KRIMINAL, A VLADAJUĆI? ‘To bi ugrozilo trodiobu vlasti…’

Dražen Bošnjaković navodi da je curenje informacija problem, ali ne i razlog za osnivanje povjerenstva

Oporba u Hrvatskoj usuglasila se oko ideje osnivanja istražnog povjerenstva koje bi trebalo utvrditi moguća onemogućavanja, ometanja i druge nedopuštene utjecaje vlasti na neovisne istrage i procesuiranje slučajeva korupcije, gospodarskog i organiziranog kriminala. Poticaj za to je najnovija “afera Janaf” pa se o toj temi razgovaralo u HRT-ovoj emisiji “Otvoreno”.

“Nakon izbijanja posljednje u nizu afera, ova sada o Janafu je u fokusu javnosti, prvi je tu ideju iznio Nikola Grmoja (…), nakon toga smo inicirali sastanak svih oporbenih klubova i podržana je ideju da se ide u osnivanje istražnog povjerenstva i svi klubovi su dali svoj doprinos u formiranju prijedloga” rekao je Arsen Bauk, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a.

10 ključnih pitanja

Bauk je u “Otvorenom” pojasnio kako su oko vrlo malo toga trebali voditi raspravu dužu od pet minuta te da su htjeli izbjeći zamku da njihov zahtjev bude previše fokusiran na nešto što je u tijeku istrage.

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a kaže da bi tekst odluke za osnivanjem povjerenstva trebao odgovoriti na 10-ak pitanja za koja smatraju da ih treba riješiti. Također, tu su i ciljevi koje žele postići, institucije od kojih bi mogli dobiti odgovore. Ističu da ne vide ništa sporno u tome da im pomognu i suci. Bauk kaže da je fokus na svih 10 pitanja koja su ključna.

Bošnjaković: ‘Problem je u pravosuđu i dugotrajnosti procesa’

Bivši ministar pravosuđa, Dražen Bošnjaković iz HDZ-a, kaže kako će oni prijedlog odluke detaljno analizirati narednih dana te da će se nakon toga očitovati. Rekao je da je svako istražno povjerenstvo koje je do sada bilo osnovano u Saboru išlo za konkretnim pitanjima. Naveo je da je problem curenja informacija problem, no smatra da to nije tema za istražno povjerenstvo.

“Problem je u pravosuđu i dugotrajnosti procesa koji se vode. Zbog toga ne treba osnivati istražno povjerenstvo kako bi se to riješilo. U Saboru postoji cijeli niz tijela kojima zastupnici mogu dati prijedloge kako poboljšati normativni okvir za rješavanje takvih pitanja i kako riješiti da se takve stvari ne događaju. U HDZ-u pozdravljamo želju da se nađu normativni alati, no načini i metode odudaraju od naše trodiobe vlasti, dakle neovisnosti pravosuđa u odnosu na druge dvije grane vlasti. Tako bi dobili zanimljivu predstavu za medije, a rezultati bi bili uobičajeni”, rekao je Bošnjaković.

Bauk je Bošnjakoviću kazao kako su napisali rad čijih tijela bi istraživali. Kao primjer naveo je DORH pa je pitao Bošnjakovića mogu li bivši suci dati uvid u to kako rade redovni sudovi, bez zadiranja u neovisnost pravosuđa i rad na sadašnjim predmetima. Bauk je dodao kako bi i bivši premijeri ili ministri mogli odgovoriti na pitanja. Spomenuo je i niže dužnosnike za koje smatra da bi mogli štošta reći, no do razine do koje mogu govoriti.

“To je poprilično besmisleno. Ako dolazi do curenja informacija ili do nekakvih pritisaka, to je određena vrsta kaznenog djela. Ako netko vrši pritisak na državnog odvjetnika, taj ga je dužan prijaviti, ako netko ima saznanja da je netko nekome rekao nekakvu tajnu informaciju, taj ga je opet dužan prijaviti. Ja ne znam što bi nam bivši suci ili državni odvjetnici rekli, a da bi nama pomoglo”, odgovorio mu je Bošnjaković na što je Bauk rekao da “upravo zbog toga i treba osnovati povjerenstvo”.

Hrebak: ‘Sve što oporba želi je u redu, ali…’

Dario Hrebak iz HSLS-a je odgovarajući na pitanje hoće li podržati ovaj prijedlog rekao da nemaju problem kada je u pitanju povjerenstvo.

Oporba ima pravo na to, to je legitimno i sve što želi je u redu. Teško mi je pojmiti kako će neki od zastupnika, koji će biti dio tog istražnog povjerenstva, otvarati sve ove teme, a u pozadini je glavna tema, a to je afera Janaf. Ima tu svega, samo su neki dijelovi vezani za aferu Janaf, priča je puno kompleksnija i priča. Muči me dio oko trodiobe vlasti i pitam se kako će se neki saborski zastupnici držati pod kontrolom tako da se doista neće diskutirati o aktualnim slučajevima koji se vode.

Danas smo imali sastanak vladajuće većine, ostali smo malo zatečeni ovakvim prijedlogom. Sve što smo čitali u medijima, najavljeno je da će oporba uputiti prijedlog vezano za povjerenstvo za istraživanje cijele ove afere koja se dogodila. Mi smo dobili sasvim drugačiji prijedlog na stol. Slažem se da ćemo prvo vidjeti je li to zakonit prijedlog, rekao je. Prvo želim pohvaliti institucije u ovom konkretnom slučaju odradile su vrhunski posao. Mjere su trajale godinu dana, a Kovačević nije tada bacio mobitel, kada je informacija počela stizati na vrata politike, tek tada je sve počelo”, komentirao je Hrebak u “Otvorenom”.

Ustavni stručnjak: ‘Dva su sporna dijela odluke’

Profesor ustavnog prava Mato Palić rekao je da Ustav RH, u dijelu koji se odnosi na istražna povjerenstva, sadrži samo jednu odredbu u kojoj stoji da se mogu osnivati istražna povjerenstva za pitanja od javnog interesa. Smatra da u tom dijelu, nema ništa sporno, no u nacrtu odluke o osnivanju istražnog povjerenstva postoje druge problematične točke i to s apsekta zakona i ostražnim povjerenstvima i to u dva dijela.

“Prvo je da se tijekom rada treba informirati članove povjerenstva, koji su političko tijelo, a to je protuustavno i neprihvatljivo. Kada je u pitanju rad redovitih sudova, postoje već neka tijela koja to reguliraju. Drugi dio koji je sporan i kontradiktoran je točka 9., o sastavu članova povjerenstva. Prema zakonu, sastav treba biti takav da odgovara stranačkoj strukturi u Saboru. To bi značilo da bi većinu članova imali vladajući, a u nacrtu odluke je predviđeno da parlamentarna majina ima većinu u tom povjerenstvu”, rekao je Palić.

‘Taj tekst je neozbiljan, ide preširoko’

Bauk je Paliću rekao da nije dobro pročitao točku 9., pojasnio mu je o čemu se radi. Govorio je o omjeru snaga i o tome koliko bi tko trebao imati članova, kaže da ako je to prepreka, onda će biti popustljivi. Bošnjaković je naveo da sastav povjerenstva mora odgovarati sastavu Sabora te dodao da oporba treba predložiti predsjednika kojeg većina treba uvažiti.

Hrebak je naveo da ovaj prijedlog nije došao iz najveće oporbene stranke te da prijedlog nisu radili stručnjaci. Što se teksta odluke tiče, smatra ga “neobično neozbiljnim” jer ide preširoko. Dodao je da bi SDP, koji je to radio, napravio mnogo bolje i konkretnije. Hrebak smatra da pravnici detaljnije trebaju proučiti ovaj nacrt. Bauk je rekao da je udio autorstva, kada bi brojao svako slovo, iznosio 30 posto što smatra nevažnim jer je svatko preuzeo na sebe određeni zadatak.

Palić je kaže istražno povjerenstvo ima značajnije i jače ovlasti nego što ih imaju odbori. “Ono je jači alat od nekog saborskog tijela”, rekao je. Damir Primorac, odvjetnik i specijalist za kazneno pravo, rekao je da je maksimum istražnog povjerenstva da se drži zakona o istražnim povjerenstvima u vezi svih pitanja na koja trebaju odgovoriti. Istaknuo je da je važno ne zadirati niti u jedan aktualan predmet koji je u tijeku. “Nitko ne negira problem curenja informacija jer to je problem na koji ne možemo ostati nijemi”, rekao je Bošnjaković u “Otvorenom”.

