Dan nakon presude Vrhovnog suda po kojoj je HDZ u aferi Fimi media proglašen odgovornim za korupciju, u Saboru su u četvrtak iz oporbe pljuštale reakcije koje se svode na traženje HDZ-ove isprike, ostavke Plenkovića i Jandrokovića do zahtjeva za prijevremenim izborima.

Domagoju Hajdukoviću iz Kluba socijaldemokrata presuda je bila očekivana jer, kaže, "svi smo znali da je HDZ lopovska organizacija". No, dodaje, čudi me i iznenađuje da su građani ponovno istom takvom HDZ-u spremni dati povjerenje.

"Sinkopa je apsolutni politički hit među elitom HDZ-a, Ive Sanadera se sada više nitko ne sjeća, nitko s njim nije radio i on je bio predsjednik valjda neke druge stranke. Minimalno bi bilo pristojno da osoba koja je drugi čovjek države, a to je predsjednik Hrvatskog sabora, koji je bio član Predsjedništva kada je Sanader vodio HDZ, podnese ostavku jer apsolutno postoji njegova politička odgovornost", zatražio je.

'Da smo uređena država...'

Naglasio je da u uređenoj državi i zrelom političkom društvu, predsjednik Sabora ostavku bi podnio sam, bez bilo čijeg poziva.

SDP-ova Sabina Glasovac ocijenila je da je tužna i sramotna činjenica da smo valjda jedina zemlja u EU gdje su premijer i tada vodeća stranka, koja sebe naziva državotvornom, koja je trebala raditi u interesu hrvatskih građana da svi žive bolje, zapravo te iste građane pljačkala. "Usudila bih se reći da je to zločin ili radnja slična veleizdaji", poručila je Glasovac.

Izjavu predsjednika HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića da je stranka već platila političku cijenu i da je današnji HDZ sasvim drugi u odnosu na HDZ koji je vodio Ivo Sanader popratila je riječima da je "baš zanima što na taj drugi HDZ imaju reći Božidar Kalmeta koji je i dalje ključna osoba u Zadarskoj županiji, zadarski župan Božidar Longin, Branko Bačić i Gordan Jandroković ili brojni drugi koji su Sanaderu u Ciboni srčano pljeskali kada je rekao da će lopovi završiti u zatvoru”.

Petrov: 'Od mrmljanja u bradu nema koristi'

Čelnik Mosta Božo Petrov istaknuo je da nema goreg od svojatanja prolivene krvi za Hrvatsku i njezino utemeljenje i onda u ime toga pljačkati tu istu državu.

"Vrijeme je da se ljudi u Hrvatskoj suoče s ovom istinom i spoje ove dvije informacije i da znaju da nisu sve politike iste i sve političke stranke takve. Pozivamo građane da nam se pridruže jer od mrmljanja sebi u bradu i apatije nema koristi, a ovakvi i slični će i dalje vladati Hrvatskom", poručio je.

Na ocjenu premijera da je HDZ već platio političku cijenu, kazao je da bi cijena možda bila plaćena da je netko rekao – 'ljudi, ispričavamo se, oprostite što smo vas pljačkali' i da akteri tog vremena daju ostavke i pokupe se s političke scene.

Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista kazao je da se danas u Saboru trebalo raspravljati o strategiji sprečavanja korupcije, no, to je povučeno s dnevnog reda svega sedam sati prije objavljivanja presude Vrhovnog suda. "To nije slučajno jer bismo danas raspravljali o HDZ-u i presudi za Fimi mediju i govorili bismo o ljudima koji su isti i danas i u Sanaderovo vrijeme, iako Plenković tvrdi da je riječ o novom HDZ-u", ustvrdio je.

Dodao je da je ova presuda nešto što će HDZ opterećivati zauvijek iako premijer to pokušava minorizirati. To je golemi udar za HDZ i drago mi je da će hrvatski građani dobiti novac koji je HDZ nelegalno i beskamatno 'posudio', ali me veseli da se stvari malo pomiču, naglasio je Zekanović.

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta ističe da njegova stranka već duže vrijeme tvrdi da je Hrvatska zarobljena država i da služi interesima političkih elita, prije svega, HDZ-a. "Na žalost, i nakon ove presude iste poluge moći i dalje su im na raspolaganju. Ako naši ljudi vjeruju da je ovaj HDZ drugačiji, da su isti ljudi koji su tada bili i sada okružuju Plenkovića promijenili svoje navike i poglede na politiku, onda imamo problem", ocjenjuje Bartulica.

Ili je HDZ društvo naivnih ljudi koji nisu u stanju prepoznati što se događa oko njih ili su naprosto oportunisti koji vide i ništa ne čine jer ne žele ugroziti sebe i svoje interese, ocijenio je.

Benčić: 'Presuda je potvrdila ono što je većina znala'

Koordinatorica platforme Možemo Sandra Benčić istaknula je da je presuda potvrdila ono što je većina građana znala, a to je da je HDZ korumpirana stranka. "Ta je stranka, dokazano u jednom slučaju, a znamo da je bilo i drugih, organizirala i provela akcije izvlačenja javnog novca za privatne potrebe stranke i njenih pojedinaca", rekla je.

I nije točno, kako tvrdi Plenković, da današnji HDZ nije jednak onom HDZ-u koji je tada bio odgovoran za korupciju jer ključni ljudi koji su sudjelovali u toj aferi, poput Bačića koji je tada bio tajnik stranke, danas je predsjednik saborskog Kluba HDZ-a i u Predsjedništvu je stranke", dodala je.

Benčić kaže da je Jandroković, koji je isto tada bio u Predsjedništvu HDZ i ministar, danas predsjednik Sabora, i nitko od njih nije ni ponudio ostavku, a premijer se nije ni ispričao u ime HDZ-a svim građanima što je njegova stranka provodila koruptivna kaznena djela. Dodala je i da je niz aktera koji su sudjelovali u toj aferi i danas članovi HDZ-a, što znači da ne postoji novi HDZ.

Jer da postoji novi HDZ danas bismo vidjeli špalir ljudi koji bi dolazili pred kamere i ispričavali se i davali ostavke što su na bilo koji način bili sudionici tih događaja, a to bi trebalo uključivati i premijera ima imalo odgovornosti, poručila je Benčić.

Dalija Orešković iz Centra mišljenja je da je današnji HDZ isti kao iz Sanaderova vremena, istaknuvši da je “današnji HDZ kudikamo još gori”. “Politička stranka koja drži vlast je korumpirana, dokazano i pravomoćno, to takvoj političkoj stranci oduzima legitimitet. Jedina ispravna odluka je da se raspišu prijevremeni parlamentarni izbori", rekla je.

Svako daljnje dopuštanje HDZ-u da nakon pravomoćne presude odlučuje o našim sudbinama, daje im pravo da od naše sadašnjosti i budućnosti ukradu za još jednu rundu”, naglasila je, napomenuvši da se to ne bi moglo dogoditi u pristojnoj demokratskoj državi.