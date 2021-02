OPORBA U SABORU SUMNJA U KVALITETU HRANE NA POLICAMA: ‘One koji lošom hranom truju narod treba optužti za genocid’

Kazao je da bi inspekcije trebale biti korektor postupaka poljoprivrednika, biti edukator i ukazivati na nedostatke

Saborska oporba izrazila je u petak sumnju jesu li stvoreni svi preduvjeti za jače službene kontrole u lancu proizvodnje hrane koje su predviđene s dva nova poljoprivredna zakona koji se usklađuju s EU direktivama.

Inspekcije, kontrole, nadzor, neovisni laboratoriji, sve je to nužno i normalno u uređenoj državi, što nažalost Hrvatska nije, rekao je Željko Lenart (Klub HSS-a i HSU-a) u raspravi o prijedlozima zakona o službenoj kontroli u lancu proizvodnje hrane te o veterinarstvu.

Kazao je da bi inspekcije trebale biti korektor postupaka poljoprivrednika, biti edukator i ukazivati na nedostatke, no da one često to nisu.

‘Optužiti ih za genocid’

“Neke ljude u lancu opskrbe trebalo bi optužiti za genocid jer stavljanjem loše hrane na tržište truju vlastiti narod radi profita”, istaknuo je Lenart navodeći primjer mesa loše kvalitete koje se prodaje u trgovačkim lancima.

Ružica Vukovac je u ime Kluba Domovinskog pokreta navela da su uredbom EU postavljeni visoki ciljevi kada je riječ o kontrolama hrane.

No, pita jesu li stvoreni svi preduvjeti za temeljite i djelotvorne kontrole, postoje li ažurirane baze podataka, jesu li laboratoriji pripremljeni, a inspektori educirani.

Vukovac zanima i je li troškovno opravdano svakoga tjedna uzorkovati mlijeko na mliječnim farmama na kojima rijetko ima neusklađenosti te postoje li i druge metode koje bi bile jednako učinkovite, a manje troškovno opterećujuće za proizvođače.

I Anka Mrak Taritaš (Klub zastupnika Centra i GLAS-a) upozorava na pitanje provedbe propisa na terenu, budući da dio loših proizvoda prolazi “ispod radara”, od maslinovog ulja do meda. “Želimo učinkovite propise, no imamo li alate da to osiguramo”, upitala je.

Povući zakone i skratiti muke onima koji ih moraju provoditi

Martina Grman Kizivat (Klub SDP-a) pozvala je ministricu poljoprivrede Mariju Vučković da povuče predložene zakone kako bi “skratila muke” onima koji ih moraju provoditi .

“Rezultat vašeg rada je kaotičan i kompliciran sustav koji će otežati poslovanje i proizvesti dodatne troškove za poduzetnike u poljoprivredno prehrambenom sektoru”, ocijenila je Grman Kizivat.

Ljubomir Kolarek (HDZ) kazao je da obzirom na članstvo u EU treba prihvatiti određena ponašanja, istaknuvši da predloženi zakoni donose određene pomake u kontroli hrane.

Veljko Kajtazi (Klub nacionalnih manjina) u raspravi je pohvalio projekt besplatnog mikročipiranja i kastracije pasa u romskim naseljima u Međimurju, te pozvao građane da registriraju svoje ljubimce i za njih preuzmu odgovornost bez straha da će im biti oduzeti.