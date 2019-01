PLENKOVIĆ SE SKORO POTUKAO S GRMOJOM? ‘Rekao sam mu da je anemičan, krenuo je vrlo agresivno. Nikad ga nisam vidio takvog’

Situacija u Saboru bila je napeta cijelo jutro, a navodno je skoro došlo do tučnjave

U Saboru je nakon žestoke rasprave premijera Andreja Plenkovića i saborskog zastupnika Mosta Nikole Grmoje gotovo došlo do fizičkog obračuna, tvrde oporbeni zastupnici.

Tijekom rasprave u Saboru, Mostovac je premijera optužio da radi za interese Srbije jer ne blokiramo Beograd u pristupanju EU, nakon čega je počela žešća rasprava te je sazvana stanka i zasad nije objavljen video toga što se točno dogodilo.

Vlada je ubrzo demantirala da je Plenković skoro nasrnuo na Grmoju, rekavši da je “samo napravio dva-tri koraka prema njemu”.

Saborski zastupnik Bojan Glavašević na Twitteru je javio kako je skoro došlo do fizičkog obračuna između predsjednika Vlade i Nikole Grmoje.

Skoro fizicki obracun Plenkovica i Grmoje maloprije. Ovo je dno dna. A trenutak ranije Plenkovic rekao da nece dozvoliti da stvari eskaliraju u nasilje, i onda on krene na Grmoju. Koja kaljuza je ovaj saziv Sabora… Hrvatska je zasluzila bolje. #politikahr — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) January 16, 2019

Nakon stanke Grmoja je ponovno govorio: “Što sam doživio ovdje kao zastupnik da se premijer ide samnom fizički obračunuti”, rekao je Grmoja i predbacio Jandrokoviću da se na to nije reagirao.

Ines Strenja Linić je također kazala kako je Plenković nasrnuo na Grmoju.

Grmoja: Krenuo je vrlo agresivno

Grmoja je za Index tijekom stanke ispričao što se točno dogodilo.

“Premijer je vrlo agresivno reagirao i dobacio iz svoje klupe da sam jadan. Ja sam tražio zaštitu predsjednika sabora. Rekao sam da ako on ne reagira da je to Atmosfera se u saboru potpuno usijala. Jandroković je u tom trenutku prekinuo sjednicu. HDZ-ovci su nam dobacivali. Dobacili su nešto Ines Strenji što se javlja, što je ona učinila za Hrvatsku. Ja sam rekao da je ona bila na ratištu za razliku od njega i anemičnog. On je krenuo prema meni vrlo agresivno. Ja sam ostao stajati jer nisam nikad Plenkovića vidio u tom izdanju. Mislim da ga je kolega Bulj zaustavljao. Zaustavili su ga i drugi zastupnici, Bulj zna koji su. Premijer je fizički krenuo prema meni. Nisam prozivao nikoga na temelju nacionalnosti nego sam samo rekao da premijer ne štiti hrvatske interese”, rekao je za Index Grmoja.

Napeto od jutra

Zasjedanje Sabora nakon jednomjesečne stanke započelo je aktualnim prijepodnevom na kojem se 40 zastupnika prijavilo za postavljanje pitanja premijeru Plenkoviću i njegovim ministrima.

Uzbuđenja nije nedostajalo, za postavljanje pitanja prijavilos se čak 40 zastupnika, prilikom čega su neki ministra obrane Damira Krstičevića totalno izbacili iz takta.

Krstičević pobjesnio

SDP-ov Franko Vidović, nezadovoljan odgovorima Plenkovića i Krstičevića oko fijaska s kupovinom izraelskih borbenih aviona, ustvrdio da su jedini avioni koje će Hrvatska moći kupiti makete iz trgovine po 150 kuna. Tada je izvadio dvije kutije tih aviona-igračaka te ih odnio do mjesta na kojem su sjedili Plenković i članovi Vlade. Kada je odložio kutije s maketama aviona ispred Plenkovića i Krstičevića, Krstičević je bijesno uzeo jednu i bacio je na pod.

Dok je premijer Plenković hladnokrvno razgledavao uručenu mu kutiju s maketom, predsjednik Sabora Gordan Jandroković morao je smirivati ljutitog ministra obrane.