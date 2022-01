Saborska rasprava o zakonu o zaštiti potrošača, koji je uglavnom ocijenjen kao potreban i važan, potaknula je u petak oporbene zastupnike da još jednom upozore na rast cijena i pozovu Vladu da reagira.

Zakon je potreban, no hoćemo li imati koga štititi ako ljudi odu iz Hrvatske? Košarica osnovnih dobara u Hrvatskoj skuplja je nego u Njemačkoj i Francuskoj gdje su plaće znatno više, kazao je Marin Miletić (Most).

'Zamrzavanje cijena uništit će komunalna poduzeća'

Skuplja je kava, mlijeko ulje, brašno, krumpir, tjestenina, a dolazi i poskupljenje plina koje će dodatno utjecati na rast hrane, nabrajao je Miletić upitavši tko će to sve plaćati. Pozvao je Vladu da reagira i to ne zamrzavanjem cijena energenata jer će to, kako tvrdi, uništiti komunalna poduzeća nego smanjenjem PDV-a i trošarina, a dugoročno rastereti privatni sektor i oslobodi poslovnu aktivnost.

„Sve nas je manje i manje ... ostati ćemo sami mi ovdje u Saboru i umirovljenici”, ustvrdio je Miletić.

Bernardić: Zamrznuti cijene osnovnih namirnica

Na inflaciju ukazao je i Davor Bernardić (Klub Socijaldemokrata) predloživši zamrzavanje cijena osnovnih živežnih namirnica.

„Prosječan Hrvat može kupit četiri i pol puta manje nego prosječan Nijemac ili Francuz”, rekao je

Za sam zakon Bernardić kaže da je važan za zaštitu potrošača, ali ga brine provedbeni dio. Kako će se kontrolirati to da umirovljenicu s 1700 kuna mirovine, koja u dućan dolazi s kovanicama da kupi ulje, brašno i jaja, neće izmanipulirati i naplatiti joj drugu cijenu od one na akciji?, upitao je.

Sve je manje udruga za zaštitu potrošača

Provedbeni dio zakona muči i Barbaru Antolić Vuporu (Klub zastupnika SDP-a) koja kaže da nadzor kvalitete proizvoda koju obavlja samo jedan inspektor na većem području ne može garantirati provedbu.

Milorad Pupovac (Klub zastupnika SDSS-a) istaknuo je da je riječ o važnom i dobrom zakon, posebno u dijelu koji se odnosi na kontrolu zavaravajuće i agresivne prakse. Pritom je napomenuo da su i informacije postale roba, te da na one koji ih distribuiraju sve više treba gledati kao trgovce. Upozorio je i na sve manji broj udruga za zaštitu potrošača.

Kako zakon ne bi ostao mrtvo slovo na papiru, inspekcija bi trebala djelovati i edukativno, smatra Anka Mrak Taritaš (Klub GLAS-a i Centra).