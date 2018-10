OPORBA TRAŽI OSNIVANJE POVJERENSTVA O AFERI SMS: ‘Taj proces će razotkriti tko je svodnik, a tko prostitutka…’

Oporba je odlučila zatražiti istražno povjerenstvo za aferu SMS pomoću kojeg bi se bavili curenjem informacija iz institucija te drugim problemima sustava

Saborska oporba okupila se na prijedlog SDP-a te podržala inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva o zlouporabi sastava, potaknuta aferom SMS. Dogovoreno je da se do idućeg tjedna sastavi tekst prijedloga o osnivanju povjerenstva te uputi u proceduru. No, da bi im prijedlog prošao u Saboru potrebna im je i podrška vladajućih koju zasad nemaju.

Uz to šef Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić tvrdi kako kako se Povjerenstvo o aferi SMS ne može osnovati jer je slučaj na sudu. No, oporba to ni ne želi. Njima je, kažu, cilj istražiti curenje informacija iz policije, čuvanje prijava u ladicama DORH-a …

Prema riječima šefa HSS-a Kreše Beljaka slučaj se mora istjerati do kraja, a premijer se ne može “ekskulpirati jer je on najodgovornija osoba u državi i on je sve znao, i 2011. kada je bio član HDZ-a i kada je postao predsjednik HDZ-a, Brkić mu je bio prvi suradnik.”

CURE NOVI DETALJI AFERE KUM: MUP je čak dva puta obavijestio DORH o Brkiću

Zataškavanje

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić dodaje kako se i ova afera želi zataškati poput one o skupini Borg te da oporba inzistira da se istina ne skriva i da se Povjerenstvo bavi svim slučajevima zlouporabe sustava. “Nije ovdje riječ o istražnom povjerenstvu za SMS, nego o povjerenstvu za istraživanje zlouporaba svih sustava u koje je upetljan kriminal i korupcija. HDZ je pred vrlo jasnim izborom – ili će podržati osnivanje povjerenstva ili neće podržati osnivanje povjerenstva i pokazati da žele zataškati ovu aferu. Ako je Plenkovićev potrčko Bačić izjavio da neće podržati povjerenstvo, to samo znači da Plenković pokušava zataškati aferu”, kazao je Bernardić za Večernji list.

Ranko Ostojić je, pak, zbog curenja informacija i zlouporabe položaja te ugrožavanja nacionalen sigurnosti za četvrtak već sazvao Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

BIVŠI MINISTAR POLICIJE OTKRIO ŠTO SU BRKIĆ I KARAMARKO TRAŽILI OD NJEGA: ‘Bio sam spreman izaći pred ljude i povući se’

Odgovori i šutnja puno će otkriti

“Ovdje nije problem jednog čovjeka, nego institucija koje su pod utjecajem politike, ne odrađuju svoj posao, informacije cure tek kada to odgovara onima na vlasti i nećemo pristati na tezu Andreja Plenkovića da ovo nije ugodna situacija za Milijana Brkića, ovo nije ugodna situacija za HDZ, a najmanje je ugodna situacija za hrvatske građane kada vide na koji nam način rade institucije. Nadam se da će se u cijelom procesu vidjeti tko je svodnik, a tko prostitutka”, prokomentirao je, pak, mostovac Nikola Grmoja dodajući da će, ako im dopuste da pozovu sve aktere afere, njihovi odgovori i šutnja puno toga otkriti.

Grmoja napominje kako i sada ima afera koje USKOK odbacuje te da se onima koji podižu prijave ne žele dati ni rješenja o njima što govori o tome kako DORH funkcionira.

Na pitanje očekuje li, pak, da će vladajući poduprijeti osnivanje povjerenstva s obzirom na to da će to biti nemoguće bez njih, odgovara: “To će pokazati je li ovo neugodna situacija za Milijana Brkića ili HDZ, a izjave Branka Bačića, Plenkovićeva potrčka, pokazuju kakav je stav HDZ-a prema cijeloj ovoj aferi, da im nije stalo do borbe protiv korupcije nego da su ovdje posrijedi unutarstranački sukobi”.