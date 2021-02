OPORBA TRAŽI OSTAVKU STOŽERA ZBOG CIJEPLJENJA ELITE PREKO REDA: ‘Ako ste bliže oltaru, bolje čujete misu…’

Dalija Orešković (Centar) ustvrdila je kako je zdravstvo među najkorumpiranijim segmentima društva

Saborska oporba u petak je zatražila ostavku Nacionalnog stožera civilne zaštite, posebno apostrofirajući ministra Vilija Beroša, Krunoslava Capaka i Alemku Markotić, zbog cijepljenja pripadnika političke i društvene elite preko reda, ali i općenito stanja u zdravstvu.

SDP-ova Mirela Ahmetović oštro je osudila cijepljenje preko reda, rekavši kako je više ništa ne čudi u Hrvatskoj pa tako ni slučaj cijepljenja majke ravnateljice Klinike za infektivne bolesti Alemke Markotić “s obzirom na to da je ona svoju stručnu i znanstvenu snagu stavila u poziciju političke usluge premijeru Plenkoviću”.

“Ne čudi me da ljudi koji imaju zaštitu Vlade zapravo provode ono protiv čega progovaraju”, kazala je Ahmetović podsjetivši na svojedobne izjave Markotić o bioterorizmu.

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta ustvrdio je da se sve više pojedinaca cijepi preko reda. Već dugo upozoravamo da je Hrvatska zarobljena država i da njezine institucije nisu slobodne nego služe političkim elitama da bi zaštitile svoje interese i ljude, a to vidimo i na osjetljivom pitanju cijepljenja, ocijenio je.

Građani su navodno jednaki pred zakonom, međutim, u stvarnosti svi znamo da to nije tako. Tražimo da se to hitno promijeni i da nadležni za stanje u javnom zdravstvu odgovaraju, poručio je Bartulica.

Traže odgovornost za korupciju u zdravstvu

Nikola Grmoja zatražio je u ime Mosta jednake kriterije za sve. “Ako ste bliže oltaru bolje čujete misu, možete se cijepiti. No, to nisu problemi samo kod cijepljenja, to su problemi u hrvatskom zdravstvu. Svi mi, kada dođemo u neke zdravstvene probleme razmišljamo o tome koga bismo mogli nazvati”, rekao je Grmoja.

Marko Milanović Litre (Hrvatski suverenisti) rekao je da nakon Damira Borasa i Luke Burilovića, koji su si očito preko političkih i društvenih veza osigurali cijepljenje preko reda, sada imamo i slučaj majke ravnateljice Markotić.

“Sve što smo vidjeli zadnjih dana protivno je liječničkoj etici, treba postojati odgovornost za to. Slučaj Markotić sada je prelio čašu i zato tražimo ostavku Beroša, Markotić, kao i cijelog Stožera, zbog kaosa koji vlada u hrvatskom zdravstvu”, istaknuo je Milanović Litre.

Dalija Orešković (Centar) ustvrdila je kako je zdravstvo među najkorumpiranijim segmentima društva, a Vladin poziv zastupnicima da se cijepe zapravo je model kojim HDZ korumpira sustav.

“Politička elita je koruptivnom praksom oduzela cjepivo skupinama koje su daleko ugroženije od covida-19 nego što su oni sami. To je znak demonstracije sile i dubokog sloma, koji dolazi i od članova Nacionalnog stožera. Pozivamo stoga najodgovornije za takvo stanje, a to su Markotić i Capak, da podnesu ostavke na svoje funkcije”, zatražila je Orešković.

