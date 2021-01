OPORBA: Strategija razvoja je popis lijepih želja; HDZ: Realna je i ambiciozna

“Nitko ne zna zašto ovaj dokument ima popis ciljeva, bez da da ima popis aktivnosti, strateške projekte, financijsku stranu, a tzv. prioriteti su smiješni jer su općeniti”, govori Tomislav Tomašević

Saborska oporba ustvrdila je u srijedu da je Nacionalna razvojna strategija Hrvatske do 2030., koju je predložila Vlada, popis lijepih želja, da ne odgovara na ključna pitanja te da joj je izrada bila preskupa, no iz HDZ-a sve to odbacuju i poručuju da je strategija realna i ambiciozna.

Strategija treba odgovoriti na pitanja gdje 2030. želimo biti, kako ćemo to ostvariti i provoditi, no kad pročitate predloženi dokument on ne daje odgovore na ta tri ključna pitanja i nije putokaz za bilo kakav ozbiljan razvoj, ocijenila je Anka Mrak Taritaš (Glas).

Grbin: Cijena izrade je izvan svih okvira

Oporba problematizira i cijenu izrade predložene strategije.

“Cijena izrade je izvan svih okvira, jedna stranica košta 230 tisuća kuna”, kaže Peđa Grbin (SDP) koji navodi i da je iz izrade strategije bio isključen Hrvatski sabor, a time i oporba. Tražili smo da u odbor za njenu izradu uđe više predstavnika Sabora, sada ćemo ponoviti taj zahtjev, a ako želimo da strategija bude dokument svih, ovaj zahtjev ćete prihvatiti, rekao je vladajućima i Vladi Grbin.

Tomislav Tomašević (ZLB) kaže da je izrada strategije stajala više od 30 milijuna kuna. Nitko ne zna zašto ovaj dokument ima popis ciljeva, bez da da ima popis aktivnosti, strateške projekte, financijsku stranu, a tzv. prioriteti su smiješni jer su općeniti, tvrdi zastupnik.

Popis lijepih želja

Strategija je popis lijepih želja, bez ičeg konkretnog, u njoj nema parametara kojima se može mjeriti uspješnost provođenja, nema rješenja za kronične probleme poput korupcije, kaže Božo Petrov (Most).

Tvrdi i kako je sve napravljeno “forme radi”. “Treba nam neka strategija kako bi se moglo povući 22 milijarde kuna iz europskih izvora”, kaže Petrov i pita zašto strategiju nije radila hrvatska struka, nego Svjetska banka.

HDZ odbacuje sve oporbene zamjerke.

“Ovo je prvi strateški dokument na nacionalnoj razini, koji se kao takav ne razlikuje se od strategija Irske, Slovenije…”, odgovara Marko Pavić (HDZ) i ističe kako je 30 milijuna kuna stajao proces izrade svih podloga koje je radila Svjetska banka. Strategija je ambiciozna, realna i ostvariva, to je moderan dokument, poručio je Pavić.