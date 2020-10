OPORBA SNAŽNO ‘UDARILA’ NA MINISTRA ĆORIĆA: On je Plenkovićeva najslabija karika, povezuje se s dvije velike afere

Oporba je očito procijenila da je ministar gospodarstva najslabija karika u Plenkovićevoj vladi i da bi u vladajućoj koaliciji mogli pronaći barem jednog zastupnika koji bi digao ruku za njihov prijedlog, što bi bilo dovoljno za opoziv

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić prvi je iz Plenkovićeve vlade koji se našao na udaru saborske oporbe u ovom mandatu. U četvrtak je stranka Fokus, čiji je jedini zastupnik Dario Zurovac, zatražila njegov opoziv, ali ni ostatak oporbe nije nesklon toj inicijativi pa se može očekivati da će biti prikupljen najmanje 31 potpis zastupnika kako bi zahtjev za izglasavanje nepovjerenja Ćoriću otišlo u proceduru, piše Novi list.

Fokus je svoj zahtjev obrazložio time da je Ćorić upetljan u više afera, uključujući i onu najaktualniju, aferu JANAF.

STRANKA FOKUS TRAŽI OD PLENKOVIĆA DA RAZRIJEŠI MINISTRA ĆORIĆA: ‘Gdje ima dima, ima i vatre…’

Bačić: Odgovornost s HDZ-a skinuta je pobjedom na izborima

“Ne može mi nitko reći da ministar ne može znati što se događa s jednim JANAF-om, što je radila Josipa Rimac, ako je to u njegovom resoru. U zapadnim demokracijama ministri daju ostavku za puno manje stvari. Pozivam premijera da Ćorića razriješi u iduća 24 sata, a ako to neće, mi ćemo to, vjerujem da će se oporba oko toga složiti, sljedećih dana napraviti saborskim putem, izjavio je Zurovac.

Istodobno, i Domovinski pokret je, uz potporu nekolicine zastupnika suverenista, Mosta te Zurovca, podnio interpelaciju o radu Vlade vezano za projekt vjetroelektrane Krš-Pađane, koja se također dobrim dijelom dotiče i Ćorića.

Oporba je očito procijenila da je Ćorić najslabija karika u Plenkovićevoj vladi i da bi u vladajućoj koaliciji mogli pronaći barem jednog zastupnika koji bi digao ruku za njihov prijedlog, što bi bilo dovoljno za opoziv. Vlada i vladajući HDZ uvjeravaju, međutim, da je većina u Saboru stabilna i da pozicija ministra Ćorić nije u opasnosti. Štoviše, šef Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić smatra da je stigma “afere vjetroelektrane” skinuta s HDZ-a pobjedom na ljetošnjim parlamentarnim izborima.

BAČIĆ BRANI MINISTRA ĆORIĆA: ‘Nije on nikakav uteg Vladi, očekujem da oporba obrazloži zatjev za njegov opoziv’

Vidović Krišto: ‘Afera Josipe Rimac je kikiriki u odnosu na ovu’

Karolina Vidović Krišto uz Domovinskog pokreta zgrožena je Bačićevom ocjenom da su izborni rezultati pokazatelj što građani misle o svemu vezanom za vjetroelektranu Krš-Pađene.

“To je sramotna, stravična izjava. Afere se ne rješavaju izborima. Bačić bi konačno morao zašutjeti, govorimo o čovjeku koji je za vrijeme crnih fondova Ive Sanadera u svojoj ladici godinu dana držao dva milijuna kuna. Kada Hrvatsku uredimo kao pravnu državu, ljudi poput Bačića više se neće moći baviti politikom. Državni proračun je opustošen, mi nemamo novca za liječnike i profesore”, kazala je za Novi list Vidović Krišto.

Domovinski pokret u svojoj se interpelaciji fokusirao na “aferu Krš-Pađene” zbog koje su, tvrde u toj stranci, hrvatski potrošači u proteklih 14 godina platili struju 2,2 milijarde kuna više nego što je zakonom bilo predviđeno.

“Afera Josipe Rimac je kikiriki u odnosu na ovu zbog koje tražimo interpelaciju”, kaže Vidović Krišto.

ĆORIĆ SE ODRIČE SVAKE VEZE S RIMAC? ‘Moj politički put najviše se veže uz gospodina Plenkovića’; Opet komentirao i rad medija

Ćorić nije zabrinut: ‘Moj mandat je na stolu već četiri godine’

Sam Ćorić mirno je primio vijest da je postao glavna meta saborske oporbe.

“Što drugo i očekivati? Oporba je izgubila izbore, neki od njih imali su veoma velike ambicije prije četiri, pet mjeseci, a sad te ambicije i frustracije mogu iskaljivati na ovaj način. Tu, nažalost, nema sadržaja. Ne osjećam odgovornost zato što sam nekoliko puta ručao s Draganom Kovačevićem, jer u tom trenutku nisam imao pojma da ćemo biti u situaciji u kakvoj smo od prije nekoliko tjedana. Nisam zabrinut i funkcioniram kao i dosad, a moj mandat mom predsjedniku Vlade je svaki dan na stolu već četiri godine”, kazao je ministar gospodarstva.

Što se tiče zahtjeva za opozivom ministra Ćorića, koji je podnijela stranka Fokus, o njemu se zastupnici moraju izjasniti unutar 30 dana od trenutka pokretanja, dok s interpelacijom Domovinskog pokreta HDZ-ova većina može otezati i do dva mjeseca.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA: ‘Zbog Kovačevića otvoren je predmet protiv Ćorića’