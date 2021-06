Učestali napadi zadnjih nekoliko dana premijera Andreja Plenkovića na medije, novinare i političke analitičare u srijedu su u Saboru naišle na osudu oporbenih zastupnika i apel predsjedniku Vlade da izdrži kritiku, kao i medijima da se ne daju zastrašiti. SDP-ov Arsen Bauk procjenjuje da se premijer priklonio taktici 'napad je najbolja obrana'.

"Neki gubici HDZ-a na lokalnim izborima za njih su bolni, a za premijera posebno zato što je neke kandidate upravo on odabrao ili nametnuo. Nije dobro da se predsjednik Vlade koji ima i objektivnu i stvarnu moć na takav način pokušava obračunati ili pokušava zatrašiti novinare, medije i njihove urednike i vlasnike. Ja se nadam da vas neće zastrašiti", kazao je Bauk novinarima u Saboru.

Po odgovoru, posebno komercijalnih televizija, vidim da i nisu zastrašeni, ustvrdio je, dodavši da mu je fascinantna konstrukcija da su se kuće koje su konkurencija dogovarale kako da opstruiraju HDZ-ovog kandidata u Zagrebu. "To je posebna vrsta dogovorna ekonomije koja je premijeru očito ostala iz vremena dok je vjerovao u socijalističko samoupravljanje", zaključio je Bauk.

Bartulica: 'Mediji su bili blagi prema Plenkoviću'

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta je kazao da je već duže vrijeme u javnom prostoru i da bi isto volio da su novinari blagi prema njemu i da mu tepaju, ali, napominje, naviknuo je na malo drugačiji tretman.

"Možda su mediji dijelom i sami odgovorni jer su bili jako blagi prema njemu od početka. Svakako sam za slobodu medija i nije ništa neobično to što mediji u Hrvatskoj i svijetu naginju lijevo, međutim, važnijim pitanjem smatram takozvane neovisne analitičare koji često imaju materijalni interes i određene odnose s političkim opcijama i NGO-ovima, a javno nastupaju kao da su nepristrani i neovisni, a u biti to nisu", ocijenio je Bartulica.

U Americi ne bi bilo moguće da netko tko radi za određenu političku opciju na početku nekog gostovanja to ne kaže, istaknuo je, dok se ovdje to često skriva i gledatelji to ne znaju pa kroz svoje izjave i komentare iskrivljuju stanje i ne daju objektivan sud. Dobro je da se o tome javno raspravlja kako bi publika znala pravo stanje i ne bi je se dovelo u zabludu, poručio je Bartulica.

'Bavljenje medijima je premijerov davni fetiš'

Zastupnica Reformista i predsjednica saborskog Odbora za medije Natalija Martinčević kazala je da vidi veliku premijerovu nervozu za koju misli da nije primjerena.

"To nije dobro zbog odnosa prema medijima i ta komunikacija mora biti pristojna i kulturna. To se očekuje od svih nas pa tako i od premijera. Takvo njegovo ponašanje nije opravdano", ocijenila je Martinčević.

Mostova Marija Selak Raspudić naglasila je da je bavljenje medijima premijerov davni fetiš. "Podsjetit ću na njegov maturalni rad 'Sredstva masovnog komuniciranja' u kojem, osim što opsežno citira Kardelja i Marxa, također navodi da je Partija ta koja određuje sve informacije u društvu. Kasnije se priklanja i nekim demokratskim tenedencijama pa kaže da treba demokratizirati medije, međutim, čini se da je kao iskusan političar ipak shvatio načelo da Partija treba kontrolirati sve informacije pa je iznenađen kada mu to ne uspijeva", ocijenila je.

Dodala je da je od njegovih odlaženja s konferencija za medije mnogo gore njegovo nedolaženje na njih.

Hrebak: 'Nešto ga je tištilo...'

HSLS-ov Dario Hrebak napominje da svaki političar ima svoj stil i način, a premijera je očito nešto pogodilo, no, kaže, ne bi u to ulazio. I sam nekad nisam zadovoljan medijima, no, dopuštam da svatko ima pravo reći što misli jer ne bih bio liberal da mislim drugačije, istaknuo je. Vjerujem da će premijer to izgladiti s medijima i nekim novinarima, to je sastavni dio političkog života i svatko ima pravo na svoje mišljenje makar se ja ne slagao s njim, mišljenja je Hrebak.

"Nije na meni da komentiram premijerov stil. Očito ga je nešto tištilo i vjerujem da se to sve na kavi može izgladiti. Nisu mediji za sve krivi niti smo mi političari za sve krivi. To nije moj stil i mislim da premijer to nije trebao napraviti, ali očito ga je nešto iziritiralo, a i novinari nekad znaju prijeći granicu. No, to nije nešto čime bismo se mi kao javnost i društvo trebali baviti nego se okrenuti pravim temama", naglasio je Hrebak.