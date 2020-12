OPORBA SE OŠTRO OKOMILA NA VLADU ZBOG BORBE S PANDEMIJOM: ‘Mjere ste donosili oportunistički, obmanjujete i lažete javnost’

Bauk se pridružio apelu svih onih koji upućuju ljude da što manje prisustvuju masovnim, velikim ili srednje velikim okupljanjima

Zastupnici oporbenih stranaka u četvrtak su kritizirali vladu zbog kašnjenja s uvođenjem epidemioloških mjera jer ih je “donosila oportunistički” i sada ih je nužno postrožiti, ali su pozvali građane da ih se pridržavaju kako bi se zaustavila epidemija koronavirusa i spasili životi.

“Vlada je debelo zakasnila s nekim mjerama, što se danas vidi i po brojevima, ali bez obzira na to moramo mjere komentirati u odnosu na ono što mogu danas donijeti. A ono što je bilo prije nekoliko dana, odgovornost ćemo tražiti na drugom mjestu i u drugo vrijeme”, izjavio je SDP-ov Arsen Bauk novinarima u Saboru.

Sve ono što može pomoći da se pandemija suzbije, mi ćemo podržati. A što se tiče propusnica, s obzirom na to da se radi o manjem ograničenju ljudskih prava nego što je to bilo na proljeće kad je to bilo između općina, to smatramo u ovom trenutku razmjernim te da zato neće inzistirati na dvotrećinskoj većini, najavio je.

Bauk kaže da njemu neće trebati propusnica jer je saborska iskaznica propusnica, ali, dodaje, neće to koristiti na način koji bi ga razlikovao od ostalih građana. Nije to problematično, zastupnici su predstavnici građana i njih je 150 od četiri milijuna i sasvim sigurno ne mogu pridonijeti širenju zaraze. Osim toga, dobar dio njih je to već prebolio. Ali sve ono što nije nužno, to bi bila jedna vrsta bahaćenja, koja nije potrebna u ovoj situaciji, mišljenja je Bauk.

‘Što manje idite na velika okupljanja’

Bauk se pridružio apelu svih onih koji upućuju ljude da što manje prisustvuju masovnim, velikim ili srednje velikim okupljanjima.

Kada je riječ o najavljenim gospodarskim mjerama, ističe da vjerojatno nije dovoljno s aspekta potreba ljudi, a s aspekta mogućnosti države mogao bi više reći kada bi imao potpuni uvid u državne financije.

“Što se tiče otkaza, to je stvar poslodavaca, koji budu ili ne budu mogli isplaćivati plaće u ovakvoj situaciji, a onda da država tu uskoči s mjerama da toga bude što manje. Velika zatvaranja bi značila još veći gospodarski pad i smanjenje gospodarske aktivnosti i još manje novaca u proračunu, pa i još manje mogućnosti da se pomogne ovim drugima i to je nešto o čemu svaka vlada mora voditi računa – o balansu. Neću otkriti toplu vodu kad kažem da ćemo neku cijenu gospodarskih aktivnosti platiti i u ljudskim životima, na žalost. To je ono što oni kažu balans, ali to treba tako reći da se to zna”, poručio je Bauk.

Petrov: Nemamo informacija na temelju kojih kriterija se mjere donose

Predsjednik Mosta Božo Petrov blagdane namjerava povesti u krugu svoje obitelji i kaže da neće putovati ako se uvedu propusnice. Za nove mjere kaže da nema informacija na temelju kojih kriterija se donose i da samo možemo vjerovati da su adekvatne.

“Mjere koje se donose već deset mjeseci utječu na naše svakodnevne živote, kvalitetu života i gospodarstvo i činjenica je da nemamo apsolutno nikakvih informacija na temelju kojih kriterija se one donose”, rekao je Petrov.

Drži da bi nakon deset mjeseci Hrvatska trebala imati bazu podataka o tome kako se virus širi i u kojim skupinama na temelju kojih bi se moglo predvidjeti što možemo očekivati. “Mi toga nemamo i kako da onda adekvatno komentiramo mjere”, zapitao je Petrov.

PROCURILE MJERE? Čini se da se vraćaju propusnice, zabranit će okupljanje više od dva kućanstva, Crkva traži izuzeće, a loše vijesti za ugostitelje

I za gospodarske mjere kaže da je potrebna analiza koliko je epidemija ljudima uništila poslove i na temelju nje odrediti nadoknade za poduzetnike. Ako se ne pomogne poduzetnicima i ne sačuva gospodarstvo neće biti ni za plaće u javnoj i državnoj službi, upozorio je.

Zastupnica platforme Možemo Sandra Benčić planira blagdane provesti kod kuće i, iako ih inače provodi s obitelji, ove godine kaže da od toga neće biti ništa zbog epidemioloških mjera.

Benčić: Treba razumjeti da je pitanje zaštite života važnije

“Želimo zaštititi starije članove naše obitelji i ne dovoditi ih u rizik i mislim da je to za sve građane dobra odluka o ovom trenutku”, poručila je. Svjesna je da će ovogodišnji blagdani biti drugačiji, no, ističe da treba razumjeti da je pitanje zaštite života važnije.

Ponovila je kako do ovoga ne bi došlo da su se u listopadu počele uvoditi mjere za sprečavanje širenja zaraze. “To što se sada događa posljedica je isključivo odluka premijera Plenkovića da ne uvodi mjere na vrijeme jer mu je tada to politički bilo oportuno”, ocijenila je.

O ekonomskim mjerama kazala je da su mjere koje gase požar, da su nužne i potrebne. Upozorila je pritom da 20 tisuća građana koji rade u neprofitnom sektoru ne potpadaju pod te mjere te apelirala da se to promijeni.

Vidović Krišto: Represija koja nije utemeljena, mora jednako vrijediti za svakoga

“Meni je obitelj na prvom mjestu, bez obzira na to kakve su odluke stožera i zakonodavne vlasti. Moja odluka je uvijek da sam doma za Božić. Ima nas, velika smo obitelj, Bogu hvala imamo četvero djece”, poručila je zastupnica Domovinskog pokreta Karolina Vidović Krišto upitana kako će proslaviti Božić.

Što se tiče mogućeg ponovnog uvođenja propusnica kojima bi se onemogućilo putovanje između županija te posjete rodbini u drugim krajevima, a s ciljem smanjenja širenja zaraze za vrijeme blagdana, Vidović Krišto ljuti što to ne vrijedi za sve.

“Kolega mi je rekao da to ne vrijedi za nas saborske zastupnike i tu sam poludjela. Zakoni trebaju biti po mjeri čovjeka, svakog hrvatskog građanina, a bilo kakva represija koja nije utemeljena, mora jednako vrijediti za svakoga”, istaknula je.

Orešković: Vladajući odgovorni za izmicanje situacije izvan kontrole

Zastupnica Centra Dalija Orešković je kazala da već neko vrijeme upozoravaju da su vladajući odgovorni za izmicanje situacije izvan kontrole, za eskalaciju brojeva zaraženih, oboljelih, hospitaliziranih i umrlih. Za to moraju snositi političku odgovornost i očekujem od građana da će im na sljedećim izborima ispostaviti račun za sve ovo što nam se događa sada, poručuje.

Što se tiče novih mjera, naglašava da je situacija sada takva da, kakve god one bile, građani doista trebaju shvatiti da ih se moramo pridržavati prvenstveno zbog nas samih i naših bližnjih.

“Za sve su krivi vladajući zbog svog politikantstva, zbog toga što su do nedavno bila dopuštena okupljanja od pet i deset tisuća ljudi i predsjednik vlade se šetao na vrhu kolone, a sada već pričamo o tome da će nam za blagdane biti potrebne propusnice da dođemo do svojih kuća i obitelji”, istaknula je, dodavši da vlada konačno treba početi slušati zdravstvene djelatnike, epidemiologe i struku, ali nezavisnu struku, a ne onu koja ima člansku iskaznicu HDZ-a.

Prva mjera koju u sada treba poduzeti je, smatra, raspuštanje stožera i formiranje novog, u kojem će sudjelovati i predstavnici različitih političkih opcija jer su u postojeći građani odavno izgubili povjerenje i on ni na koji način više ne može donositi nove mjere i očekivati da će biti ispoštovane u praksi.

“O svemu što nam se događa trebalo je razmišljati na vrijeme. Sve sada dolazi na naplatu, a naviše će patiti oni koji nisu najmanje krivi. Kriva je isključivo vlada, a stožer je samo maska”, zaključila je. Za blagdane će, otkriva, biti u Zagrebu s obitelji i nema namjeru nikamo putovati.

Bernardić: ‘Obmanjujete i lažete javnost’

Saborski zastupnik SDP-a Davor Bernardić ponovio je da je Hrvatska najgora u Europi u borbi protiv koronavirusa, ali i po životnom standardu, optuživši vladajuće da obmanjuju i lažu javnost izazvavši niz reakcija HDZ-ovaca.

Hrvatska je najgora u Europi po broju novozaraženih i broju mrtvih od koronavirusa, ali je i jedan od najsiromašnijih zemalja u EU i najgora po životnom standardu, te padu gospodarstva, naveo je Bernardić u slobodnom govoru u Saboru te se obrušio na vladajuće.

“Predsjednik i članovi Vlade pokušavaju obmanjivati javnost, bezočno lagati da je sve u redu i da je situacija pod pod kontrolom te da se kriza neće osjetiti”, kazao je Bernardić prozvavši Vladu da je odgovorna za loše stanje u zemlji.

“Stanje koje najbolje opisuje djelovanje sadašnje hrvatske Vlade je velika laž i obmana”, dodao je Bernardić i izazvao niz reakcija HDZ-ovaca.

“Bernardić je iznio niz laži, navodio krive podatke, laže on, a ne Vlada”, kazao je Josip Borić (HDZ) zatraživši povredu Poslovnika.

Bernardić je uzvratio da je Borić “sinonim za laž i Plenkovićev potrčko”, na što je Borić ustvrdio kako je je očito vrijeme koje je proveo u Gardalandu i na Sljemenu na njega loše djelovalo.

Reagirala je i Marija Jelkovac (HDZ) poručivši Bernardiću da mu narod ne vjeruje. “Vama da narod vjeruje ne biste izgubili na izborima, a ne vjeruju vam ni kolege u stranci”, kazala je.

Pridružio se u Rade Šimičević (HDZ) koji je ocijenio da Bernardić pokazuje frustraciju jer je izgubio na izborima.

Nakon što je podijelio niz opomena predsjedavajući Furio Radin odredio je petominutnu stanku kako bi prekinuo prepucavanje.

U slobodnom govoru i Anka Mrak Taritaš (Klub zastupnika Centra i GLAS-a) upozorila je da je Hrvatska jedna od najsiromašnijih zemalja u EU-a po potrošnji po glavi stanovnika, kao i najlošija u borbi protiv koronavirusom ocijenivši to žalosnim.

“Ispraznili ste cijelu Hrvatsku svojim lošim politika, najgori smo u Europi po upravljanju koronakrizom, za Božić stvarate sve više beskućnika, a nadmudrujete se povredama Poslovnika”, zaključio je Miro Bulj (Most) upitavši vladajuće je li ih sram.

Najnovije vijesti o koronavirusu pratite ovdje.