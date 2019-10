OPORBA SASULA ŽESTOKE OPTUŽBE NA KUJUNDŽIĆA, TRAŽE NJEGOV OPOZIV: ‘ Voda je došla do grla!’

Oporba proziva ministra zdravstva Milana Kujundžića zbog izostanka reforme, tvrde da sustavom ne upravlja strateški kao i da je pokušao utjecati na pravosuđe

Hrvatski sabor danas poslijepodne raspravlja o oporbenom prijedlogu za opozivom ministra zdravstva Milana Kujundžića koju je inicirao Most uz potporu 32 saborska zastupnika, oporba ga proziva zbog izostanka reforme, tvrde da sustavom ne upravlja strateški ali i da je pokušao utjecati na pravosuđe.

Obrazlažući prijedlog Ines Strenja (Most) ustvrdila je kako prozvani ministar nije uspio pravodobno donijeti Zakon o zdravstvenom osiguranju i osigurati njegovu provedbu. Optužuje ga i da nije osnažio primarnu zdravstvenu zaštitu, te preustrojio i financijski stabilizirao sustav.

Odlijev zdravstvenog kadra

Iz oporbenih redova prozivaju ga i zbog izostanaka upravljanja ljudskim resursima što je dovelo do odljeva zdravstvenog kadra te zatvaranja pojedinih bolničkih odjela zbog nedostatka liječnika i medicinskih sestara. “Pacijenti dobivaju ono što se daje, a ne ono što im je potrebno i to je neprihvatljivo. Vrijeme nečinjenja je prošlo, jer je voda došla do grla liječnicima, medicinskim sestrama, veledrogerijama i pacijentima”, poručila je Strenja.

Dodala je i kako se ministra više ne doživljava kao relevantnog sugovornika te se za rješavanje problema obraćaju premijeru. Ministar je, tvrdi oporba, pokazao temeljno nerazumijevanje hrvatskog zdravstvenog sustava koji je postao financijski neodrživ.

Spriječio donošenja presuda u korist liječnika?

Kujundžiću predbacuju da je pokušao utjecati na pravosuđe kako bi spriječio donošenja presuda u korist liječnika zbog neisplate odrađenih prekovremenih sati zbog čega, kažu, treba odstupiti.

Zahtjev su podnijeli neposredno prije ljetne ustavne stanke u srpnju, inzistirajući da se sazove izvanredna sjednica Sabora, no to im nije pošlo za rukom jer je Ustavni sud ocijenio da petina zastupnika nije ovlašteni predlagatelj izvanredne sjednice u vrijeme stanke.

Drugi put rasprava o povjerenju

Povjerenje ministru zdravstva Milanu Kujundžiću po drugi je puta na dnevnom redu Sabora, s obzirom na to da se lani otprilike u isto vrijeme, također na inicijativu Mosta, raspravljalo o toj temi. Tada je oporba pobrojala čak 52 razloga zbog kojih ministar zdravstva mora otići.

