OPORBA REŠETA PREMIJERA, ON SVE ODBACUJE: ‘Nije primjereno Baniju zvati ‘kontejnerland’, obnova će ići brže nego u Zagrebu’

Premijer je odbacio oporbene teze da su nadležne službe kasnile u reakciji na potres

Premijer Andrej Plenković naglasio je u srijedu kako će Vlada učiniti sve da obnova potresom pogođene Banovine počne čim prije, opetovao otvorenost za konsenzus o zakonu koji to uređuje te neprimjerenim ocijenio da se za Baniju koristiti pojam “kontejnerland”.

“Kad bih ovoga trenutka rekao kalendar obnove to bilo bi neodgovorno s moje strane, no učinit ćemo sve da to bude što prije”, odgovorio je premijer Boški Ban Vlahek (SDP) u saborskoj raspravi da se Zakon o obnovi od potresa Zagreba i Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije proširi i na Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju.

‘Obnova će biti brža nego u Zagrebu’

Istaknuo je kako bi obnova na Banovini mogla biti brža od one u Zagrebu, zbog činjenice da ogromnu većinu stradalih objekata čine obiteljske kuće koje se može obnavljati brže od blokova zgrada u Zagrebu.

“Iz ovoga što vidim, ovdje možemo biti brži i učinkovitiji nego u Zagrebu”, rekao je Plenković.

Opetovano je odbacio “medijsku hajku” da su sve kuće porušene u potresu na Banovini vezane uz poslijeratnu obnovu.

Od 5880 obnovljenih kuća, pregledano ih je oko 3700, a crvenu naljepnicu dobilo njih 69 ili 1,83 posto, odgovorio je premijer Romani Nikolić (SDP) koju je zanimalo hoće li itko od sudionika obnove odgovarati. Treba sve istražiti, sve rasvijetliti, nema nedodirljivih, poručio je.

Plenković je žestoko odgovorio na primjedbu Anke Mrak Taritaš (GLAS) da je dokumentacija za obnovu u Zagrebu skupa i da se, ako ovako nastavimo, više neće govoriti ni o Banovini, ni o Baniji, nego “kontejnerlandu”.

Premijer za Mrak Taritaš: Prvakinja ste obnove u Gunji

“Vi ste prvakinja obnove u Gunji gdje nije ostalo nikakvih repova“, ironično joj uzvratio te poručio kako je komentar o “kontejnerlandu” jako neprimjeren. Kako to možete izgovoriti, upitao je zastupnicu koja je branila model obnove u Gunji, odnosno Cvelferiji, navodeći da je u 13 mjeseci obnovljeno 1100 kuća.

Marija Selak Raspudić (Most) pozvala je premijera da objasni građanima kako Vlada uvodi diskriminaciju između Gornje Stubice i Petrinje koji su u istoj kategoriji nerazvijenosti, pa će u prvom slučaju obnovu financirati s 80, a u drugom sa sto posto.

Ne manipulirajte domoljubnim osjećajima građana kad pokušavate prikriti traljav zakonski prijedlog, poručila mu je.

Plenković joj je uzvratio da Vlada ima prijedlog, a da ona nemate ništa, “samo floskule pune patetike, demagogije, najnižeg populizma”.

Plenković Tomaševiću: Imate li priviđenja?

Premijer je žestoko uzvratio i na izjavu Tomislava Tomaševića (Zeleno lijevi bloke) kako je ključno da se u zakonskim izmjenama izbjegne arbitrarnost i financiranje po stranačkom ključu.

“Imate li priviđenja, o kojem stranačkom ključu govorite, zar stvarno mislite da je netko toliko neuračunljiv da bi na potres od 6,2 po Richteru primjenjivao stranački ključ, što mislite da bi HDZ time dobio”, poručio mu je.

Vlada je, istaknuo je Plenković, ponudila Saboru da se nađe pravično rješenje obnove koje će uzeti u obzir razmjere štete, broj kuća koje su nastradale u Sisku, no zakon mora biti branjiv i bez diskriminacije.

Ne znam razumijete li što znači potres od 6,2 po Richteru, bio je 11 puta snažniji od onog u Zagrebu, zrno soli bi pomoglo da se shvati da su se iza rata samo objekti iz 6. kategorije obnavljali od temelja, svi ostali na starim temeljima, odgovorio je Davoru Nađiju (Fokus).

Njega je zanimalo može jamčiti da se u obnovi neće dogoditi stvari kakve su se događale do sada.

Premijer je odbacio oporbene teze da su nadležne službe kasnile u reakciji na potres.

“Praktično pola sata nakon potresa na terenu su bili pripadnici HV-a, policije, Civilne zaštite, vatrogasci, Crveni križ, građani. Nema meteža, nereda, nego silan ekspresija solidarnosti hrvatskih ljudi na kojoj treba biti zahvalan”, naglasio je.

Potvrdio je i da ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak sa stručnjacima radi na novoj odluci i novim kriterijima za razvrstavanje lokalnih jedinica.

Poruka Vrkljanu: Ni sa Vama, ni s Domovinskim pokretom

Pitanje Milana Vrkljana, bivšeg zastupnika Domovinskog pokreta, Plenković je iskoristio kako bi poručio da HDZ nema veze ni s njim, ni s Domovinskim pokretom, niti bi htio imati.

“Imali ste polemiku sa bivšim kolegama tko više radi za HDZ, vi ili oni. To je bila jedna od najsmješnijih i najridikuloznijih rasprava u političkom prostoru dugo vremena. Niti sa vama imamo veze, niti bi htjeli imati, a ni sa onima od kojih ste otišli”, bio je rezolutan premijer.