Ministar Zdravko Marić boravio je u lipnju 2019. u luksuznom apartmanu hotela Bellevue u vlasništvu tvrtke Jadranka d.d, na Lošinju, otkrio je danas Net.hr. Upravo se tvrtka Jadranka d.d. našla pod lupom javnosti zbog prijave da je vlasnički vezana s oligarsima koje je Europska unija stavila na listu sankcioniranih nakon ruske invazije na Ukrajinu. Zanimljivo je da je smještaj za ministra Marića tada rezervirao Krešimir Filipović, jedan od hrvatskih državljana s moskovskom adresom, predsjednik Nadzornog odbora Jadranke d.d., dopredsjednik ruske tvrtke Velesstroy, kojeg se predstavlja kao jednog od suvlasnika Jadranke d.d., u

Ministar Marić nije želio dati precizan odgovor na pitanje kada će njegovo ministarstvo i sve ostale nadležne službe pročešljati gdje sve ima sumnji na prikriveno vlasništvo i tragove novca koji vode prema bliskim suradnicima Vladimira Putina. Hrvatska vlada, za razliku od mnogih drugih vlada u EU, vrlo suzdržano objavljuje koga je sve stavila pod sankcije na temelju Uredbe EU.

Iako su kao vlasnici Jadranke d.d. predstavljaju državljani RH koji zapravo žive i rade u Rusiji, Predrag Perenčević i Krešimir Filipović, vlasničke linije sežu do fonda Alfa Kapital koji je registriran u Moskvi. Registar vlasnika pokazuje da iza Alfa kapitala stoje i ruski građani Mikhail Fridman, Petr Aven, Aleksej Kuzmičev i German Khan koji bi prema listi EU trebali biti pod sankcijama, no, oni su taman u trenutku objave teksta Net.hr-a nestali iz registra.

Država bi stoga trebala istražiti svu pozadinu u slučaju tvrtke Jadranka d.d., i je li ona povezana s ruskim oligarsima. No pitanje je hoće li se to dogoditi s obzirom da je, prema informacijama i dokumentaciji kojom raspolaže Net.hr i sam ministar financija, Zdravko Marić, bio je gost hotelske kuće Jadranka d.d. i to u najluksuznijem hotelu, Bellevue, u najluksuznijem apartmanu, tzv. Predsjedničkom. Premda smo mu poslali upit ministar Marić nije nam odgovorio je li u luksuznom apartmanu boravio privatno ili poslovno, te je li podmirio osobno cijeli račun ili je možda dobio kakav popust.

Grbin: 'Očekujemo da Marić odgovori na pitanja'

S obzirom na otvorenu sumnju da se ministar Marić nalazi u sukobu interesa, nije dugo trebalo čekati i reakciju oporbe. “Očekujemo da Ministarstvo financija i ministar Marić odgovore na pitanja, a ako postoji bilo kakva sumnja na postojanje sukoba interesa, da to istraži Povjerenstvo za sukob interesa”, rekao nam je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Grbin je dodao da, u svakom slučaju, nikakvi osobni kontakti ne smiju dovesti u pitanje provedbu odluka Europske unije o postupanju prema ruskom kapitalu, “o čemu su uostalom odlučivali i naši predstavnici u europskim institucijama”.

Grmoja: 'Ovo će ga koštati karijere'

Sličnog je mišljenja i saborski zastupnik Mosta, Nikola Grmoja, koji kaže da na ova pitanja treba odgovoriti ministar Marić. “Ali čini se da se ovdje radi o jako ozbiljnom sukobu interesa koji će ga koštati političke karijere”, dodaje Grmoja.

Što se tiče prikrivenog vlasništva i mogućeg ruskog kapitala, rekao nam je kako je u više navrata upozoravao da u registru stvarnih vlasnika neki tajni vlasnici uopće ne moraju biti upisani, a ti isti tajni vlasnici mogu uživati u najvećem dijelu dobiti neke tvrtke.

“Postavlja se pitanje je li naš registar stvarnih vlasnika uopće vjerodostojan ili su mnogi stvarni vlasnici skriveni od javnosti i nadležnih državnih tijela. Činjenica je da je situacija takva zbog jednog mišljenja koje je dalo baš Ministarstvo financija. Na to je upozorilo i Antikorupcijskog vijeće kojeg sam predsjednik, a koje je na svojoj 19. sjednici donijelo zaključak kako pravni subjekti beziznimno moraju upisati u Registar stvarnih vlasnika svakog tajnog člana koji ima pravo sudjelovanja u dobiti ili gubitku poduzetnika bez obzira na to kontrolira li taj član pravnog subjekta koji je obveznik upisa”, rekao nam je Grmoja.

Benčić: 'Je li Marić sam platio svoj vikend?'

Zastupnica iz Možemo!, Sandra Benčić, je smatra da se ministar o svemu mora očitovati. "On treba vrlo jasno odgovoriti na pitanja zašto je suvlasnik Jadranke d.d. za njega radio rezervaciju. Je li Marić sam platio svoj produženi vikend ili mu je bio plaćen, ili je dobio popust. On to mora deklarirati kao javna osoba i dužnosnik. To pitanje može postaviti i Povjerenstvo", kazala nam je Sandra Benčić.

"Marić situaciju mora raščistiti da bi se vidjelo je li on kao ministar može raditi provjeru tvrtki za koje se sumnja da su povezane s Putinom", dodaje.

"Moramo inzistirati na tome da dobijemo od ministarstva dinamiku, a rekli si da će brzo detektirati tvrtke koje su u vezi s ruskim oligarsima. Vidimo da ta dinamika ide sporo. Ministar mora odgovoriti zašto je tamo bio i tko je za njega platio rezervaciju. Postoji mogućnost da si je sam platio vikend, ali on to mora reći. Također, i kredit koji je Jadranka dobila od HBOR-a otvara neka pitanja", kaže Benčić.