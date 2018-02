OPORBA RAZJEDINJENA PO PITANJU OPOZIVA: SDP bi rušio Vladu, Most ne želi ‘neozbiljne pokušaje’

‘Nikakvih razgovora još uopće nije bilo’, izjavio je mostovac Grmoja demantirajući udruživanje SDP-a i njegove stranke u opoziv Vlade. Naime, dok bi SDP opet rušio Vladu, mostovci bi radije vidjeli tkko to ljestve drži Martini Dalić.

U svjetlu najave Mosta nezavisnih lista da će u Saboru pokrenuti inicijativu za opoziv potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, predsjednik SDP-a Davor Bernardić u petak je za Hinu istaknuo da “još uvijek vrijedi SDP-ov poziv za izglasavanje nepovjerenja Vladi”.

“Kao odgovoran političar, vodeći prvenstveno računa o radnicima i dobavljačima Agrokora, pričekao sam da vidim što će reći Andrej Plenković i koji će mu biti potezi. S obzirom na to da nije rekao ni poduzeo ništa smatram da još uvijek vrijedi naš poziv za izglasavanje nepovjerenja Vladi koji smo na istu temu pokrenuli još prije četiri mjeseca”, poručio je Bernardić.

“Upravo ova Vlada svojom nesposobnošću i nečinjenjem ugrožava proces restukturiranja Agrokora koji su duboko kontaminirali”, ocijenio je. Našu odgovornost pokazat ćemo vrlo brzo i kroz plan za Agrokor, najavio je.



Most se ne želi sramotiti

Istovremeno, politički tajnik Mosta Nikola Grmoja odbacio je, pak tvrdnje nekih medija da su se Most i SDP dogovorili oko zahtjeva za opozivom potpredsjednice Vlade Martine Dalić. “Nikakvih razgovora još uopće nije bilo”, izjavio je Grmoja na konferenciji za novinare.

Most kao ozbiljna oporba, kaže, mora reagirati na događaje zadnjih dana ali ne želi ponovno sudjelovati u “neozbiljnom pokušaju”. Iako to nije rekao, pritom je mislio na neuspjeli pokušaj oporbe iz studenog prošle godine da sruši aktualnu Vladu.

“Mi smo prošli put sjedili u svojim klupama, glasovali o opozivu, neki se nisu pojavili, neki nisu bili u stanju disciplinirati svoje zastupnike, i ako će takav biti i ovaj pokušaj Most u njemu neće sudjelovati, ne želi se na taj način sramotiti”, rekao je Grmoja osvrćući se na SDP-ov opoziv Vlade ze koji je glasalo 59 zastupnika, dok je njezin ostanak podržalo 78 glasova vladajućih.

Tko to želi uložiti u Dalić?

Prema Grmojinim riječima, Martina Dalić, pak, nije prioritet djelovanja Mosta, ali oni moraju reagirati na događaje oko Agrokora. Vjeruje da je hrvatskoj javnosti, ali i premijeru, “koji je čovjek svezanih ruku” jasno da, nakon svega, Dalić ne može ostati potpredsjednica Vlade. Spominje interesne skupine oko nje i poručuje da su “interesi koji su se tu stvorili maligni tumor koji treba hitno odstraniti”.

Objasnio je i zašto Most drži kako bi bilo dobro pokrenuti opoziv Martine Dalić. “Most želi vidjeti imenom i prezimenom tko je spreman svoj politički kapital uložiti u Martinu Dalić i kliku oko nje, jesu li to spremni svi zastupnici HDZ-a, svi partneri HDZ-a koji su u vlasti, ali ne preuzimaju odgovornost za Agrokor, poput HNS-a, želimo vidjeti je li to Darinko Kosor”, ističe Grmoja.

Apostrofirao je i činjenicu da “neki zastupnici drže presicu ispred Vlade, najavljuju njen opoziv, a dio zastupnika izabran s njihove liste drži vladajuću većinu u Saboru”.

Ustvrdio je i da s Mostove liste nitko Vladi “ne drži ljestve”. Jedini zastupnik s naše liste koji nije član Kluba je Vlaho Orepić, a poznavajući ga vjerujem da se to neće dogoditi, dodao je. “Mi smo tu, i da želimo sada s nekim razgovarati nemamo s kim, u saborskim hodnicima nikoga nisam sreo”, odgovorio je na upit o akcijama idućeg tjedna.

Kako se pokreće opoziv?

Pitanje povjerenja članu, predsjedniku ili Vladi u cjelini može se pokrenuti na prijedlog najmanje petine ukupnog broja zastupnika, odnosno, na temelju 31 zastupničkog potpisa. Kada se skupi dovoljan broj potpisa, prijedlog za opoziv odmah se uvrštava na dnevni red. Od tada teče osmodenvni rok u kojem se Vlada treba očitovati o tome prijedlog dok se parlamentarna rasprava mora provesti najkasnije u roku od 30 dana. Za izglasavanje nepovjerenja potrebno je najmanje 76 glasova.

Ne prođe li taj prijedlog, zastupnici koji su ga istaknuli ne mogu ga ponoviti unutar šest mjeseci, međutim, to može grupa od drugih 31 zastupnika, što je rješenje kojemu će se oporba prikloniti.