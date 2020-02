OPORBA PRIJAVILA SISAČKOG ŽUPANA USKOK-u: ‘Županiju je doveo do bankrota. Računi se ne plaćaju, minus je ogroman, krše se propisi…’

‘Za probleme na koje ukazuje revizija, doznali smo iz tiska, jer župan nije smatrao shodno o tome obavijestiti županijske vijećnike. On skriva istinu o stanju županijskih financija, obmanjuje javnost, a županija više nije u stanju servisirati svoje obveze’, rekao je čelnik sisačko-moslavačkog Mosta Milan Brigljević

Oporbeni županijski vijećnici u Skupštini Sisačko-moslavačke županije iz redova Mosta, HSS-a i HSP-a podnijeli su kaznenu prijavu protiv tamošnjeg župana Ive Žinića te traže njegovu ostavku tvrdeći da je županiju doveo pred bankrot. Prijavu USKOK-u protiv Žinića podnijeli su zbog navodnog počinjenja četiri kaznena djela: povrede obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, zlouporabe u postupku javne nabave, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te zlouporabe položaja i ovlasti.

Tamošnja oporba već godinama upozorava na katastrofalno stanje županijskih financija, a što je dokazano i nalazom Državne revizije o poslovanju Sisačko-moslavačke županije za 2018. u kojem su evidentirane brojne nepravilnosti u radu, piše Jutarnji list.

ŽUPANIJA IVE ŽINIĆA (HDZ) POD LUPOM REVIZIJE: Financije na rubu bankrota, službeni auti jure okolo, a nitko ne zna tko ih i zašto vozi

‘Župan misli da se razumije i u svemirsku tehnologiju’

Revizija je, među ostalim, utvrdila da je manjak proračuna sa zadnjim danom 2018. godine i uključujući preneseni manjak bio veći od 60 milijuna kuna, što je gotovo trećina godišnjeg županijskog proračuna. Istodobno, Županija je prikazala dug manjim za 16,6 milijuna kuna ne unijevši u njega sve obveze. Usto je revizija pronašla i problem s evidencijom korištenja službenih automobila, a postupci u nabavi opreme i usluga nisu provedeni u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

“Za probleme u 2018. godini na koje ukazuje revizija, doznali smo iz tiska, jer župan nije smatrao shodno o tome obavijestiti županijske vijećnike. Župan skriva istinu o stanju županijskih financija, obmanjuje javnost, a u stvarnosti županija više nije u stanju servisirati svoje obveze”, rekao je čelnik sisačko-moslavačkog Mosta Milan Brigljević na konferenciji za novinare povodom podnošenja prijave protiv župana Žinića.

Dodao je kako Županija prošle godine nije isplatila ugovorena sredstva brojnim proračunskim korisnicima, a neisplate obveza nastavljene su i u ovoj godini. Zbog svega toga Sisačko-moslavačka županija, po riječima Brigljevića, više ne može normalno servisirati svoje financijske obveze te joj pomoć mora davati Vlada RH.

HSS-ov županijski vijećnik Mijo Latin najtragičnijim smatra što se o nalazu Revizije uopće nije raspravljalo na Županijskoj skupštini, već se o svemu doznalo iz medija.

“Jasno nam je da će se župan samo nasmijati na to što mi tražimo ostavku, jer smatra da je on osoba koja jedina može voditi županiju i da se razumije ama baš u sve – od svemirske tehnologije pa do ne znam čega. On sve zna”, kazao je Latin.

ŽUPAN IVO ŽINIĆ ZAPANJIO SUGRAĐANE: Osniva centar za svemir s misterioznim planovima; ‘Usmjereni smo na veliki izazov, ljude u svemiru’

‘Potrebno je napraviti stečajni plan županije’

Povodom nalaza revizije u Sisačko-moslavačkoj županiji oglasio se i tamošnji SDP.

“Na žalost, župan je nonšalantno shvatio ovaj nalaz revizije. Rekao je da su ga primili na znanje i da će ispraviti nedostatke, no konkretnih poteza ka smanjenju zaduženosti još nema. Potrebno napraviti stečajni plan županije, na što upućuje i sama revizija. Uz to treba napraviti reviziju radnih mjesta u županijskom sustavu, ukinuti 24-satno korištenje službenih automobila, ukinuti i reprezentaciju i slične izdatke, uvesti transparentni proračun te zabraniti daljnje kredite. Ako to župan i njegovi zamjenici ne žele ili ne znaju provesti, neka daju ostavke prije propasti”, kazao je predsjednik sisačko-moslavačkog SDP-a Nikola Domitrović.

Koncem siječnja o nalazu revizije oglasio se i sam župan Žinić odbacivši da je išta lagao, skrivao ili radio protivno zakonu.

“Prošle godine, temeljem tog nalaza, u Županiji smo otklonili ove nedostatke. Ovog trenutka mogu reći da smo otklonili sve nedostatke koji su bili navedeni u nalazu Državne revizije. Do kraja godine uspješno smo ispravili sve pozicije i stavke krivog knjiženja i vođenja knjigovodstvenih evidencija što se tiče naših izvanproračunskih korisnika, ali u i samoj Županiji“, rekao je Žinić.

SUMNJA NA PODMIĆIVANJE U SISAČKOJ ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI: Kaznena prijava protiv župana Žinića i troje županijskih vijećnika