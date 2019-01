OPORBA PORUČUJE MINISTRU: ‘Ne može se ignorirati mail poslan MORH-u, treba preuzeti političku odgovornost’

‘Treba provjeriti vjerodostojnost toga maila, a MORH nije demantirao sadržaj, iz čega zaključujemo da je točan, ali ga je proglasio nerelevantnim. Kad takvo nešto proglašavate nerelevantnim, pokušavate nešto sakriti, opravdati se, skinuti odgovornost sa sebe. Ne može se ignorirati ovakav mail, jer to je onda grubi nemar, a treba preuzeti i političku odgovornost’

Ministar Damir Krstičević nikako nije smio iznositi svoje mišljenje o tome koje bi on vojne zrakoplove izabrao pri kupnji jer time objavljuje koga se preferira, a da javna nabava još nije ni objavljena. Ustvrdio je to saborski zastupnik SDP-a i član Odbora za obranu Joško Klisović.

“Kao građanin Republike Hrvatske mogu kazati da bih volio američke zrakoplove, jer to znači investiciju u strateško partnerstvo sa SAD-om i NATO-om. Kao građanin Hrvatske mogu to reći, no ministar koji je zadužen za javnu nabavu zrakoplova ne može u trenutku kad ona nije ni počela reći da preferira F-16. To je unaprijed preferiranje jednog ponuđača i ministar pokazuje da ekipa s njim na čelu neće biti u stanju voditi eventualni novi posao”, kazao je on dodajući kako je i situacija u kojoj premijer demantira ministra pokazala politički kaos.

Pitanje maila

Teza da ministar nije znao za mailove vezane uz stav Sjedinjenih Država Klisoviću je neuvjerljiva. “Treba provjeriti vjerodostojnost toga maila, a MORH nije demantirao sadržaj, iz čega zaključujemo da je točan, ali ga je proglasio nerelevantnim. Kad takvo nešto proglašavate nerelevantnim, pokušavate nešto sakriti, opravdati se, skinuti odgovornost sa sebe. Ne može se ignorirati ovakav mail, jer to je onda grubi nemar, a treba preuzeti i političku odgovornost”, kazao je Klisović gostujući na N1.

Klisović tvrdi kako postoji i više razina štete – šteta za proračun Republike Hrvatske, za Oružane snage i ono što u pravu zovemo izmakla korist, odnosno izmakla dobit.

“Cijela grupa ljudi koja se bavila ovim poslom godinu dana radila je u prazno, a cijeli tim ljudi zadužen za čuvanje hrvatskog neba neće raditi ništa. Za to netko treba odgovarati”, zaključio je Klisović dodajući kako se oporbene stranke trebaju dogovoriti o tome hoće li tražiti ostavku ministra.