OPORBA OPALILA PO BANDIĆU I IDEJI SPORTSKIH OBJEKATA: ‘To je način da gradonačelnik ponovno zaduži građane Zagreba’

Prijedlog o osnivanju društva ‘Sportski objekti’, prema mišljenju oporbenih zastupnika, Bandić je povukao jer se nije uspio dogovoriti s koalicijskim partnerom HDZ-om

Oporbeni zastupnici u zagrebačkoj Gradskoj skupštini smatraju da je gradonačelnik Milan Bandić prijedlog o osnivanju društva “Sportski objekti” povukao s dnevnog reda jer se nije uspio dogovoriti s koalicijskim partnerom HDZ-om, a prijedlog nema niti podršku oporbe, koja smatra da bi to samo bio način zaduživanja građana.

Na pitanje kako gleda na ideju osnivanja društva “Sportski objekti”, te što misli zašto ju je Bandić povukao s dnevnog reda današnje skupštinske sjednice, potpredsjednik Gradske skupštine, gradski zastupnik Krešimir Kartelo (Neovisni za Hrvatsku) kaže da je osnivanje društva “Sportski objekti” mjera kojom se žele iznaći sredstva za krpanje rupa u proračunu, a da nije prošla zato što nije imala većinu.

“Kad se organizirao i osnivao Zagrebački holding motiv za to, tobožnji, je bio iznalaženje kreditnih sredstava za krpanje vodoopskrbne mreže. Od tada do danas niti jedna jedina kuna se nije uložila u to do prije godinu dana kada smo mi amandmanom na proračun za 2018. predvidjeli neka sredstva za krpanje vodoopskrbne mreže”, rekao je Kartelo.

Nejasan prijedlog i totalni kaos

Da nije gradonačelnik, zastupnici Kluba lijevog bloka bi tražili da se ta točka povuče, rekao je njegov predsjednik Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) i dodao da vjeruje da bi i HDZ glasao za njezino povlačenje.

“Mi smo protiv takozvanog ‘Sportskog holdinga’ zato što smatramo da nije uopće jasno koji će biti prihodi tog poduzeća, nije jasno zašto poduzeće u temeljni kapital stavlja jedan projekt obnove, konkretno Šalate. Smatramo da postoji konsenzus svih klubova u Skupštini i to se vidjelo na tematskoj sjednici Odbora za kontrolu, da se loše upravlja sportskim objektima u Zagrebu”, rekao je Tomašević.

“Totalni je kaos u upravljanju sportskim objektima. Međutim, način kako je pripremljena ova točka gdje nije jasno tko pije, tko plaća iz ideje ovog Sportskog holdinga, a imajući i u vidu da je njegov idejni začetnik Slobodan Ljubičić Kikaš mi smo ekstra oprezni i ekstra skeptični prema toj ideji”, poručio je Tomašević.

Podsjetio je na aferu sa Sveticama i Hrvatskim nogometnim savezom, rekao da je Arena Zagreb “rupa bez dna” i da Grad daje u zakup kvartovska betonska igrališta privatnim poduzećima i udrugama. Dakle, građani plate i izgrade igrališta, a onda se to daje u koncesiju nekakvim privatnim poduzećima za neki komercijalni najam, rekao je.

Gradnja žičare nema osigurana sredstva

Gradski zastupnik SDP-a Matej Mišić smatra da je predloženo osnivanje društva “Sportski objekti” zapravo način kako bi gradonačelnik ponovno zadužio građane Zagreba. Vidjeli smo posljednjih dana također da 1,4 milijarde kuna nedostaje u proračunu. I koliko god gradonačelnik pokušavao verbalnim egzibicijama minorizirati taj problem, to je vrlo ozbiljan problem na koji ga je upozorila i njegova pročelnica za financije”, rekao je Mišić.

Kazao je da je 1,4 milijarde kuna gotovo 20 posto zagrebačkog proračuna za koji sada, u drugom mjesecu 2019., ne znaju hoće li se realizirati. Istaknuo je da 600 milijuna kuna nedostaje što se tiče planiranih prihoda i 800 milijuna kuna za određene stavke među kojima su i sljemenska žičara, čija je gradnja počela bez osiguranih sredstava u proračunu. Proračun je nerealno planiran, nerealno su planirani i prihodi i rashodi, rekao je i upitao kome će gradonačelnik uzeti, konkretno 270 milijuna kuna, da bi se pokrila izgradnja sljemenske žičare u 2019.

Na pitanje kako komentira izjave gradonačelnika da je SDP-ova Vlada kriva što Grad nema dovoljno novaca, Mišić kaže da je gradonačelniku uvijek netko drugi kriv. “On se sada četiri godine nakon što ta vlada više ne postoji i dalje poziva na nju. On je partner s HDZ-om i u državi i u Zagrebu. Ukoliko mu je nešto nepravedno oduzeto od ranijih vlada, mislim da on kao ključan koalicijski partner Andreja Plenkovića bi to dobio nazad,” rekao je.

Još jedan inženjering

Gradski zastupnik stranke Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez Renato Petek rekao je da bi to bi bio samo još jedan inženjering. “Nova tvrtka bi zapravo zadužila srebreninu Grada Zagreba, prvo na Šalati, kako bi se podigao kredit i onda ta ista mogla obnoviti”, rekao je Petek.

Radi se o zbrzanom prijedlogu, gradski zastupnici dobili su obrazloženje na samo jednoj stranici. Ne znamo niti o kakvom se projektu radi, rekao je Petek te poručio kako je svakako potrebno pronaći rješenje kako obnavljati sportske objekte.