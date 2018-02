OPORBA O STANJU U AGROKORU: ‘Ne zna se tko koga drži, Dalić premijera ili on nju’

‘Očito je da premijer nije bio u stanju maknuti Ramljaka, a da je Dalić šefica tehnomenadžerske oligarhije u HDZ-u. Ne zna se tko koga drži, Dalić premijera ili on nju’.

Budućnost koncerna Agrokor i Ramljakova ostavka jučer su bili tema Otvorenog HRT-a u kojoj su oporbene strane promatrajući trenutku situaciju prstom ponovno usmjerile u Martinu Dalić dok je SDP-ovac Ivo Jelušić kazao kako je Vlada politički pala.

DRAMATIČNI NOĆNI SASTANAK KOD RAMLJAKA: Tko je kod povjerenika sve do 4 ujutro raspravljao o Agrokoru

“Neka opstane proizvodna djelatnost i ljudi u Agrokoru zadrže posao, ali Vlada ne mora opstati jer je ionako već pokazala da to ne zaslužuje. Očito je da premijer nije bio u stanju maknuti Ramljaka, a da je Dalić šefica tehnomenadžerske oligarhije u HDZ-u. Ne zna se tko koga drži, Dalić premijera ili on nju”, kazao je Jelušić. Najproblematičnijim smatra to što Dalić očito ne vidi ništa nemoralno u tome da je Ramljak angažirao svoju tvrtku.



Mostovac Tomislav Panenić pozdravio je Ramljakov korak, posebice jer nema snagu i potporu Vlade da privede plan nagodbe kraju. Sva plaćanja nakon odobrenog roll up kredita vode prema tvrtkama koje su povezane s Questosom, a to je opet direktna veza s Ramljakom; i zato Most traži odgovornost Dalić koja ga je cijelo vrijeme branila.

Ni mini poslovni Dayton ne može bez povjerenika

Predstavnik vladajućih i šef HNS-a Ivan Vrdoljak podsjetio je da Agrokora sada očekuje mini poslovni Dayton gdje će vjerovnici i dobavljači razgovarati o prijedlogu nagodbe te je istaknuo kako se to neće moći bez povjerenika, jer oni koji pregovaraju o svom poslu neće razgovarati o svom statusu ako na drugoj strani nemaju nikoga. Ključno je da što prije dođe do prijedloga nagodbe , kaže Vrdoljak, a do nagodbe će u konačnici sigurno doći.

Novinar Gojko Drljača, pak, postavlja pitanje što će biti s Konzumom jer je izgledno da je primjerice prodaja Jamnice ili Leda izgledan scenarij. “Ramljak, budući da ga je angažirala politika, nije mogao agresivno ga restrukturirati, što je Konzumu nužno. Treba vidjeti hoće li domaći sektor smoći snage da to učini, da netko preuzme lidersku ulogu i da nešto odrade”, kazao je Drljača.