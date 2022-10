Neslužbene najave da bi bivši ministar graditeljstva Darko Horvat, uhićen tijekom mandata, mogao postati savjetnik Uprave Končara za poslove s HEP-om, oporba je u četvrtak popratila komentarom da Vlada nema problem s korupcijom i kriminalom te da svoje poslušnike brzo uhljebljuje.

Peđa Grbin (SDP) ustvrdio je da Vlada ipak o pojedinim radnicima brine, a oni, kako je rekao, "moraju zadovoljavati određene uvjete - moraju joj biti lojalni".

Ako je to točno, dodao je, Vlada će dobiti kvalitetan kadar u Končaru i tamo će - bez obzira na to što se protiv njega vodi kazneni postupak jer je zloupotrijebio položaj i ovlast - savjetovati kako da posluje s HEP-om, s trgovačkim društvom u vlasništvu RH jer, eto, očito Horvat za to ima kvalifikaciju.

Grbin (SDP) o zapošljavanju Horvata za savjetnika u Končaru: To je sramota

"Sukus svega se može svesti u jednu riječ - sramota", rekao je.

"To je pokazatelj načina na koji HDZ smatra da država treba funkcionirati, to je samo nastavak onog što smo pričali - ako se ukaže prilika da se mazne željezo, maznut će se, ako se pojavi mogućnost da se mazne milijarda kuna iz Ine, maznut će se. Što je na stolu, to je ponuđeno, to je HDZ i smjer u kojem vodi Hrvatsku", smatra Grbin.

Za Božu Petrova (Most) to je samo još jedan pokazatelj da predsjednik Vlade ne vidi ili "nema problema s najvećim problemom u Hrvatskoj", a to su korupcija i kriminal.

"Imaju jedino problem kad se ta korupcija otkrije. A svojim poslušnicima brzo nađu zaposlenje i uhljebničko mjesto, to se dogodilo i s Horvatom, čak to više i ne kriju. Toliko o tome da će se Plenković obračunati s korupcijom. On se želi obračunati s onima koji upozoravaju na nju", istaknuo je.

"To je čovjek kojeg je policija odvela dok je bio ministar u pritvor, da bi danas bio zaposlen u tvrtci čiji su većinski vlasnici mirovinski fondovi. O čemu mi pričamo? Iz zatvora tamo, ne, moj pokojni djed ga je tamo zaposlio, nije Andrej Plenković", kazao je Petrov.

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) ocijenila je da je to još jedan dokaz crony kapitalizma u Hrvatskoj, kojemu je ključno obilježje da HDZ u tvrtkama u kojima država ima udio ili privatnima koje ovise o državi koristi za smještaj svojih otpisanih kadrova ili onih koji više ne mogu biti na funkcijama zato što su predmet kaznenog progona.

Benčić (ZLB): HDZ je zarobio državu

„Država je u potpunosti zarobljena od HDZ-a, od razine Vladinih institucija do razine kompanija, pa i potpuno privatnih koje zbog ovisnosti o javnoj nabavi zapošljavaju HDZ-ove kadrove jer ne mogu drugačije opstati na tržištu. Zato u Hrvatskoj niti imamo državu, jer je rastočena od HDZ-a, niti imamo tržište jer je zarobljeno od HDZ-a. A za sve tvrde da je po zakonu, pa i najgore pljačke u Hrvatskoj, na kraju će i za Inu reći da je bilo po zakonu”, ustvrdila je.

Upitala je i je li slučajnost da Končar zapošljava Horvata, koji je uhapšen kao ministar, na mjesto savjetnika jer u u Hrvatskoj i cijeloj EU nema pametnijeg i boljeg savjetnika od osobe koja je morala s ministarskog mjesta otići jer se protiv nje vodi postupak.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) upozorio je da se treba pozabaviti činjenicom jesu li ministar Horvat i njegovo ministarstvo tijekom svog mandata na bilo koji način imlali poslovne odnose s tvrtkom Končar pa da nije zauzvrat dobrih odnosa dobio taj posao u Končaru.

Malo je to sumnjivo jer je riječ o osobi koja je sumnjiva, koja je pod istragom Uskoka i koja će vrlo vjerojatno danas-sutra biti osuđena zbog afera koje je počinila. Treba se pozabaviti činjenicom zašto se ministar Horvat može snaći u vrlo kratkom periodu, a visokoobrazovani, mladi ljudi nam odlaze u inozemstvo dok ovakvi koje Uskok istražuje mogu bez problema naći posao, smatra Pavliček.