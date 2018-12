OPORBA O DRAMI U SABORU: ‘Svjedočili smo nevjerojatnim scenama… prijetili su nam, zvali nas čobanima… e pa čoban je časno zanimanje…’

‘Ono jučer je bio otpor oporbe! Borili smo se za poljoprivredu, selo. Okupirali smo zajednički govornicu i natjerali vladajuće da prekinu sjednicu te danas nastave raspravljati o tom bitnom zakonu’, poručili su danas iz oporbe žestko prosvjedujući protiv samovolje vladajućih

Most, SDP, Živi Zid i HSS u četvrtak su, jučerašnji prekid saborske sjednice na kojoj se oporba pasivnim otporom i izlaskom za saborsku govornicu suprotstavila pokušaju ‘uguravanja’ rasprave o poljoprivredi ‘preko reda’, nazvali “pobjedom opozicije nad samovoljom HDZ-a i predsjedavajućeg Reinera”.

“Jučer smo svjedočili samovolji predsjedavajućeg Hrvatskog sabora Željka Reinera i HDZ-a koji su željeli raspravu o poljoprivredi nametnuti mimo dnevnog reda i bez ministra poljoprivrede Tolušića. Svjedočili smo nevjerojatnim scenama, da predsjedavajući Reiner tijekom sjednice razgovara na mobitel. On je jučer bio u potpunosti pogubljen, no to je njegov uobičajeni stil i kad god vodi sjednicu dogodi se incident”, ustvrdio je ‘mostovac’ Nikola Grmoja sa zajedničke konferencije za novinare u Hrvatskom saboru.

Mostom predvođena oporba jučer poslijepodne burno je reagirala zbog pokušaja predsjedavajućeg Sabora, Reinera, da Zakon o poljoprivredi ‘ugura’ u raspravu jučer umjesto, kako je dnevnim redom predviđeno, danas ujutro, zbog čega su “okupirali” govornicu, a sjednica je prekinuta.

Suprotstavljanje samovolji HDZ-a

“Ono jučer je bio otpor oporbe! Borili smo se za poljoprivredu, selo. Okupirali smo zajednički govornicu i natjerali vladajuće da prekinu sjednicu te danas nastave raspravljati o tom bitnom zakonu”, izjavio je Grmoja.

SDP-ov Saša Đujić tvrdi kako se u Hrvatskoj svakog dana napada na hrvatske institucije od strane HDZ-a, navodeći za primjer pučku pravobraniteljicu, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa…

“Od početka prosinca HDZ je udario i na najvišu instituciju u zemlji – Hrvatski sabor. HDZ provodi svoju samovolju, pokušava progoniti oporbene zastupnike, predsjedavajući Reiner nam svakodnevno dijeli opomene, HDZ-ov Culej prijetio da će doći ‘s tisuću momaka i rastrat nas’. Nakon jučerašnjeg dana HDZ pokušava uvesti ‘decembarsku diktaturu’ i mi ćemo se kao oporba tome svim sredstvima oduprijeti”, izjavio je SDP-ov zastupnik Đujić.

Ocjenjuje kako je oporba po prvi put ujedinjena i pokušat će se suprotstaviti HDZ-ovoj samovolji.

Bez straha od Culejevih prijetnji

HSS-ovac Željko Lenart smatra kako je “ono jučer” bio presedan, a ne incident. “Pokušao sam predsjedavajućeg Reinera urazumiti i zamoliti da nastavimo po planu rada kojeg su oni napravili”, rekao je

Lenart je poručio HDZ-ovu zastupniku Stevi Culeju da se “njegovih prijetnji ne boje”. “Jutros sam čuo izjavu čelnika HDZ-a koji kaže da je oporba upotrijebila silu. Ovo nije sila nego sloga da se suprotstavimo teroru”, mišljenja je Lenart.

Proguravanje zakona na mala vrata

Branimir Bunjac (Živi Zid) rekao je kako su jučer četiri najveće oporbene stranke zajedno pružile opravdan otpor nasilju. „Taj je otpor bio pasivan, tijelima smo zagradili govornicu. … Mi se jučer nismo ujedinili programski i stranački već smo se ujedinili u borbi za demokraciju”, naveo je Bunjac.

“Stavljali su prevažnu točku dnevnog reda mimo dogovora, procedure i pravila jer su neki saborski zastupnici bili isključeni iz rasprave pa se na mala vrata htjelo progurati ovaj zakon. To ne služi na čast HDZ-u i njihovom gospodinu vitezu Reineru”,dodao je Bunjac.

Smatra da su se zastupnici HDZ-a poslužili i verbalnim nasiljem, uvredama. „Podsjećam da su zastupnike svojevremeno vrijeđali da su “panjevi” i “budale”, a jučer da su “čobani”. Čoban je časno zanimanje za razliku od vašeg parazitiranja u Saboru. Trebali biste svoje riječi pažljivije birati jer se samo dodatno sramotite”, kazao je Bunjac zastupnicima iz HDZ-a.