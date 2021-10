Saborska oporba, koja se prošli četvrtak ujedinila u opstrukciji rasprave o imenovanju Roberta Šveba glavnim ravnateljem HRT-a prozivajući ga za sukob interesa, nije u srijedu poslušala poziv Mosta da napuste Sabornicu uoči glasovanja o imenovanju.

Most će napustiti Sabornicu, pozivam i ostale da učine to isto, ne želimo nazočiti daljnjem valjanju u blatu sukoba interesa i korupcije, rekao je Nino Raspudić, nakon čega su 'mostovci' napustili dvoranu, no ostala im se oporba u tome nije pridružila.

Raspudić je ustvrdio da je oporba učinila sve što je mogla da spriječi "ovakav izbor" te apelirao na "poštene ljude na HRT-u" da se tome usprotive, "koliko je do njih".

Iako su Suverenisti bili izričiti da neće podržati Švebovo imenovanje, Miroslav Škoro je istaknuo da se, "očito, čim je netko iz poduzetništva", sumnja u njegovu vjerodostojnost, u sukob interesa.

Škoro: Protiv igrokaza u kojima se ljudi vrijeđaju i nazivaju primitivnima

Protivimo se igrokazima u kojima se ljudi vrijeđaju, nazivaju primitivnima, rekao je zastupnik, očito misleći na prošlotjednu opstrukciju ujedinjene oporbe, ali i uvrede koje je u jučerašnjoj raspravi o glavnom ravnatelju HRT-a Suverenistu Hrvoju Zekanoviću uputio Raspudić.

Za Šveba je glasovalo i troje zastupnika SDSS-a koji su dio saborske većine, iako je Milorad Pupovac u utorak poručio da nikome ne mogu dati bjanko povjerenje.

Dat ćemo mu uvjetnu podršku, do prvog izvještaja o financiranju i realizaciji programa HRT-a, nećemo u startu diskvalificirati predloženog kandidata, rekao je u srijedu Pupovac.

Naveo je i što očekuje od novog glavnog ravnatelja - da se promijene strukture koje "de facto upravljaju HRT-om", da se HRT počne profesionalizirati, modernizirati i učiniti kreativnom medijskom kućom. Oporba je i u srijedu, prije samog glasovanja, ponovila zašto se protivi Švebovu imenovanju.

Matula: O Švebovu sukobu interesa piše se zadnjih 20 godina

O sukobu interesa je izgovoreno sve, to pitanje u kojem se Šveb nalazi s dvije firme nije od jučer, o tome se govori i piše zadnjih 20 godina, intenzivno i s razlogom, rekao je Vili Matula (ZLB). Njegove dvije firme posjeduju pet sportskih kanala, teško je vjerovati da će Švebu biti svejedno kako će poslovati, dodao je Raspudić.

Ravnatelj Gordan Radman bio je katastrofa, a ovo što se sprema je totalna katastrofa, rekao je Krešo Beljak (HSS), prenoseći apele brojnih, kako je rekao, sadašnjih i bivših zaposlenika HRT-a.

Stijepo Bartulica (DP) kazao je da su u Hrvatskoj ključne institucije zarobljene od vladajućih struktura i ne služe svojoj svrsi, a da je Šveb "simptom te prakse" koju treba već jednom prekinuti.

"Ne može uspješno obavljati mandat, to je od početka osuđeno na propast", ocijenio je, pitajući se je li u interesu da se na silu progura nešto što od početka nije valjalo.

Peđa Grbin (SDP) izračunao je da će HRT u pet godina Švebova mandata raspolagati s gotovo sedam milijardi kuna koji dolazi iz pristojbe.

Grbin: Indicije da se Švebov privatni interes sukobljava s javnim

Zato je bitno tko će biti osoba koja će time upravljati, bitno je da ne bude u sukobu interesa, a kod Šveba to nije slučaj, postoje indicije da se njegov privatni interes sukobljava sa javnim, naglasio je.

Matko Kuzmanić (Klub socijaldemokrata) ponovio je da se o Švebovu imenovanju odlučuje na "traljav i nekompetentan način", pa predlaže da se ta točka skine s dnevnog reda i raspiše novi natječaj bez unaprijed znanog rezultata kako će završiti.

Mario Kapulica istaknuo je da će HDZ podržati Šveba. Odluku smo donijeli nakon razgovora s kandidatima, proučavanja programa, obavili smo svoju dužnost u okviru koje smo obvezni predložiti Saboru kandidata za ravnateljsku poziciju, temeljem referenci i programa, naveo je.

Sabor je Šveba na petogodišnji mandat imenovao glasovima 77 zastupnika, dok ih je 55 bilo protiv.