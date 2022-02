Uhićenje ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata dovela je do vala reakcije oporbe koja je ujedinjena u tome da je vrijeme za prijevremene izbore.

HDZ je, na kritike oporbe zbog činjenice da je uhićen jedan ministar, a da je drugi koji je k tome i potpredsjednik Vlade pod istragom, odgovorio napadom na oporbu i predsjednika Zorana Milanovića referirajući se na njihove ranije izjave o tomu kako drže "šapu nad DORH-om".

Saborski zastupnik Bojan Glavašević na Facebooku je komentirao upravo to obraćanje HDZ-a, pa i samog Andreja Plenkovića.

Nema pametnijeg posla?

“Čime se premijer bavi? Nekog poletarca iz mladeži HDZ-a tjera da skuplja izjave opozicije o HDZ-u i da piše neki amaterski, nečitki, logički trainwreck od statusa koji valjda nekoga treba uvjeriti kako je sve ok, samo eto opozicija nije.

Plenki, frende, ako nisi skužio, ministre ti hapse svako malo, koalicijski partneri ti pričaju o izborima, Božinović ti nije na vrijeme rekao što Horvata čeka, a Jandroković se blendao s pozadinom. Nemaš li pametnijeg posla od cmizdruljanja o opoziciji na društvenim mrežama?”, napisao je Glavašević.

'Izbori, odmah!'

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić potvrdio je kako je SDP svakako za prijevremene izbore istaknuvši kako "u svakoj normalnoj liberalnoj demokraciji ovakav skandal može završiti samo izborima".

"Kada imate jednog aktualnog ministra koji je uhićen, a još dvojicu koje sumnjiče, rješenje može biti samo jedno, a njega mi ne zazivamo jer želimo nestabilnost Hrvatske nego iz političke higijene, da ljudi znaju zašto se to događa, zašto su prevareni na izborima, zašto je taj cijeli sustav u polumafijaškim rukama… Jedno logično rješenje, zbog zdravlja nacije, političke higijene, su izbori odmah”, rekao je Hajdaš Dončić za N1.

“Mi vrlo jasno kao SDP kažemo, izbori odmah, ako je moguće”, dodao je.

Rekao je i kako SDP ne može utjecati na neke zastupnike, ali da je primijetio da većina misli da novi izbori nisu izgledni.

“No SDP je velika hrvatska politička stranka i uvijek je spreman na izbore”, rekao je.

'Odnos HDZ-a i SDSS-a'

Kaže i kako politička svijest kod građana polako sazrijeva i da će većini biti jasno da je najbolje da se HDZ na 8 godina preseli u oporbu kako bi se profiltrirale institucije.

“DORH i SOA trebaju biti nezavisne institucije jer ako nisu, to je korak prema diktaturi. Mi se moramo boriti da budu nezavisne. Ako mi to proanaliziramo, ono što je javno dostupno, vidljivo je da je odluka o tome vjerojatno donijeta u petak i DORH i USKOK su djelovali po zakonu i išli su odmah rješavati problem da im ne procuri informacija", rekao je Hajdaš Dončić istaknuvši da je nedopustiv napad Plenkovića koji se javno obrušio na DORH.

“U cijeloj priči je zanimljiv taj odnos HDZ-a i SDSS-s, sada ispada da su zaista trgovačka koalicija. Ne vjerujem da Andrej Plenković i Milorad Pupovac nisu znali, ako je ovo točno, što radi potpredsjednik Vlade, Milošević. Vraćamo se na to jesu li oni direktno pogodovali. Po ovom ispada da jesu. Vidjet ćemo, ali ono što smo mogli pročitati je katastrofa, to je isključivo trgovačka koalicija. Ništa me ne čudi, vjerojatno su predstavnici SDSS-a imali neku političku agendu”, rekao je.

Dodao je da Horvat ima pravo na mandat u Saboru, što mu nitko ne može oduzeti iako nije moralno.