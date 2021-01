OPORBA NAKON NAPUŠTANJA SABORNICE: ‘Jandroković je pokazao srednji prst svim stradalima u potresu’

‘Jedino što je predsjednik Sabora pokazao je nevjerojatna slabost i za to i Jandrokovića i Plenkovića i HDZ može biti sram’

Nakon što je oporba srušila kvorum u Saboru te je sabornicu napustila tijekom glasovanja, zastupnici iz oporbenih redova održali su zajedničku medijsku konferenciju.

“Mi možemo glasati za pet minuta ako predsjednik Sabora to odluči, no on je danas odlučio pokazati srednji prst svim stradalima od potresa kako bi pokazao političku snagu HDZ-a. Jedino što je pokazao je nevjerojatna slabost i za to i Jandrokovića i Plenkovića i HDZ može biti sram”, kazao je novinarima šef SDP-a Peđa Grbin.

“Istaknuli smo da smo poštovali sve procedure. Jednu od najvažnijih tema za hrvatsko gospodarstvo bila je stavljena u 22 i 30 i debatirali smo o tome do pola tri ujutro. To je bila konstruktivna rasprava. Kad smo i to ispoštovali, došli smo s nadom da će Zakon biti izglasan i kad su vladajući vidjeli da neće biti izglasano kako su mislili, maknuli su Zakon s reda izglasavanja. Smatramo da nam je oduzeto demokratsko pravo.

Naša poruka je da ćemo se boriti za poduzetnike, obrtnike i radnike u Hrvatskoj jer se mažu oči, njihova su prava svedena na cirkus. U Hrvatski sabor ćemo se vratiti ako vrate Zakon o ukidanju prisilne članarine na izglasavanje. Ovo je poruka svih obrtnika, poduzetnika i radnika da ćemo se boriti za njihova prava. Ovo je neminovan poraz HDZ-a jer se najveći broj oporbenih stranaka ujedinio. Razjedinili smo vladajuće. Više nema povratka iz ove situacije. To je borba za naše poduzetnike i radnike koji skapavaju”, rekao je Zvonimir Troskot iz Mosta.

Hrvatski sabor danas je trebao glasovati o ukidanju obaveznog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori pa iako je glasovanje o ukidanju najavljeno za petak popodne, ta se točka nije uopće našla na planu glasovanja.

Jandroković odlučio da se o toj točki ne glasa

Grbin je podsjetio da je prije nekoliko godina je promijenjen Poslovnik koji je omogućio oporbi da u određenim trenutcima može staviti neke točke na dnevni red.

“Oporba je ovaj tjedan stavila ovu točku na dnevni red i za nas je to izuzetno važno pitanje jer u ovim trenucima neizvjesnosti smatramo da kada Vlada već nema osmišljen paket pomoći, moramo podržati inicijative koje dolaze iz poduzetničkog sektora”, ustvrdio je.

Međutim, dodao je Grbin, predsjednik Sabora je izvan svih normalnih okvira odlučio da se o toj točki ne glasa iako su je raspravili. Istaknuo je da su zatražili stanku i prije nego li se oporba stigla konzultirati, a predsjednik Sabora je otkazao glasanje bez obzira na važne zakone koji su se trebali izglasati. Kazao je i kako je HDZ tu točku mogao ostaviti na dnevnom redu glasanja kao zadnju te napustiti sabornicu, pa oporba ne bi imala kvorum.

“Osigurajte na bilo koji način da se ne izglasa, ali stavite na dnevni red i mi bismo ostali u Saboru i glasali o svemu o čemu se trebalo glasati, ali HDZ je odgodio glasanje”, kazao je Grbin i dodao da će se vratiti u sabornicu ako vrate tu točku.

Nećemo tolerirati tiraniju vladajuće većine

Čelnik Zeleno-lijevog bloka Tomislav Tomašević naglasio je kako su svi oporbeni klubovi zauzeli stav da neće tolerirati tiraniju vladajuće većine u Saboru.

“Da se nismo sada postavili, nastao bi opasan presedan gdje bi se svaki prijedlog oporbe za koji smo skupili 30 potpisa mogao odgađati glasanje unedogled”, ocijenio je .

“Da su bili fer, mogli smo danas izglasati Zakon o obnovi, Nacionalnu razvojnu strategiju, mogli su staviti ovo na sam kraj glasanja, ali su odlučili da igraju na mišiće. Mi to nećemo tolerirati, ovo je apsolutno njihova odgovornost”, poručio je Tomašević.

Hrvatska zarobljena od elita, pogotovo HDZ-a i partnera

Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica rekao je kako dugo upozoravaju da je Hrvatska zarobljena od strane elita, pogotovo HDZ-a i njegovih partnera.

“Ovo što se danas dogodilo je još jedna potvrda toj tezi i ispada da je HGK svetinja i da će HDZ izazvati kaos u Saboru da bi zaštitili tu ustanovu. Oporba je danas s pravom ovako nastupila, a i dalje smo spremni glasovati po drugim točkama”, kazao je Bartulica.

Današnji dan, dodao je, bit će novi trenutak u povijesti Sabora i “nadam se da će ljudi shvatiti da smo spremni podržati važne zakone, ali ne po svaku cijenu i nećemo pristati na ovaj HDZ-ov igrokaz”.

Lider Kluba Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović ocijenio je da je njegova stranka danas napravila razliku u Saboru jer su prvi jasno rekli da neće podržavati igrokaz i pozvali sve ostale zastupnike da ne drže stolice Vladi Andreja Plenkovića.

Jandroković je svim poduzetnicima poslao šamar

Čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ustvrdila je da je Jandroković napravio presedan.

“O Zakonu o HGK raspravljali smo do dugo u noć, a HDZ-ovci su u raspravi govorili da za poduzetnike želimo novu, transparentnu, drugačiju HGK, a ovime je Jandroković svim poduzetnicima poslao šamar i poručio im ‘ja sam taj koji ću reći što vam treba”, kazala je.

Oporba je, istaknula je Mrak Taritaš, pokazala da ne upućuje samo kritike, nego i konkretne prijedloge te da se ujedinila bez obzira na svjetonazor.

“Pokazali smo da pušu neki novi vjetrovi kada je riječ o demokraciji, ali kada je u pitanju HDZ sve ostaje po starom. Jandroković je sjeo za govornicu i rekao ‘ja sam gazda i ja ću odlučivati kada će se o čemu glasati’. E, gospodine predsjedniče Sabora, to baš nije tako, poručila je.

Dalija Orešković iz Centra ocijenila da je Jandroković odgađanjem glasanja imao namjeru pojedine zastupnike pitati ‘kaj bi ti štel biti’.

“Danas je oporba, ujedinjena i usuglašena, održala lekciju HDZ-u kako funkcionira parlamentarna demokracija i uvjerena sam da od danas više ništa neće biti kao što je bilo do sada. Ranije sam rekla da je Hrvatska oteta od HDZ-a, što je značilo da su otete institucije kojima HDZ upravlja i vlada” ocijenila je.

“Sabor je danas konačno postao institucija u kojoj HDZ više nema takvu moć kao što je imao do sada”, zaključila je Orešković.