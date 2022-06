Oporbeni zastupnici Gradske skupštine na aktualnom satu upozorili su gradsku vlast na probleme s odvozom otpada u Zagrebu, a Tomašević je obećao da će se usluga stabilizirati tijekom ljeta.

“Zagreb je postao smradograd”, istaknuo je Nenad Predovan (Stranka rada i solidarnosti) na aktualnom satu Skupštine, a njegov kolega Marijan Tomurad upozorio na neredoviti odvoz otpada u dijelu gradskih četvrti. Zbog toga je Mostov zastupnik Marko Sladoljev zatražio da se tim građanima umanji iznos koji mjesečno plaćaju Holdingu.

“To je tehnički dosta komplicirano, ako bude tehnički moguće, napravit ćemo i to”, rekao je Tomašević komentirajući mogućnost da se dijelu građana umanji cijena usluge.

Dodao je i kako se u velikom dijelu grada otpad odvozi redovito, a da se neredoviti odvoz događa samo u nekim dijelovima gradskih četvrti te obećao da će Holding to riješiti u sljedeća dva do tri tjedna. “Priznajem problem, ne želim bježati od njega. Nemam ništa protiv građana koji na to upozoravaju, nego im se mogu samo ispričati”, poručio je Tomašević.

Tomašević u sukobu interesa?

HDZ-ov zastupnik Maksimilijan Šimrak optužio je gradonačelnika za sukob interesa tvrdeći da je Tomašević udruzi Forum za slobodu odgoja, čiji je predsjednik upravnog odbora bio gradski zastupnik Branko Ančić, dodijelio posao edukacije nastavnika za provedbu građanskog odgoja u školama u vrijednosti od 189 tisuća kuna.

No, gradonačelnik je odbacio te optužbe istaknuvši da je vrijednost posla bila ispod 200 tisuća kuna, pa nije bilo obveze raspisati javni natječaj, koji je ipak raspisan. Na njega se, ustvrdio je, javila samo spomenuta udruga, a dodao je i da Ančić više nije na toj poziciji.

Najam, a ne leasing

Zastupnik SDP-a Renato Petek pitao je gradonačelnika zašto se, u slučaju nabave službenih vozila za potrebe Holdinga, odlučio za model dnevnog najma vozila koji je ranije kritizirao, istaknuvši da je na natječaju izabrana tvrtka za koju je Tomašević upozorio da dobiva 90 posto natječaja u gradu.

“Prije nekoliko tjedana na javnom natječaju izabrane su tvrtke Viator iz Splita i Benussi od kojih će se iznajmljivati vozila. Državna revizija ranije je upozorila na neopravdanost dnevnog najma u odnosu na druge oblike nabave”, ustvrdio je Petek. Upozorio je i da je vrijednost okvirnog sporazuma s tvrtkom popela na 18 milijuna kuna.

Tomašević mu je odgovorio da je prije raspisivanja natječaja, razgovarao s Državnom revizijom, koja je rekla da je problem u prijašnjem natječaju bio u tome što nije napravljena analiza je li dnevni najam bolji od lizinga. "Mi smo napravili analizu, kada smo sve to izračunali, zaključili smo da je ovo najpovoljniji model za grad”, poručio je Tomašević.

Novi model odvoza otpada od 1. listopada

Na dnevni red po hitnom postupku stavljena je izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, kojom se i formalno mijenja datum stupanja na snagu odluke, 1. listopada 2022. Zastupnik kluba Domovinskog pokreta i Zelene liste Slaven Dobrović u izjavi medijima poručio je da se aktualna vlast, od kritičara, transformirala u nekoga tko njeguje sadašnji sustav.

Poručio je kako ne vjeruje da će sustav biti više spreman na provedbu nove odluku za tri mjeseca, te ustvrdio da “kriza svih kriza” u otpadu tek dolazi. “Postavljati sustav nije u nabavci vrećica i postavljanju tipiziranih kontejnera, nego i u spremnosti infrastrukture o kojoj vidim da se uopće ne brine”, poručio je Dobrović.

Sindikati u Holdingu dočekali skupštinare

Koordinirani sindikati uoči sjednice Gradske skupštine zastupnicima su dijelili letke kojima podsjećaju na potrebu da se ponovi po njima nezakonit proces utvrđivanje viška radnika u Holdingu.

“Iako smo već održali niz prosvjednih akcija protiv utvrđivanja viška radnika u Holdingu, s obzirom na to da su otkazi polako počeli stizati radnicima, moramo ponovno upozoriti na cjelokupni proces koji nije vođen zakonito”, rekao je u izjavi medijima tajnik i glavni savjetnik SSKH Slobodan Kapor.

Istaknuo je da se u utvrđivanje viška radnika išlo bez otprije poznatog popisa radnih mjesta i broja izvršitelja te su zatražili da se cijeli postupak "stavi u mirovanje" dok se ne provede analiza i ne utvrdi stvarna potreba za radnicima. Podršku sindikalnim zahtjevima dao je i predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac, koji je zastao i porazgovarao sa sindikalistima prije ulaska u Skupštinu.

“Odmah da riješimo sve dileme, SDP stoji uz promjene u gradu. Podržavamo promjene u Zagrebu, što god se događalo, ne treba spekulirati o bilo kakvim lomovima. No, iz onoga što sam vidio, a profesor sam radnog prava, postupak nije napravljen na odgovarajući način. Nisam sudac, odlučit će sudovi, ali ja to ne bi napravio na takav način”, rekao je Gotovac. Poručio je kako, međutim, nema razgovora o raskidu koalicijskog partnerstva s platformom Možemo!.