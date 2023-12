Lijeva i desna saborska oporba "iznimno lošim" ocijenila je u četvrtak novi zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, navodeći da ne definira kolike će te plaće biti, da se ne znaju koeficijenti, da je uvođenje ocjenjivanja službenika "dosta riskantan potez".

To ocijenjivanje će imati razoran učinak na međuljudske odnose unutar državne službe, ocijenio je Aresen Bauk (SDP), držeći i da se šefovima ostavlja veliki diskrecijski prostor da nagrade one koji su im draži, pa je ponudio svoje rješenje za to.

Bauk predložio da se sustav ocjenjivanja zamijeni članstvom u HDZ-u

S obzirom na to tko je u državnoj službi na šefovskim pozicijama, možda da se taj sustav ocjenjivanja zamijeni jednim dodatkom, članstvom u HDZ-u, tako da to bude transparentnije, predložio je Bauk, tumačeći kako bi to ljudima pomoglo da ne misle da su nešto krivo napravili kad dobiju manju ocjenu od odličan. "Jedino krivo je što se nisu učlanili u HDZ", kazao je sarkastično.

"Ovo je celofan bez sadržaja, jer u Sabor niste donijeli koeficijente, krijete ih kao zmija noge", prozvao je vladajuće Božo Petrov (Most) spočitavajući im i da imaju podatke koje oporba nema.

Pozdravlja najavu da će novi zakon donijeti rast plaća u državnoj i javnim službama, ali ističe da on neće pokriti rast troškova života.

Zakon će se odraziti na 240 tisuća zaposlenika

I Jelena Miloš (Možemo) proziva vladu da nije pokazala koeficijente ni javnosti, ni sindikatima, ni zastupnicima. Ne znamo kako će konkretno izgledati koeficijenti, i kome će plaće rasti, kao ni koji su kriteriji za ocjenjivanje i napredovanje, kazala je.

Zakon koji će se odraziti na oko 240 tisuća zaposlenika je iznimno loš, ne definira kolike će plaće biti, uređuje klijentelizam kao ozakonjenu praksu, dodaje Katarina Peović (RF). Željko Pavić (SD) tvrdi da je, zbog niza iznimki koje su u zakonu, manji broj zaposlenika na koje će se odnositi. Zakon bi se zapravo trebao zvati zakonom o plaćama u dijelu državnih i javnih službi, rekao je.

Jelkovac: 'Svjesni smo problema sa zapošljavanjem mladih u državnoj i javnoj upravi'

Oporbene zamjerke odbacuje HDZ-ova Marija Jelkovac i tumači da su zakoni o državnim službenicima i o plaćama u državnoj i javnim službama nužni, ako želimo imati bolji sustav državne i javne uprave.

Svjesni smo problema sa zapošljavanjem mladih u državnoj i javnoj upravi, treba naći način kako ih motivirati, kao sustav poboljšati, a ovim zakonima to činimo, kazala je ističući da se uvodi centralizirani sustav zapošljavanja koji će biti transparentniji i brži, te novi sustav ocjenjivanja koji će ići u korist službenicima i namještenicima.

Osim toga, dodala je, uvodi se prestanak službe po sili zakona za djelo korupcije, bez obzira je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna.

