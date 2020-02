OPORBA KRITIZIRALA HRT JER NISU OTKRILI NIJEDNU AFERU: ‘Program im je bezbojan, bljutav i zastario’

Najdalje u kritikama je otišao SDP-ov Nenad Stazić koji je odbio podržati tri izvješća o poslovanju HRT-a i ustvrdio da TV pristojbu trebaju plaćati Katolička crkva i Vlada, jer jedino njihov rad prate

Oporbeni klubovi u Hrvatskom saboru u četvrtak su dali negativno mišljenje na poslovanje HRT-a u zadnje tri godine upozorivši da javna televizija nije otkrila niti jednu koruptivnu aferu, a informativni program je “bezbojan, bljutav i zastario”. Navodeći da neće podržati tri izvješća o poslovanju HRT-a, Nenad Stazić rekao je u ime Kluba SDP-a da je HRT javni servis samo po tome što ga financira javnost.

“To je televizija koju svi plaćaju, a nitko ne gleda jer na njoj nema što vidjeti osim najobičnije političke propagande i nacionalističkog kiča”, kazao je Stazić tijekom rasprave o izvješćima o poslovanju HRT-a za 2016., 2017. i 2018. godinu.

Klima zabrana na HRT-u

Komentirajući zalaganje da se TV pristojba poveća za 16 kuna, Stazić je poručio da uz tako “jezivi program” HRT treba biti na tržištu. Neka ga plaćaju Katolička crkva, jer samo o njoj izvještavaju, i Vlada koju prati na neprofesionalan način i samo protokolarno, dodao je. Stazić smatra kako je HRT bio javni servis kada je njime upravljao Mirko Galić. Istaknuo je da su sve koruptivne afere ministara otkrili portali Index i Telegram, javnost gleda N1 kako bi se istinito informirala, a na HRT-u vlada klima zabrana te se važne teme za javnost ne diraju.

Da HRT nije prvi otkrio niti jednu aferu ili problem u društvu upozorio je i Nikola Grmoja (Klub Mosta). Naveo je da u informativnom servisu nema mjesta za oporbu, a ministri i vlada imaju 70 posto debatnog prostora. Također, ni HDZ-ova opozicija Andreju Plenkoviću nema prostora na javnoj televiziji. Grmoja smatra da je na HRT-u najveći problem što nisu dovoljno ažurni, iako imaju najbolju tehniku, a privatne televizije ih u svemu stižu. Također, zabrinjava ga što na HRT-u nema svijesti bi te stvari trebalo mijenjati.

Primitivan i jadan ‘General’

Ines Strenja (Most) upitala je zašto se ulaže u vanjske produkcije, koje su samo reklama i zabava, a emisije HRT-ovih novinara gurnute su na 4. program. Informativni program u službi je politike na vlasti. “Zanemarili ste obavezu i dužnost javne televizije”, ocijenila je.

Upozorivši da se raspravlja o izvješćima od prije četiri godine, Goran Beus Richembergh (GLAS) ocijenio je da se na HRT-u odustalo od modela restrukturiranja, restrikcija i ušteda, što je bio glavni zahtjev javnosti.

Richembergh je ocijenio da je HTV, iako može proizvesti projekte vrhunske kvalitete kao što su “A strana”, “The Voice” i “Zabivaka”, “u vjetar” bacio i deset milijuna kuna za seriju “General”. Scenarij za tu seriju bio je toliko primitivan i jadan da nije mogao proizvesti dobro seriju, no to je, kazao je, netko prije toga morao pročitati. Govoreći o informativnom programu, Richembergh je rekao da je on “bezbojan, bljutav, zastario i anakron” i upitao zašto HRT nije otkrio niti jedan slučaj koruptivnih afera u zemlji.

HDZ upozorio na ideološku raspravu

S druge strane, Goran Marić u ime Kluba zastupnika HDZ-a ustvrdio je da su izvješća dobro strukturirana i sadržavaju bitne podatke. Smatra kako podaci upućuju na konsolidiranje poslovanja, a financijski pokazatelji su iz godine u godinu sve bolji. Uz to, dugoročne obaveze su gotovo prepolovljene, obaveze prema bankama su smanjene, kao i troškovi kamata. Marić je poručio kako bi ideološki utjecaj pri raspravi o izvješćima o poslovanju HRT-a trebao biti minimalan.

“U dosadašnjim raspravama ideologija je natkrilila racionalan pristup analizi izvješća, jer nisam čuo niti riječi o bilanci ni o rezultatima poslovanja, prihodima, rashodima i sl. Dok je ravnatelj HRT-a bio nositelj štafete bivšeg predsjednika bivše države onda su ovdje bili panegirici, a rezultati poslovanja bili su grozni”, kazao je.