OPORBA JE UVJERENA: ‘Zoran Milanović pobjeđuje i u drugom krugu. On je idući predsjednik Hrvatske!’

Čelnici oporbenih stranaka koje podupiru Zorana Milanovića u nedjelju su izrazili zadovoljstvo rezultatima prvog kruga predsjedničkih izbora i uvjerenje da će Milanović pobijediti i u drugom krugu te postati peti predsjednik Republike Hrvatske.

Lider HSS-a Krešo Beljak ocijenio je da svi koji su poduprli Milanovića mogu biti zadovoljni dosadašnjim rezultatima. Po svemu sudeći, Milanović je pobijedio u prvom krugu predsjedničkih izbora, a uvjeren sam da će pobijediti i u drugom krugu, kazao je.

Beljak: U drugom krugu treba se koncentrirati na one koji nisu izašli na izbore

“Mislim da će ovaj solidan rezultat biti dobra motivacija svima koji su ostali kod kuće u prvom krugu i svima onima koji ne žele da Kolinda Grabar-Kitarović narednih pet godina sramoti Hrvatsku s Pantovčaka da izađu na izbore u drugom krugu i to ne dopuste nego da glasaju za normalnu Hrvatsku i normalnog kandidata, za sretniju budućnost Hrvatske”, poručio je Beljak.

U drugom krugu Milanović se puno više treba koncentrirati na one koji su ostali kod kuće i nisu izašli na izbore, a što se tiče birača gospodina Škore, to su dobri dijelom nezadovoljni, nisu to samo HDZ-ovci nego ljudi nezadovoljni i jednim i drugima, mišljenja je Beljak koji ne vidi razloga da bi se svi Škorini glasovi automatski prelili Grabar-Kitarović.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš u izjavi novinarima u zagrebačkom klubu Tvornica kulture izrazila je zadovoljstvo rezultatima koji pokazuju da je Milanović relativni pobjednik prvog kruga.

“U drugom krugu se karte dijele iz početka. Bit će zanimljivo gledati sraz ta dva karaktera – kod Milanovića nema tajni, a predsjednica je cijelo vrijeme glumila nešto što nije. Pokazalo se i u ovoj kampanji ta njena estradizacija uloge predsjednice i zato bi bilo dobro da bude javno sučeljavanje. Nadam da ćemo 6. siječnja imati Milanovića kao predsjednika države“, kaže Mrak Taritaš.

Čelnik IDS-a Boris Miletić kazao je kako je, prema dosadašnjim podacima, najbolji rezultat Milanović ostvario u Istri.

“IDS se definitivno držao svog dijela dogovora, odradio kampanju i teren. Međutim, novi krug izbora je apsolutno nova bitka. Mogu čestitati Zoranu na srčanosti u kampanji i vjerujem da će utakmica u konačnici završiti time da napokon imamo normalnu i naprednu državu”, rekao je Miletić.

“Drugi krug je sasvim nova trka. Ne možemo je promatrati kao utrku za prvi krug i samo dijeliti na lijeve i desne birače. Vrlo je bitan dojam političara koji će voditi državu, sukreirati vanjsku politiku i odlučivati kamo želimo da Hrvatska u idućih pet godina ide. Vjerujem da većina želi da to bude normalna i napredna država”, poručio je.

Hrelja: Milanovićevi najvjerniji birači su umirovljenici

Predsjednik HSU-a Silvano Hrelja ne sumnja da će Milanović biti pobjednik dana.

“Mislim da on još ima puno rezervi, njegovi najvjerniji birači su umirovljenici koji pamte da je bilo teško za vrijeme njegovog mandata, no nikada nije ostavio upitnim da svi imaju usklađivanje mirovina i tada smo napravili malu mirovinsku reformu. Ljudi pamte i s vremenskim odmakom više cijene. Umirovljenici će biti sigurno kod kuće 5. siječnja i ja se toplo nadam da je Milanović naš budući predsjednik”, poručuje Hrelja.

Iako su ankete prije izbora u srazu Milanovića i Grabar-Kitarović davale prednost aktualnoj predsjednici, Hrelja smatra da se to može promijeniti.

“Ima tu još puno nepoznanica. Još 15 dana kampanje, uz pratnju medija, može se još tu puno reći i promijeniti. Mislim da će Milanović biti pobjednik drugog kruga”, kaže čelnik HSU-a.

Milanovićevu predsjedničku kandidaturu podupire 13 stranaka – SDP, HSS, GLAS, IDS, HSU, Demokrati, SNAGA, PGS, Reformisti, SU, Hrvatski laburisti, Međimurski demokratski savez i Zelena Pula.