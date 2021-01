OPORBA JE SLOŽNA – IVO ŽINIĆ MORA OTIĆI; Benčić: ‘Po svim karakteristikama on je jedan od ratnih profitera’

Saborska oporba traži da Ivo Žinić ode: ‘Danas vidimo da je riječ o osobi koja je praktički cijelu svoju političku karijeru na ovaj ili onaj način zloupotrebljavala svoju poziciju kako bi sebi i bližnjima osigurao imovinsku korist koja im ne pripada’

Saborski oporbeni klubovi danas su kritizirali odnos HDZ-a prema nekretninskoj aferi župana sisačko-moslavačkog Ive Žinić, poručivši da on treba otići, snositi odgovornost, pa i kaznenu, a prozvali su i premijera Andreja Plenkovića jer ranije nije reagirao na taj slučaj.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ustvrdio je kako nije riječ o prvom nedopuštenom poslu Ive Žinića. “Prije dvije godine slao je policiju u novinarske redakcije, prije godinu dana organizirao je coronaparty, a danas vidimo da je riječ o osobi koja je praktički cijelu svoju političku karijeru na ovaj ili onaj način zloupotrebljavala svoju poziciju kako bi sebi i bližnjima osigurao imovinsku korist koja im ne pripada. U Kaznenom zakonu može se naći barem jedna kvalifikacija za njegovo ponašanje”, izjavio je Grbin novinarima u Saboru.

DORH treba pokrenuti istragu

Žinić, poručio je Grbin, mora otići. “Ako neće otići prije izbora, onda će se njegova smjena dogoditi na njima”, uvjeren je, dodavši da sve što su mediji objavljivali zadnjih dana zaslužuje da se DORH time pozabavi. Ako ima volje, počet će raditi odmah, a ako nema, bit će to još samo jedan dokaz da je HDZ stavio svoju šapu na institucije i aktivira ih samo kada to njima odgovara”, ocijenio je šef opozicije.

“Za razliku od premijera Plenkovića, ja u slučaju Žinić ne vidim medijsku histeriju”, kazao je, “nego vidimo da je riječ o čovjeku koji je dobio nekretnine po zakonu koji u tom trenutku još nije bio na snazi i koje su bile na tada okupiranom području. Imao je svoje, a živio je u državnoj nekretnini i uzimao nekome kome je ta nekretnina bila potrebna. Gdje god zagrebemo u Žinićevu slučaju, vidimo postupanja bilo protuzakonita, bilo na rubu zakona”, ocijenio je.

Navode premijera Plenkovića da HDZ čisti u svojim redovima popratio je nabrajanjem imena koji su bili akteri afera, ali su i dalje na stranačkim dužnostima poput Lovre Kuščevića, Božidara Kalmete, Darka Puljašića, Dražena Barišića, dodavši da bi još sat vremena mogao nabrajati imena. Ne, ne čiste u svojim redovima, zaključio je Grbin.

‘Jedna od klasičnih megaafera HDZ-a’

Ni Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka slučaj Žinić ne vidi kao medijsku histeriju nego kao jednu od klasičnih megaafera HDZ-a kroz koju se vidi da je župan Žinić autentični predstavnik HDZ-ove politike. “Svaki dan čujemo nove detalje koji upućuju da se Žinić ne samo okoristio statusom u HDZ-u nego je po svim karakteristikama toga što se događalo, za mene, ne mora to biti u kaznenopravnom smislu, jedan od ratnih profitera”, naglasila je Benčić.

Osoba koja ima 17 tisuća kuna živi u ne maloj državnoj kući za nula kuna. Još kada čujemo o načinu na koji su se odnosili prema bivšim vlasnicima, mislim da je jasno o kakvoj se osobi radi, poručila je. “Čini mi se da nije u pitanju samo Žinić jer možemo li zamisliti da nitko u vrhu HDZ-a nije znao da njihov župan s plaćom koju prima živi besplatno u državnoj kući. Sigurna sam da čitavo Predsjedništvo HDZ-a to zna, uključujući i Plenkovića. I nazivati to sada, kada je izašlo na vidjelo, medijskom histerijom, umjesto priznati da se radilo o političkoj privilegiji koju su dali svome članu i koju nijedan drugi građanin Hrvatske nema, da nismo jednaki pred zakonom i da stranačka iskaznica ne donosi samo posao nego još i kuću i stan. Po meni je to odgovornost koja ide daleko više od Žinića i minimalno što bi on trebao učiniti je dati ostavku, a vrijeme je i da se Plenković zapita o odgovornosti svih onih drugih koji su za ovo znali ili su trebali znati”, smatra Benčić.

Što se odgovornosti tiče, mislim da Žinića u najgorem slučaju neće staviti kao kandidata za župana, a prava odgovornost bi, između ostalog, bila da plati najamninu za sve godine koje u toj kući živi i da svi oni koji ga drže u toj kući bez valjanog ugovora podnesu ostavke. Istaknula je da bi HDZ, kada bi čistio u svojim redovima kako tvrdi premijer, morao uzeti desetogodišnju pauzu za jednu veliku generalku. Jedino čišćenje koje vidimo je pranje ruku premijera Plenkovića od svakog od njih, zaključila je, uz napomenu da je i on odgovaran za afere.

Župan kojem se ne može postavljati pitanja

Mostov Nikola Grmoja napominje da se znalo za sve Žinićeve grijehe i da ima osjećaj da netko pušta dokumente i informacije u javnost. “Žinić je postao teret HDZ-u i treba naći nekoga tko će odgovarati za sve te grijehe. Vidjeli smo potpuno nesnalaženje u ovoj krizi, prozivanje volontera zato što su pomagali, kao da ni danas građani Siska ne znaju hoće li njihove kuće biti obnovljene. Kao zastupnik izabran u 6. izbornoj jedinici sazvat ću sastanak svih zastupnika iz te jedinice da prisilimo Vladu da riješi to pitanje”, najavio je.

O Žiniću smo svi znali kakav je župan jer su vijećnici županijske skupštine upozoravali da mu ne mogu postavljati pitanja na sjednicama. Plenković tada nije reagirao ni bilo tko drugi, no, izaći će još puno toga oko Žinića posebno ako su ga se odlučili riješiti. Možda Žinić i ostane, ali u tom se slučaju nadam da će ga građani smijeniti na izborima, kazao je Grmoja.

Država je nekima maćeha

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta također ne misli da se radi o medijskoj histeriji jer je Plenković svima govorio o novom HDZ-u u kojem su stare stvari nestale i stranka ima novo lice. “Ovo je još jedan slučaj koji potvrđuje da je nekima država majka, nekima maćeha i da nismo svi jednaki pred zakonom. Očito dužnosnici HDZ-a, pa i župan Žinić, znaju dobro iskoristiti sve moguće propise da sebi dobro iskorištavanjem privilegija urede život. Čudim se do koje mjere vlast brani određene prakse i onda s lakoćom proziva sve koji kritiziraju, pa i medije čiji je posao istraživati ovakve stvari”, rekao je Bartulica.

Ne znam kakav će biti epilog, obično pritisak radi svoje pa onda politika reagira, ali s kašnjenjem. Danas u HDZ-u vidimo slučajeve zloupotrebe moći i pitamo se kakva je to poruka običnim građanima koji ne znaju kako će preživjeti sutra, napomenuo je.

Bartulica kaže da ga vladajući nisu uvjerili kada kažu da građani Siska ne moraju brinuti o obnovi svojih kuća, napominjući da nas iskustvo Zagreba upućuje na to da trebamo biti zabrinuti. Obnova ide presporo i za nju je potrebno priložiti 90 dokumenata i tu se pokazuje hiperbirokratiziranost Hrvatske koja nije na usluzi svojim građanima, ustvrdio je, napomenuvši da mu se čini da vladajući žive u paralelnom svijetu.