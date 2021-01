OPORBA JE POHVALILA MEDIJE: ‘U svakoj županiji ima barem četiri ‘Žinića’ i Boga molim da se vi mediji potrudite i izložite ih sudu javnosti’

Saborska je oporba zbog afere s nekretninama Ive Žinića zatražila reakciju Povjerenstva za sukob interesa, DORH-a i HDZ-a te je pohvalila medije za rad na otkrivanju još jedne afere

Saborska oporba u srijedu je poručila kako je zbog otkrića da sisačko-moslavački župan Ivo Žinić protupravno koristi državni stan zatražila reakciju Povjerenstva za sukob interesa, DORH-a i HDZ-a, ističući da umjesto institucija afere otkrivaju mediji. “U slučaju Ive Žinića imamo situaciju – svaki dan nova nekretnina, svaki dan kuća, svaki dan stan. Što se tiče stana u vlasništvu Ministarstva branitelja koji Žinić odbija vratiti bez daljnjega najprije mora postupiti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa”, rekao je čelnik SDP-a Peđa Grbin.

Novinarima u Saboru izjavio je kako je sljedeći na potezu DORH, koji mora utvrditi ima li elemenata kaznenog djela, a konačno pitanje je HDZ-a kako će se postaviti prema svojim članovima koji su u takvim ili sličnim situacijama. Naglasio je kako Hrvatskoj treba reset koji će promijeniti način djelovanja institucija koje su, ocijenio je, svojim neradom od 1995. do danas omogućile da se događaju situacije poput HDZ-ovaca Žinića ili Lovre Kuščevića.

“Njihove malverzacije ne bi se otkrile da nisu došli u fokus javnosti i da mediji nisu istraživali što se događa. Institucije su šutjele, a mediji su odradili njihovu zadaću. Na ovoj temi se pokazalo da mediji u Hrvatskoj odrađuju posao institucija, što nije dobro”, kazao je Grbin.

Pitanja bez odgovora

Vezano uz činjenicu da je HSS-ov Željko Lenart prije više od godinu dana Vladi postavio pitanje o stanu koji Žinić odbija vratiti naveo je kako zastupnici stalno postavljaju pitanja, ali ne dobivaju odgovore. “Slučaj Žinić pokazuje zašto nema odgovora na zastupnička pitanja i zbog toga nema povjerenja u institucije. Ovdje se radi o sustavnom tajenju informacija kako bi se evidentno prikrivalo nečije evidentno nezakonito postupanje”, istaknuo je Grbin.

Dodao je da SDP ima nultu stopu tolerancije na kriminal, pa tako i u slučaju zadarskog SDP-ovca Duška Polovine, osumnjičenika za gospodarski kriminal u visini 59 milijuna kuna. “Što se nas tiče, Polovina ima izbor ili sam staviti svoje članstvo u mirovanje ili istupiti iz stranke, ili će to umjesto njega učiniti tijela stranke i oko toga nema nikakve dvojbe”, rekao je Grbin i otklonio izjednačavanje tog i Žinićeva slučaja jer je Žinić državni dužnosnik.

I lider Domovinskog pokreta Miroslav Škoro naglasio je kako treba zahvaliti hrvatskim medijima koji otkrivaju ovakve stvari. “To je paradoks hrvatske politike u kojoj se kontinuirano čine kriminalne radnje u režiji duopola HDZ-a i SDP-a, a s druge strane u Saboru to postaje smijurija gdje bahati premijer čini što ga je volja jer ima svoju trgovačku koaliciju i mediji postaju mjesto gdje se događaju bitne stvari”, poručio je Škoro.

Naveo je kako je Žinić formalno-pravno legitimno izabrani župan, da je prigovora na njegov rad bilo i ranije, ali se nije dogodilo ništa. “U svakoj županiji ima barem četiri ‘Žinića’ i Boga molim da se vi mediji potrudite i izložite ih sudu javnosti, a onda se tom istom Bogu molim da hrvatski birači već na sljedećim lokalnim izborima u poziciju vlasti dovedu ljude neopterećene silnim aferama koji su poput termita nagrizli društvo”, istaknuo je.

Škoro je upozorio da je ta korupcijska mreža toliko jaka i velika da neće biti nikakvog spasa, da su nam uzalud zakoni ako nastavimo raditi s istim ljudima. “Nismo svi korumpirani, ali ako ih ne maknemo s vlasti, nema nam pomoći”, poručio je Škoro.

Slovačka kao uzor

Potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja podsjetio je da je u Sabor dovodio cjelokupnu opoziciju Sisačko-moslavačke županije te su upozoravali na župana Žinića, a na informacije HSS-ovca Lenarta nitko nije reagirao. “Sada je krenula lavina, a jutros sam na Odboru za pravosuđe pitao glavnu državnu odvjetnicu zašto DORH poduzima radnje tek kada se medijski zakotrlja priča i zalaže li se za reformu pravosuđa po uzoru na Slovačku”, naglasio je Grmoja.

Ocijenio je da će se HDZ vjerojatno “elegantno riješiti” Žinića, neće ga smjenjivati i od njega tražiti ostavku, ali neće ga možda kandidirati za župana. “U Hrvatskoj imamo sustavnu korupciju, ljudi iz vladajuće stranke se osipaju brže nego borove iglice, svakih deset dana imamo neku aferu ili zastupnika, župana ili gradonačelnika. Hrvatska je prvak Europe po percepciji korupcije, Slovačka viceprvak”, istaknuo je Grmoja.

Napomenuo je da je u Slovačkoj prije mjesec i po dana promijenjen taj sustav, uvedena je kontrola državnih odvjetnika i sudaca i već je deset sudaca i državni odvjetnik u zatvoru. “Takvu reformu pravosuđa trebamo i na tome ćemo inzistirati”, poručio je.

Čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš kazala je da, kada se krene nešto raspetljavati, onda je to kao domino efekt i pitanje je što je iza toga. “Imam osjećaj da Andrej Plenković ne da nema radara, nego čvrsto žmiri kao malo dijete kad mu nešto kažete, a on misli da, ako bude dovoljno dugo žmirio, da će to nestati”, rekla je Mrak Taritaš. Sa županom Žinićem, dodala je, pokazuje se kako izgleda stalni, dugogodišnji i provjereni HDZ-ovski kadar – “nikad dosta i nikad kraja, a sve na račun države”.

