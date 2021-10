Saborska oporba u četvrtak je, prije formalne rasprave o izmjenama Zakona o minimalnoj plaći, poručila kako nitko nije protiv njena povećanja, ali ne na način da to plate poduzetnici.

Kad će se početi govoriti o rasterećenju?

IDS je za povećanje minimalne plaće, ali ne na ovakav način po kojemu će povećanje platiti poduzetnici, kazao je Marin Lerotić, zapitavši se kad će se početi ozbiljno govoriti o poreznim rasterećenjima, o poticanju industrije, posebno izvozne.

Davor Bernardić (KSD) vladajuće je prozvao za "igrokaz" koji je najavom o povećanju minimalne plaće za 350 kuna od 1. siječnja iduće godine "priredio" premijer Andrej Plenković.

"HDZ će braniti premijera, a ljudi žive loše."

"Po naputku velikog vođe HDZ-ovci će braniti premijera, umjesto da se razgovara o biti, a to je da ljudi žive loše", kazao je i naveo da je iz Slavonije, odakle je resorni ministar rada, otišlo 200 tisuća ljudi.

I Peđa Grbin (SDP) kazao je kako "realno" nitko ne može biti protiv premijerove najave o povećanju minimalne plaće, ali da treba razgovarati o kompletnoj politici plaća. Plaće su, generalno, male, a kad tome dodamo inflaciju, jasno je da ni prosječna plaća nije dostatna za život, a kamoli minimalna, rekao je Grbin.

Marija Selak Raspudić (Most) premijeru je, pak, spočitnula kako je njegov modus operandi da se "osjeća velikodušno", a kad dođe račun očekuje da ga netko drugi plati. Upravo je to ono što se danas događa sa zakonom o minimalnoj plaći, kazala je. "Ako premijer zaista želi biti velikodušan, onda mora razmisliti kako da poveća tu plaću iz svoga džepa, neka primjerice kako mu sugeriraju poduzetnici, digne neoporezivi dio plaće na pet tisuća kuna", poručila je.

'Osjećala sam se darežljivo, pa sam dala Nikoli da plati'

Uvodno je, pak, ispričala kako se jutros probudila osjećajući se darežljivo, pa je svima u klubu ponudila da naruče što žele na njen račun, a kad je stigao, trknula je Nikolu Grmoju i rekla mu "de ti plati". "To je modus operandi premijera", ustvrdila je zastupnica.

"Samo mi recite, jel Nikola platio", kroz smijeh ju je upitao predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

'Izmjene će frizirati statistiku'

Katarina Peović (RF) rekla je da radnicima na "minimalcu", njih 52 tisuće, izmjene zakona koje predlaže Vlada – po kojima će se minimalna plaća obvezno ugovarati u bruto iznosu te kažnjavati poslodavac koji tako ne postupi – neće donijeti ništa dobro. To je protuustavni zakon, a izmjene će samo frizirati statistiku, kazala je Peović i otkrila da nosi majicu s natpisom "Mi ne obećavamo ništa i to ispunjavamo". To je HDZ, to je stranka istine, ništa ne obećava, ali to ispunjava, izjavila je.

Zekanović: Poslodavci izigravaju ovu mjeru

Hrvoje Zekanović (HS) je na primjeru Šibenčanke Zrinke, koja prima minimalac, pokazao kako poslodavci izigravaju mjere. Kad je minimalna plaća povećana prvi, pa drugi put, Zrinki se nije povećala ni za lipu, ali joj se na papiru smanjilo radno vrijeme s osam na šest, pa na četiri sata dnevno.

Ovu mjeru poslodavci izigravaju, pa radnike prijave na šest ili četiri sata dnevno, mi smo naštetili, a ne pomogli najosjetljivijoj skupini, kazao je zastupnik i ocijenio da su predložene izmjene "kozmetičke".

'Najveće povećanje u povijesti'

Majda Burić (HDZ) istaknula je da je institut minimalne plaće izuzetno "senzibilne prirode" i mora mu se pristupati na ozbiljan način što, kaže, Vlada i čini. Minimalna plaća danas iznosi 4250 kuna bruto, 3400 neto, a kao što je premijer najavio, od siječnja će narasti za 350 kuna neto. To je na godišnjoj razni nikad veći iznos povećanja od 10,3 posto, kazala je.

Burić je naglasila kako je u mandatu Plenkovićevih vlada, unatrag pet godina, minimalna plaća povećana za 1567 kuna bruto, odnosno za 1254 kune neto. U mandatu SDP-ove vlade povećana je za 179 kuna, a u 2015. za čak 11,94 kuna, dakle 0,4 posto, navela je.