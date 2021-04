U epidemiji dok ljudi umiru, netko iz zdravstvenog sustava krade, zato tražimo da Beroš ode. Kada? Dopustite da sami odlučimo o datumu, kazao je Grbin

Saborska opozicija u srijedu ujutro je dogovorila da idu u postupak pokretanja opoziva ministra zdravstva Vilija Beroša zbog katastrofalnog stanja u zdravstvu te brojnih afera koje se samo nižu, pogotovo oko platforme Cijepise.

“Unutar oporbe potpuni je konsenzus. Uskoro ćemo pokrenuti postupak opoziva”, rekao je nakon sastanka predsjednik SDP-a Peđa Grbin dodavši da će i Berošu dati priliku da malo razmisli i ode sam.

SASTANAK PARLAMENTARNE VEĆINE U BANSKIM DVORIMA: Jedna od tema je i inicijativa za opoziv Vilija Beroša

Poruka za Plenkovića: ‘Prijatelju moj, kakav je to tim u kojem igrači jedan po jedan odlaze?’

“A za onog sportaša koji se hvali s 11:0 postavljam pitanje: prijatelju moj kakav je to tim u kojem igrači jedan po jedan odlaze? Obranio si Tolušića, Kuščevića, Kujundžića”, kazao je Grbin aludirajući na bivše ministre i premijera Andreja Plenokovića koji ih je u Saboru “obranio” ali su nakon toga otišli s dužnosti.

“U epidemiji dok ljudi umiru, netko iz zdravstvenog sustava krade, zato tražimo da Beroš ode. Kada? Dopustite da sami odlučimo o datumu.”

Grbin očekuje širu rekonstrukciju Vlade

Na optužbe iz HDZ-a da oporba sve to radi zbog izbora, Grbin odgovara: “Bolesni nemaju lijekove, u zdravstvu se krade, to nije naš tajming, to je tajming HDZ-a, a kad vidim da se krade, baš me boli briga kad su izbori. Na konstataciju da se otkazuju ugovori u zdravstvu nakon što mediji otkriju aferu, Grbin odgovara: “To je panika kad te uhvate s prstima u pekmezu.”

Grbin je kazao i da očekuje širu rekonstrukciju Vlade.

“Ona je potrebna, pravosuđe ne funkcionira, prepucava se ministarstvo s Vrhovnim sudom. Zdravstvo ne valja. Gdje god zagrebemo, ne valja. Treba jednostavna rekonstrukcija – trebaju svi otići”, poručio je šef SDP-a.