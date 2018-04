OPORBA I SDSS PROTIV IMENOVANJA TONKA OBULJENA: ‘Nije sporna njegova stručnost nego što je ministričin brat’

“Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati tog čovjeka, možemo se suglasiti da poruka nije najbolja, ali dobro je da je došlo do promjene na čelu HAKOM-a, Obuljenovi će rezultati pokazati je li njegov izbor bio najsretnije rješenje”, kazao je Nikola Grmoja iz Mosta

Oporbeni Most i SDP, ali i SDSS-ovci kao predstavnici vladajuće koalicije u srijedu su problematizirali činjenicu da je Vlada za predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) predložila Tonka Obuljena, brata ministrice kulture Nine Obuljen, no pritom nisu u pitanje dovodili njegovu stručnost ni reference za spomenutu dužnost.

Za predsjednika Vijeća HAKOM-a Vlada je Saboru predložila Tonka Obuljena, za zamjenika predsjednika Darka Josipovića, a za članove Vijeća Mislava Hebela, Antu Milasa i Nikolu Popovića. Predložila je i da, zbog isteka mandata, dužnosti predsjednika Vijeća HAKOM-a razriješi Dražena Lučića, zamjenika predsjednika Domagoja Jurjevića te članove Vijeća Zdravka Jukića, Nikolu Popovića i Marijana Bolarića.

“Nije zakonom zabranjeno, ali ostavlja upitnik u javnosti”

SDSS-ov Boris Milošević kaže da novi sastav Vijeća privlači pažnju zbog činjenice da je za predsjednika predložena osoba u krvnom srodstvu s ministricom kulture.

“To nije zakonom zabranjeno, je li to sukob interesa neka presudi za to nadležno povjerenstvo, ali ostavlja upitnik u javnosti”, rekao je Milošević.

Dodao je kako je činjenica da je imenovanje Vijeća izazvalo pažnju javnosti dobra jer će Obuljenovo, ali i djelovanje ostalih članova Vijeća biti pod lupom javnosti. Sabor mora pratiti kako će raditi novo Vijeće HAKOM-a koje će na početku mandata imati “uteg prezimena Obuljen”, što ne znači da neće raditi kvalitetno, kaže SDSS-ov zastupnik i poručuje da će njegov Klub podržati Vladine prijedloge, te se nada se da će novo Vijeće raditi uspješno, sukladno zakonu.

Spomenuto srodstvo problematizira i Mostov Nikola Grmoja. Mediji špekuliraju da nije dobro da to bude brat ministrice Obuljen, da se time šalje loša poruka, kaže Grmoja i najavljuje da će “po tom ću pitanju” ostati suzdržan.

“Obuljenovi rezultati pokazat će je li bio najsretniji izbor”

Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati tog čovjeka, možemo se suglasiti da poruka nije najbolja, ali dobro je da je došlo do promjene na čelu HAKOM-a, Obuljenovi će rezultati pokazati je li njegov izbor bio najsretnije rješenje, ističe Grmoja.

Most je zadovoljan što Lučić odlazi s čelnog mjesta HAKOM-a, no Vladi zamjera što ga nije ranije smijenila, nego je čekala istek mandata. Na čelu HAKOM-a smo imali čovjeka s pravomoćnom presudom, zavaravao je zastupnike da to nije istina, Vlada ga smjenjuje tek nakon što mu je istekao mandat, naveo je Grmoja.

I SDP-ov Gordan Maras ističe da je o Obuljenu čuo sve najbolje u pogled stručnosti. Nije zgodna okolnost da je ministričnin brat, ali svojom karijerom i referencama može potkrijepiti da je za mjesto za koje se natječe, kaže zastupnik i tvrdi da to nije slučaj sa Josipovićem, kandidatom za zamjenika predsjednika. Njegov zamjenik došao je iz drugog svijeta, ističe Maras te proziva HNS da nastavlja praksu naplate podrške u Saboru, kroz “plasiranje” nekih svojih kadrova. SDP-ov zastupnik navodi da je Josipović radio u Ministarstvu vanjskih poslova, da je diplomirao na Prometu s 36 godina, prebacio se i na ekonomiju, postao specijalist, te da je u Vijeće “očito došao po kadrovskom, stranačkom ključu” jer je, kaže, očito dijelilo po liniji HNS/HDZ.

Klub HDZ-a bezrezervno podržava Vladine prijedloge

Imenovane očekuje da strukom i znanjem pokažu da su u stanju zaštiti sva prava korisnika i osigurati još bolje uvjete na tržištu, te razvoj i ekonomski rast Hrvatske, ističe Josip Borić i podsjeća da HAKOM godišnje u državni proračun uprihoduje preko 700 milijuna kuna, da regulira tržište vrijedno preko 15 milijardi kuna, u kojem je zaposleno 20-ak tisuća ljudi.

O kandidatima za Vijeće HAKOM-a Sabor će glasovati u petak, članovi Vijeća imenuju se na mandat od pet godina i mogu biti ponovno imenovani.

