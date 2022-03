Iz saborske oporbe u utorak su kritizirali prijedlog vladajućih da novim ministrom graditeljstva imenuju Ivana Paladinu, za kojega su rekli da je blizak ruskim oligarsima te kao ministar ucjenjiv od samog početka, dok HDZ-u zamjeraju da njime pokušava sa sebe skinuti odgovornost za neuspjelu obnovu.

Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka u izjavi novinarima prozvala je predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića kako je ovim prijedlogom pokazao ne samo da ima "pokvaren radar za kadar", nego da mu "zbilja ne štima ni osjećaj za tajming".

"Za ministra graditeljstva inaugurira čovjeka koji je ne samo povezan s ruskim kapitalom, nego je bio i vlasnik firmi koje su direktno radile u sklopu grupe koja je odgovorna za uništavanje tvrtke 'Hidroelektra niskogradnja', zbog čega je protiv te grupacije bio pokrenut i kazneni postupak 2018. godine", poručila je Benčić.

Za Paladinu je rekla i da je "u eklatantnom primjeru sukobu interesa" jer je vodio tvrtku Kupari, kroz koju se trebala realizirati investicija u hotel za koji su sva društva arhitekata u Hrvatskoj i Dubrovniku tražila da se zaštiti, umjesto sruši.

Za Paladinu novi institut - opoziv prije imenovanja

"I to će nam biti ministar graditeljstva? Nevjerojatno je da si Plenković dozvoljava da za ministra postavlja osobu za koju bi trebalo izmisliti novi poslovnički institut, a to je 'opoziv prije imenovanja'. I prvi izbor je bio loš, ali nije bio toliko rizičan u smislu utjecaja na samog ministra. Ovaj ministar je ucjenjiv od početka i on ne smije postati ministar, a to što su ga samo tako izvadili iz šešira, govori o potpunom nedostatku kadrova unutar HDZ-a", ustvrdila je.

Benčić je napomenula da je Vlada na prošloj sjednici imenovala krizni tim za provedbu plana intervencije u mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i na toj su listi državne agencije i tvrtke u vlasništvu države te jedna privatna, i to ona direktno vezana za uvoz ruskog plina, dok je i jedan od članova tima direktor Prvog plinarskog društva (PPD).

"Moram se zapitati koliko je Plenkovićeva Vlada - u trenutku kada cijeli svijet ide u zamrzavanje imovine ruskih oligarha, a istovremeno ljude povezane s njima stavlja za ministre, u krizni stožer za opskrbu plina u Hrvatskoj tvrtku koja je ekskluzivni uvoznik Gazpromovog plina - zaista predana zajedničkim ciljevima implementacije sankcija Rusiji koje uključuju i zamrzavanje imovine i sprečavanje tokova ruskog kapitala", upitala je.

Neće bilo tko imati veze s HDZ-om jer s kim si, takav si

Marijanu Puljak iz Centra zanima koliko je premijeru Plenkoviću teško pronaći osobu za ministarsku funkciju "bez putra na glavi", ističući kako to pokazuje "da neće baš bilo tko imati veze s HDZ-om, jer s kim si, takav si."

I Katarina Peović iz Radničke fronte ocijenila je da se Paladina i prije stupanja na ministarsku funkciju nalazi u sukobu interesa, što smatra "klasičnim potvrđivanjem HDZ-ove kadrovske politike", a u konkretnom slučaju i povezanošću s ruskim kapitalom.

"Na neki način ironično se demaskira HDZ-ova politika koja ne preza od toga da prolongira ekonomske odnose koji nas povezuju s ruskim oligarsima, a s druge strane proziva one koji se usude autonomno razmišljati i biti kritični prema nekim njihovim političkim stavovima", poručila je Peović.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) naglasila je da je Hrvatska, u trenutku kada ju je zadesio potres, imala apsolutno nesposobnog ministra (Horvata) koji je, rekla je, morao završiti u zatvoru da bi premijer zaključio kako ga ipak treba razriješiti.

HDZ će na Paladinu svaliti svu krivnju za neuspjelu obnovu

"Obnove nema niti će je biti i HDZ je toga svjestan", poručila je.

U tom smislu, Mrak Taritaš je ocijenila kako je HDZ očito odlučio ne baviti se obnovom, "nego naći nekog ministra na kojeg će svaliti svu krivnju i ovaj put se odlučio za menadžera, ali među menadžerima je mogao naći i nešto bolje."

"Premijer ovime poručuje - mogu što hoću i obnove neće biti. HDZ se pokušava amnestirati od neuspjele obnove, a sada ćemo izvan HDZ-a naći nekog paradnog ministra koji i prije nego što je počeo, već ima utege oko nogu", kazala je.