OPET UŽARENO: Tomašević: ‘Svaka debata je nova kleveta. Nemate nimalo srama iznositi laži’; Škoro: ‘Ako je itko sisavac, to ste vi!’

Zagreb će dobiti novoga gradonačelnika nakon smrti Milana Bandića, jedino je pitanje hoće li to biti Tomislav Tomašević ili Miroslav Škoro?

Tijekom sučeljavanja Tomislava Tomaševića i Miroslava Škore na HRT-u postavljeno je odmah pitanje tko finacira kampanju Tomašević, na što je on rekao da su predali drugo privremeno financijsko izvješće o kampnji u petak.

“Za moju kampanju smo potrošili oko 740.000 kuna i od toga veći dio dolazi od sredstva stranke koje ostvarujemo proračuniskim prihodina kao parlamentarna stranka. Dosta dolazi i od donacija građana. Više od 600 ljudi je doniralo i prosječna donacija je manja od 400 kuna i tako smo prikupili oko 250,000 kuna za kampanju za gradonačelnika. To je daleko više od drugih kandidata i može se vidjeti građani iza nas i da financiraju kampanju”, rekao je Tomašević.

Škoro je rekao da on ima vrlo transparentno finaciranje. “Imamo proračunska sredstva koje ostvarujemo kao stranka temeljem 12 osvojenih saborskih mandata. Ono što nam fali ja i Radić dajemo pozajmice stranci. Nemamo donatora, nema besplatnog ručka i nismo se oslanjali na donatore. Smatramo da bi bilo licemjerno da to što imamo i što smo stvorili da još tražimo od ljudi da nas finaciraju”, rekao je Škoro.

Replicirao je Tomaševiću oko financiranja. “Njemu i platformi Možemo nije se problem finacirati se. Jučer smo utvrdili da su oko 130 milijuna kuna izvukli iz različitih izvora kao različite zaklade, a danas smo izašli s 212 milijuna kuna koje su izvukli od 2012. i to je vjerojatno od ključnih momata finaciranja kampanje i platforme Možemo”, rekao je Škoro.

Kampanja dezinformiranja

Tomašević mu je uzvratio da ovako kako su krenuli do kraja tjedna će biti milijarda kuna. “U nedjelju ste me jasno oklevetali, da sam izvukao 60-70% novca u svoj džep. Na kraju ste rekli da to niste rekli, ali postoji snimka. Vaše finacijsko izvješće kaže da ste dobili nula kuna od donacija. Ova huškačka kampanja dezinformiranja koja se na društvenim mrežama širi i koja je plaćena nečijim novcem te je nemoguće da ste imali nula kuna donacija. Pevex, PPD, plaćaju se oglasi puni laži što je nezabilježeno u hrvatskoj politici”, rekao je Tomašević.

Škoro je potom pokazao članak “Atalntic grupa i Tedeschi osobno financiraju zakladu Solidarna”. “Imate drastične pokazatelje koji su vrlo jasni i ne znam zbog čewga insinuirate na Pevwex i PPD. Imate li koji dokaz. Iznosi koji vi trošite na plaće u svojim zakladama to nije na razini 50-60%. Ovdje su dvije Multimedijalni institut i Udruga za promicanje socijalni inovacija troški gotovo 100% na plaće. Pa recite već jednom ljudima”, rekao je Škoro.

“Udruge, i to bi trebali znati jer je Igor Peternel bio potporedsjednik HHO-a i financirao se iz projekata na temelju javnih natječaja. Svaka kuna koja se dobije od državne institucije ili bilo koje zakldae mora biti tako potrošena, izviještena i proći reviziju. I danas ste na konferenciji za novinare rekli da su svi ti novci koje su te udruge dobile legalni, izviješteni i prošli reviziju. Ne znam u čemu stvarate famu. Pozivam DORH, USKOK, Sherloka Holmesa, Poirota, da mi prekopa sve knjige i financijske transakcije. Podnesite konkretne prijave i ja pozivam institucije”, rekao je Tomašević.

Škoro je uzvratio da su već podnijeli prekršajnu prijavu kad je u pitanju Institu za političku ekologiju. “I ja pozivam DORH. Imate silnu potrebu prozivati ljudi. Peternel je bilo dragovoljno, nije imao naknadu. Vi ste profesionalni aktivisti koji od novaca koji dobijete povučete najmanje 60% za svoje osobne interese. Kažite, zaradilo smo toliko novaca, mi profesionalno skačemo u kantu za smeće, deremo se, ležimo na podu, lupamo po loncima. I to je posao, priznajte zašto se stidite toga”, rekao je Škoro.

‘Nemate nimalo srama’

Tomašević je rekao da je Škoro dobio nezakonitu otpremninu od Orfeja i da je naplaćivao 15 kuna sat parkiranja. “Meni je jasno da netko tko je nezakonito dobio otpremninu Od Orfeja, što je utvrdila državna revizija, i netko tko je naplaćivao parking 15 kuna ispred bolnice ne može shvatiti da netko može povlačiti, kad sam ja vodio Zelenu akciju, milijune kuna iz EU fondova u Hrvatsku, zapošljavati 20 osoba, imati plaću 6700 kuna i još u slobodno vrijeme pomagati radnicima Kamenskog, boriti se protiv Horvatinčićeve devastacije, pomagati oko urušene Kupske ulice. Ja znam da je to vama nevjerojatno da je tako nešto moguće. Vaša boljka je da sišete gradske i državne proračuna. Vi živite u kući od 4,5 milijuna kuna, a ja u stanu od 40 m2. Kojom alkemijom su ti novci otišli u privatne džepove”, upitao je Tomašević Škoru.

“Činjenica je da ste dobili te novce i jedii benefit je da ste zaustavili gradnju Crkve na Rudešu. Recite samo jedan drugi benefit koji ste dobili”, rekao je Škoro. “Svaka debata je nova kleveta. Nemate nimalo srama iznositi laži u ovoj kampanji. Što se tiče financiranja udruga, vi morate dokazati sve što ste radili”, odgovorio je Tomašević.

“Vi ste bez dana rada u realnom sektoru našli uspoređivati sebe sa mnom. Vi ne možete nabrojati nijedan projekt koji je rezultat vašeg zalaganja. Ako je itko sisavac, to ste vi”, rekao je Škoro. “Vratite otpremninu iz Orfeja. Jedva čekam da snimite novi hit jer stalno vrtite istu ploču”, rekao je Tomašević.

Žičara na Sljemenu

Škoro je rekao da je žičara na Sljemenu velika i nefunkcionalna. “Ima problema, ljudi koji su tamo ispod kad su rekli da im je bučna zapalili su im auto. Preplaćena je najmanje dva puta, trebala je koštati 250, 300 milijuna kuna, koštala navodno sada 500 milijuna, forenzika će utvrditi koliko će koštati, vjerujem da će biti preko 700 milijuna. Totalno neprimjereno u prostoru i vremenu u kojem živimo.

Ali sad je izgrađena, ne možemo ju srušiti, bilo bi skuplje da ju rušimo, nego da idemo prema tome da ishodimo sve potrebne dozvole i da je pustimo u promet. Ono što mogu obećati je da ću ju pustiti u promet, ali ću tvoriti i ozbiljnu istragu tko se okoristio, vjerujem da su to pioniri maleni koji su se za vrijeme kampanje preselili na produžetak Branimirove, ali o tom po tom”, rekao je Škoro.

Tomašević je izjavio da je podnio kaznenu prijavu prije šest mjeseci zbog izvlačenja novca na projektu žičara, “Za razliku od vašeg saborskog zastupnika koji je prijavio mene prekršajno za izvlačenje novca, ali je trekao da je to bilo kazneno, tako da ne poznaje razliku između prekršajne i kaznene prijave navodi. Što se tiče žičare, već sam rekao metaforički da se pokaže to je jedan novi maksimirski stadion.

Mogao se izgraditi za razliku u cijeni. nije bilo studije izvodljivosti. Krenulo se u radove bez odluke Skupštine o financiranju žičare i kad su već radovi bili gotovi tražili su kredit od pola milijarde kuna i dogodilo se to što se dogodilo. Prioritet je da bude sigurna i da ne narušava kvalitetu života okolnog stanovništva. Meni je žao da je to takav mastodont izgrađen i što je išla preko Brestovca koja produžava vožnju i poskupljuje projekt, ja sam se protivio, a neki vaši zastupnici su glasali za to, konkretno Nenad Matić”, rekao je Tomašević.