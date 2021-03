OPET STIŽE PROMJENA VREMENA: Neće biti ugodna, a samo će neki dijelovi zemlje biti relativno pošteđeni

Sljedećih dana poslijepodneva će biti manje svježa, posebice uz južinu u četvrtak, do kada će na kopnu još biti jutarnjih temperaturnih minusa

Premda je ponedjeljak iza nas bio razmjerno miran, u Hrvatskoj slijede većinom oblačniji i vjetrovitiji dani, osobito u južnim krajevima gdje će kiša u utorak biti česta, na jugu ponegdje vjerojatno i obilnija, piše HRT.

Ograničenja u prometu zbog bure najviše će biti od utorka navečer do srijede oko podneva, a od četvrtka bi nekima nevolje mogla donositi južina, od petka i česta kiša pri čemu je u višem gorju, unatoč zatopljenju, moguć i snijeg. Jutarnji mraz će do četvrtka potvrđivati zimski ugođaj, koji će biti, srećom, manje izražen od onoga u ponedjeljak. Također, tijekom dana u utorak i srijedu neće biti odviše toplo.

U utorak će biti oblačnije i vjetrovitije, uz češću kišu

U utorak će mnogima na jugu Hrvatske biti još nepovoljnije nego u ponedjeljak, uz pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Bit će i razmjerno vjetrovito, uz mogućnost i olujnih udara juga i istočnjaka, kasnije i bure. Temperatura zraka bit će uglavnom između 6 i 11 °C.

Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije bit će niža jutarnja temperatura i većinom viša poslijepodnevna, uz više sunčanih sati i slabiji vjetar, ali južnije od Šibenika i Knina također uz povremene oborine, pri čemu je u gorju moguć i snijeg.

Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom suho i barem djelomice sunčano, ali uz buru, uglavnom podno Velebita i jaku, na udare i olujnu, uz more malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do -1 °C, uz more 1 do 5 °C, na otocima i viša, a najviša poslijepodnevna 11 do 13 °C, u gorju oko 6 °C.

I u središnjoj će Hrvatskoj biti suho, uz slabiji jutarnji mraz nego u ponedjeljak te puno sunčanih sati tijekom kojih će se činiti i toplije od 9, 10 °C, što će jamačno odgovarati mnogima, posebice obnoviteljima potresom pogođenih područja.

Premda manje nego u ponedjeljak, i u utorak ujutro će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti dosta hladno, pri tlu i oko -10 °C, a tijekom barem djelomice sunčanoga vremena osjećaj svježine pojačavat će slab do umjeren sjeveroistočnjak.

Promjenjivo u nastavku tjedna

Sljedećih dana poslijepodneva će biti manje svježa, posebice uz južinu u četvrtak, do kada će na kopnu još biti jutarnjih temperaturnih minusa. Pritom će u srijedu i četvrtak prevladavati suho, a u petak povremena kiša, ponegdje u gorju vjerojatno i malo snijega.

I na Jadranu se u petak očekuje česta kiša, uglavnom na sjevernom dijelu i obilniji pljuskovi, a do tada većinom suho, samo mjestimice na jugu još u srijedu uz malo kiše. Umjerenu i jaku buru, ponegdje i s olujnim udarima, tijekom srijede će zamijeniti slabija tramontana, a od četvrtka sve zamjetniji južni vjetar i jugo, uz koje će jutarnja temperatura malo porasti dok se dnevna neće odviše mijenjati.

